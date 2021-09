Πού να πάμε σήμερα: 8 συναυλίες για την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

1. All Legends Festival: «One Night of Tina», στο Ct Garden

Ένα ακόμη θρυλικό musical tribute μας περιμένει στο Ct Garden, για να μας μεταφέρει στις εποχές που γέννησαν τις αξέχαστες φωνές της ροκ μουσικής, όπως της Tina Turner. To musical tribute «One Night of Tina» έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου με το αυθεντικό cast του West End. Η «βασίλισσα» της ροκ μέτρησε περισσότερα από 60 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, 8 Βραβεία Grammy και περισσότερες από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: VIP: 45 ευρώ Α Ζώνη: 35 ευρώ Β’ Ζώνη: 30 ευρώ Γ Ζώνη: 25 ευρώ, 18 ευρώ φοιτητικό, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Ct Garden, Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι 111 46. Τηλέφωνο: 21 1770 1700

2.«Περπάτησα όλη τη γη» Γιώργος Νταλάρας, στο Βεάκειο Θέατρο

Ο Γιώργος Νταλάρας έπειτα από την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία και τις απανωτές sold out συναυλίες στην Αθήνα, έρχεται στο Βεάκειο Θέατρο Δάσους, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου. Ο σπουδαίος τραγουδιστής θα ερμηνεύσει ένα μοναδικό πρόγραμμα με νέα τραγούδια αλλά και αγαπημένα τραγούδια σταθμούς από την πλούσια δισκογραφία του, μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη και την Ασπασία Στρατηγού, με τις οποίες είχε συνεργαστεί στην Ευρωπαϊκή περιοδεία του με την συναυλία Royal Festival Hall, του Λονδίνου.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: 20 ευρώ, 15 ευρώ φοιτητές, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Βεάκειο Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33. Τηλέφωνο: 21 0422 6330

3. «Live your Life »Στέλιος Ρόκκος, Μελίνα Ασλανίδου, στο Θέατρο Κολωνού

Ο Στέλιος Ρόκος και η Μελίνα Ασλανίδου, δύο από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, ξεκινούν live εμφανίσεις σε όλη τη χώρα, με το σύνθημα «Live your life». Οι δύο ερμηνευτές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους και θα τραγουδήσουν μαζί τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, απόψε Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Κολωνού, διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού του ΟΠΑΝΔΑ.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: 10€, 5€ παιδιά, φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ.

Θέατρο Κολωνού, Ιωαννίνων και Καπανέως, Αθήνα. Τηλ: 2105284800

4.«Electric Solo»: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, στην Τεχνόπολη

Το καινούριο του «Electric Solo» πρόγραμμα μαζί με νέες ιστορίες θα παρουσιάσει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη. Τόσα χρόνια επί σκηνής τον είχαμε μάθει με την κλασσική του κιθάρα και το λαούτο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παράσταση στηρίζεται στην ηλεκτρική κιθάρα. Η ιδιαίτερη φωνή του με αυτή την προσέγγιση, θα δώσουν ένα νέο αέρα σε αυτή τη συναυλία.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: Από 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Τεχνόπολη, Γκάζι -Πειραιώς 100, Αθήνα: 11854. Τηλέφωνο: 2130109300.

5. «Παρ’ το αλλιώς» της Ελεονώρας Ζουγανέλη, στο Θέατρο Άλσος

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μαζί με τους μουσικούς της δημιούργησαν το νέο ψηφιακό άλμπουμ «Παρ ’το αλλιώς», κατά τη διάρκεια της δύσκολης εποχής που διανύσαμε. Το άλμπουμ εμπεριέχει αγαπημένες διασκευές και θα τις παρουσιάσουν, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Άλσος. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα ερμηνεύσει με τον μοναδικό της τρόπο και υπέροχα τραγούδια από προηγούμενες δισκογραφίες, μαζί με τους μουσικούς Φώτη Δεληνικόλα, Νίκος Μέρμηγκας, Ντίνος Χατζηιορδάνου, Στέλιος Φράγκους, Μιχάλης Καπηλίδης και Βασίλης Νησσόπουλος.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: Από 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Αθήνα 114 74. Τηλέφωνο: 21 0822 7471

6. «Με δύο κιθάρες» Ορφέας Περίδης, Μανόλης Ανδρουλιδάκης, στο Άλσος Νέας Σμύρνης

Ο Ορφέας Περίδης και ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης ενώνουν το ταλέντο τους και την αγάπη τους «Με δύο κιθάρες» παρουσιάζοντας μία μοναδική παράσταση που συνδυάζει μαεστρικά, τραγούδια που έχουν συνθέσει οι ίδιοι αλλά και αγαπημένα ακούσματα που έχουν καθορίσει την ελληνική μουσική σκηνή, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Ιωνικές Γιορτές» του Δήμου Νέας Σμύρνης, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: Είσοδος Ελεύθερη.

Άλσος Νέας Σμύρνης, Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου και Εφέσου



7. «Τραγούδια που αγαπήσαμε» Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων, Θέατρο Γκράβας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στηρίζουμε τον Πολιτισμό» του Δήμου Αθηναίων οργανώθηκε Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων για μία συναυλία με αγαπημένα τραγούδια, γραμμένα από κορυφαίους συνθέτες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η Δώρα Λουίζου και ο Μανώλης Σκουλάς θα ερμηνεύσουν τα «Τραγούδια που αγαπήσαμε», την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Γκράβας.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: Δελτίο Εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Γκράβας, Ταϋγέτου 60, Αθήνα 112 55. Τηλέφωνο: 21 0201 1151

8. Χατζηφραγκέτα the Band, στο Faliro Summer Theater

Οι Χατζηφραγκέτα, το αγαπημένο μουσικό ντουέτο επιστρέφει σε full band σύνθεση. Με τους χιουμοριστικούς- καυστικούς στίχους και με τον απελευθερωμένο αέρα που εκπέμπουν θα μας χαρίσουν ένα μοναδικό live, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στο Faliro Summer Theater. Οι Χατζηφραγκέτα the band, με τον Πάνο Φραγκιαδάκη και τον Βαγγέλη Χατζηγιάννη στη φωνή και στην κιθάρα, ο Βασίλη Τσιγκρή στο μπάσο και ο Γιώργο Χριστοδούλου στα τύμπανα.

Τετάρτη 15/9, 21:00

Εισιτήριο: 12 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Μωραϊτίνη 2 (Ολυμπιακό Ακίνητο Tae kwon do), Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνο: 2109213310