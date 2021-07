Βραβείο Booker: Ανακοινώθηκε η μακρά λίστα με τους υποψηφίους για το 2021

Ο νομπελίστας συγγραφέας Καζούο Ισιγκούρο, η Καναδή μυθιστοριογράφος Ρέιτσελ Κασκ και ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Ρίτσαρντ Πάουερς βρίσκονται ανάμεσα στις 13 υποψηφιότητες της μακριάς λίστας για το Βραβείο Booker του 2021, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η μακριά λίστα του Βραβείου Booker 2021 περιλαμβάνει τα μυθιστορήματα:

Anuk Arudpragasam, «A Passage North»

Rachel Cusk, «Second Place»

Damon Galgut, «The Promise»

Nathan Harris, «The Sweetness of Water»

Kazuo Ishiguro, «Klara and the Sun»

Karen Jennings, «An Island»

Mary Lawson, «A Town Called Solace»

Patricia Lockwood, «No One Is Talking About This»

Nadifa Mohamed, «The Fortune Men»

Richard Powers, «Bewilderment»

Sunjeev Sahota, «China Room»

Maggie Shipstead, «Great Circle»

Francis Spufford, «Light Perpetual»

Λίγα λόγια για τις υποψηφιότητες

Ο Καζούο Ισιγκούρο, ο οποίος έχει κερδίσει άλλη μια φορά το βραβείο, το 1989, για το μυθιστόρημά του «Τ` απομεινάρια μιας μέρας», φέτος βρίσκεται στη μακριά λίστα των υποψηφιοτήτων με την «Κλάρα και τον Ήλιο», το πρώτο του λογοτεχνικό έργο μετά την βράβευση του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το 2017.

Το μυθιστόρημα του Ισιγκούρο θα «αναμετρηθεί« για το ευυπόληπτο βραβείο με το «Bewilderment» του Ρίτσαρντ Πάουερς , για έναν χήρο αστροβιολόγο ο οποίος προσπαθεί να μεγαλώσει τον 9χρονό γιο του και το «Second Place» της Ρέιτσελ Κασκ για μια γυναίκα που προσκαλεί έναν καλλιτέχνη στην απομονωμένη παραθαλάσσια περιοχή στην οποία μένει.

Η λίστα περιλαμβάνει, επίσης, το μυθιστόρημα της Maggie Shipstead «Great Circle» για μια γυναίκα αεροπόρο αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία στη ζωή και την ηθοποιό που προσλαμβάνεται να την υποδυθεί στην οθόνη και το «Light Perpetual» του Φράνσις Σπάφορντ το οποίο ακολουθεί τις ζωές πέντε παιδιών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Αρκετοί από τους υποψηφίους επικεντρώθηκαν σε φυλετικά ζητήματα όπως το μυθιστόρημα «The Promise» του δύο φορές υποψήφιου για Booker Ντέιμον Γκάλγκατ και το «The Fortune Men» της Nadifa Mohamed. Τη λίστα συμπληρώνουν ο Σιναλέζος συγγραφέας Anuk Arudpragasam με το μυθιστόρημα «A Passage North», η Νοτιοαφρικανή συγγραφέας Karen Jennings, της οποίας το έργο, «An Island», ακολουθεί έναν φαροφύλακα που ανακαλύπτει το πτώμα ενός πρόσφυγα στην παραλία.

Ο Σουντζίβ Σαχότα με το μυθιστόρημα του «China Room», οι Αμερικανοί συγγραφείς Πατρίσια Λόκγουντ και Νέιθαν Χάρρις με το ντεμπούτο τους «No One is Talking About This» και «The Sweetness of Water» αντίστοιχα. Τέλος, στη μακριά λίστα βρίσκεται και η Καναδή συγγραφέας Μαίρη Λόσον με το «A Town Called Solace».

Η κριτική επιτροπή και τα βραβεία

Στην κριτική επιτροπή για το Βραβείο Booker τέθηκε επικεφαλής η ιστορικός Maya Jasanoff, η οποία δήλωσε: «Όλα τα βιβλία έχουν κάτι σημαντικό να πουν για τη φύση της κοινότητας από την πιο μικρή και πιο απομονωμένη έως την χαώδη έκταση του κυβερνοχώρου». Θέμα το οποίο είχε απήχηση ανάμεσα στους κριτές λόγω της απομόνωσης εξαιτίας της πανδημίας, η οποία τους υποχρέωσε να διαβάσουν τα περισσότερα από τα βιβλία κατά τη διάρκεια του lockdown.

