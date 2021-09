TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 4 Σεζόν 2: Η αστυνομία συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για να βρει τον Ιάσωνα, αλλά αυτός εξακολουθεί να τους διαφεύγει. Η Λήδα θα έχει μία απροσδόκητη συνάντηση, η οποία θα τη φέρει αντιμέτωπη με το άγνωστο παρελθόν του Νικήτα. Τόσο αυτή όσο και ο Νικήτας συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν, ενώ η σχέση τους περνάει κρίση… Η Αλίκη γνωρίζει τον Στέφανο, ενώ συνεχίζει να βασανίζεται από εφιάλτες. Ο Δημήτρης συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος βρίσκεται συνέχεια ένα βήμα μπροστά του, όσον αφορά την υπόθεση του Φίλιππου και συγκρούεται μαζί του.

Η Ελένη επιστρέφει στο σπίτι και αισιοδοξεί ότι θα ξεκινήσει πια μια νέα ήρεμη ζωή με την Μαριάνθη. Μία μυστηριώδης γυναίκα φαίνεται να είναι πίσω από τη δολοφονία του Φίλιππου και θέλουν να φτάσουν σε αυτή τόσο ο Δημήτρης, όσο και ο Στέφανος με την Αλεξάνδρα… Ο αδερφός του Ιάσωνα κάνει με το Δημήτρη μια συμφωνία που θα τον φέρει ένα βήμα πριν τη σύλληψη του νεαρού αγοριού. Τα πράγματα, όμως, θα εξελιχθούν διαφορετικά και επικίνδυνα.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 09 Σεζόν 1: Η Βασιλική μαθαίνει ότι ο Στεφανής της είπε ψέματα για το πού ήταν το προηγούμενο βράδυ και διαπληκτίζεται μαζί του έντονα. Στο μεταξύ τα σχόλια του κόσμου για το Γιώργη εξαγριώνουν τον Παντελή και εξωθούν ακόμα περισσότερο τη Θοδώρα στα άκρα, ενώ το φλερτ του Άγη στην Τζένη ρίχνει τη Μαίρη ακόμα πιο βαθιά στα δίχτυα του.

Ενόσω η παραμονή της γιαγιάς Ειρήνης στο νοσοκομείο παρατείνεται, η Αργυρώ βρίσκει τυχαία το όπλο του Πέτρου και τον πιέζει να της υποσχεθεί ότι δε θα το ξαναπιάσει στα χέρια του. Ο Αστέρης από την άλλη αναγκάζεται να υπογράψει για το διαμέρισμα που έκλεισε εν αγνοία του ως έκπληξη η Στέλλα. Βρίσκει, όμως, έτσι την ευκαιρία να πάει εκείνος στη θέση της στο ραντεβού με την Αργυρώ για να της μιλήσει…

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 4 Σεζόν 1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Έλλη είχε σχέση με ένα απ’ τα θύματα της έκρηξης. Ο Νικηφόρος επισκέπτεται τον γιο του, Λεωνίδα, ο οποίος τελεί υπό κράτηση, και προσπαθεί να τον πείσει να ομολογήσει. Η Κορίνα υποπτεύεται τον Μένιο, ενώ ο Ορέστης φαίνεται πως έχει έναν κρυμμένο άσο στο μανίκι.

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδια 18 Σεζόν 1: Ο Στέφανος δεν θέλει να δώσει συνέχεια στη βεντέτα και αφήνει τη Χάιδω να φύγει. Η Αθηνά κλείνει συμφωνία για να αγοράσει τις 200 ρίζες που ήθελε, αγνοώντας πλήρως τις ενστάσεις του Δημήτρη. Η Αρετή συνεχίζει να «πολεμά» τη Μυρτάλη κι ο Στέφανος καταλαβαίνει πως η συγκατοίκηση τους δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι για πολύ ακόμα. Ο Φίλιππος αρπάζει την καραμπίνα από τη Χάιδω και την εξαφανίζει, φοβούμενος μην την ανακαλύψει η αστυνομία στο σπίτι τους. Στο μεταξύ, η Ιουλία με την Αθηνά έρχονται σε αντιπαράθεση για ένα θέμα που αφορά στην Άννα. Ο Στάθης δεν μπορεί με τίποτα να κατευνάσει αυτό που αισθάνεται για την Ιουλία κι αποφασίζει να πάει στο σπίτι της…

Ταινίες

22:00 Αβάσταχτη Γοητεία (Intolerable Cruelty) στον ANT1

Κομεντί αμερικάνικης παραγωγής (2003) Σκηνοθεσία: Τζόελ Κοένι

Ηθοποιοί: Τζορτζ Κλούνεϊ, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Τζέφρι Ρας, Μπίλι Μπομπ Θόρντον

Υπόθεση: O Μάιλς Μάσεϊ είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος με ειδικότητα τα διαζύγια. Όπως φαίνεται έχει τα πάντα: Αναγνώριση από τους συναδέλφους του, εντυπωσιακό πελατολόγιο, μοναδικό σερί νικών καθώς και ένα «πρότυπο συμβόλαιο» με το όνομά του, που διδάσκεται πλέον στη νομική σχολή. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον έχει χαθεί από τη ζωή του και ο Μάιλς αναζητά προκλήσεις για να ξεπεράσει τον εαυτό του. Σύντομα θα βρεθεί στο δρόμο του μια ικανότατη αντίπαλος, η Μέριλιν Ρέξροθ. Η σαγηνευτική Μέριλιν τον βάζει στο μάτι όταν ο Μάιλς καταφέρνει να βγάλει το διαζύγιο εις βάρος της, παρά τις αποδεδειγμένες απιστίες του πρώην άντρα της. Το σχέδιο εκδίκησης της Μέριλιν καταστρώνεται γρήγορα, όμως η αντιπαράθεσή τους δεν μπορεί να κρύψει την έλξη που νοιώθουν ο ένας για τον άλλο.

21:00 Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος (Kingsman: The Golden Circle) στο STAR

Κατασκοπευτική κωμική περιπέτεια αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Μάθιου Βον

Ηθοποιοί: Κόλιν Φερθ, Τζούλιαν Μουρ, Μαρκ Στρονγκ, Χάλι Μπέρι, Τζεφ Μπρίτζες, Έλτον Τζον

Υπόθεση: Όταν τα κεντρικά γραφεία της Kingsman καταστρέφονται, οι ήρωές μας ξεκινούν ένα ταξίδι, που τους οδηγεί στην ανακάλυψη ενός οργανισμού κατασκοπίας στην Αμερική με το όνομα Statesman, η ίδρυση του οποίου συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση του δικού τους οργανισμού. Μια νέα περιπέτεια ξεκινά, δοκιμάζοντας τις αντοχές και την εξυπνάδα των πρακτόρων στα άκρα. Οι δύο ελίτ μυστικές οργανώσεις, συνεργάζονται για να εξουδετερώσουν τον αδίστακτο, κοινό εχθρό τους, προκειμένου να σώσουν τον κόσμο, μια διαδικασία που έχει αρχίσει να γίνεται συνήθεια στον Έγκσι…

21:00 Thank You For Your Service στο OPEN

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Τζέισον Χολ

Ηθοποιοί: Μάιλς Τέλερ, Χάλεϊ Μπένετ, Τζο Κολ, Έιμι Σούμερ, Σκοτ Χέιζ

Υπόθεση: Μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών που έχει επιστρέψει στην πατρίδα από το Ιράκ, προσπαθούν να επανενταχθούν στην καθημερινότητα ως πολίτες. Οι αναμνήσεις και τραυματικές εμπειρίες όμως που κουβαλούν, απειλούν να καταστρέψουν τη ζωή τους τώρα, παρόλο που άφησαν το πεδίο της μάχης πίσω τους αρκετό καιρό πριν…

Ντοκιμαντέρ

21:00 Ρωμανιώτες: Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής COSMOTE TV και Στέλιου Τατάκη (2019)

Σκηνοθεσία: Ανιές Σκλάβου, Στέλιος Τατάκης

Υπόθεση: Η κοινότητα των Ρωμανιωτών, των ελληνόφωνων Εβραίων, είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μωσαϊκού των Ιωαννίνων. Ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις άλλες κοινότητες της πόλης.

22:15 Τρομερά Όπλα του Αρχαίου Κόσμου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Στιούαρτ Κλαρκ, Μπο Τσάνον, Ντέιβιντ Ζιγκερέλι

Υπόθεση: Ίσως τα όπλα μαζικής καταστροφής να είναι σύγχρονη ανακάλυψη, όμως κατά την αρχαιότητα είχαν εφευρεθεί εξίσου τρομερά μέσα εξόντωσης του εχθρού. Πώς οι αρχαίοι δημιούργησαν τόσο σύνθετες πολεμικές τεχνολογίες χιλιάδες χρόνια πριν;

23:00 Μέγας Αλέξανδρος: Ο Μακεδόνας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2011) Σκηνοθεσία: Μπέρναρντ Τζορτζ

Υπόθεση: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες στην Ιστορία. Ο θρυλικός Βασιλεύς των Μακεδόνων άνοιξε με την εκστρατεία του το δρόμο ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

23:10 Princess of the Row στο COSMOTE CINEMA 1HD

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Βαν Μαξιμίλιαν Κάρλσον

Ηθοποιοί: Έντι Γκαθέγκι, Τάιλερ Μπακ, Άνα Ορτίζ

Υπόθεση: Ενώ η φροντίδα της έχει δοθεί σε ανάδοχους γονείς, μια 12χρονη κάνει τα πάντα για να ζήσει με τη μοναδική οικογένεια που γνωρίζει: τον βετεράνο πολέμου και ψυχικά ασθενή πατέρα της, που ζει στους δρόμους του Λος Άντζελες.

22:00 Αίσθημα Μετ’ Εμποδίων (The Object of My Affection) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής (1998) Σκηνοθεσία: Νίκολας Χάιτνερ

Ηθοποιοί: Τζένιφερ Άνιστον, Πολ Ραντ, Άλαν Άλντα

Υπόθεση: Αφού χωρίζει με τον σύντροφό της, μια έγκυος κοινωνική λειτουργός αποφασίζει να μεγαλώσει το μωρό με τον ομοφυλόφιλο συγκάτοικό της. Μα καθώς έρχονται κοντά, η ανεξάρτητη γυναίκα συνειδητοποιεί πως έχει αρχίσει να τον ερωτεύεται.

Προτάσεις ταινιών στην NETFLIX

Prey

Θρίλερ γερμανικής παραγωγής (2021) Σκηνοθεσία: Τόμας Σίμπεν

Ηθοποιοί: Ντέιβιντ Κρος, Χάνο Κόφλερ, Μαρία Ίριχ

Υπόθεση: Μια πεζοπορία στη φύση μετατρέπεται σε ένα απεγνωσμένο παιχνίδι επιβίωσης για πέντε φίλους που προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν μυστηριώδη εκτελεστή