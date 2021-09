TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου

Ταινίες

Σάββατο 11/9, 22:45 Επίθεση Στον Συρμό (Taking Of Pelham 1,2,3) στον ANT1

Περιπέτεια αμερικάνικης παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Τόνι Σκοτ

Ηθοποιοί: Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζον Τραβόλτα, Λούις Γκούζμαν, Τζον Τορτούρο, Τζέιμ Γκαντολφίνι

Υπόθεση: Ο Γουόλτερ Γκάρμπερ δουλεύει ως συντονιστής κυκλοφορίας στο μετρό της Νέας Υόρκης. Η ήρεμη καθημερινότητα του μετατρέπεται στο απόλυτο χάος, όταν μια τετραμελής ένοπλη ομάδα κακοποιών καταλαμβάνει ένα συρμό. Ο «εγκέφαλος» της ομάδας, που ακούει στο όνομα Ράιντερ, απειλεί να εκτελέσει όλους τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας αν δεν του καταβληθεί μέσα σε μια ώρα ένα τεράστιο ποσό. Καθώς η ένταση κορυφώνεται, ο Γκάρμπερ θα χρησιμοποιήσει όλες του τις γνώσεις για το δίκτυο του μετρό, σε μια προσπάθεια να ξεγελάσει τον Ράιντερ και να σώσει τους ομήρους. Υπάρχει όμως ένας γρίφος τον οποίον ο Γκάρμπερ αδυνατεί να λύσει: ακόμη κι αν οι κακοποιοί πάρουν τα χρήματα, πώς θα μπορέσουν τελικά να ξεφύγουν;

Σάββατο 11/9, 23:10 Amore Mio στο STAR

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής (2015) Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας.

Ηθοποιοί: Φάνης Μουρατίδης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ναταλία Τσαλίκη, Μυρτώ Αλικάκη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Τάκης Σπυριδάκης, Πάνος Μουζουράκης, Ιωάννα Πηλιχού

Υπόθεση: Οι εξωσυζυγικές περιπέτειες ενός προπονητή γυναικείας ομάδας βόλεϊ, μια κολλητή κι ένας κολλητός που ερωτεύονται την ίδια γυναικάρα, μια ανέλπιστα αταίριαστη σχέση μεταξύ ετερώνυμων και οι μετά-συζυγικές αναζητήσεις ενός γάμου της συμφοράς, μπλέκονται με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο…

Σάββατο 11/9, 23:45 Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης στο OPEN

Ταινία δράσης-θρίλερ αμερικανικής, γερμανικής και σουηδικής συμπαραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Φέντε Αλβάρεζ

Ηθοποιοί: Κλερ Φόι, Σβέριρ Γκούντνασον, Σίλβια Χεκς, Βίκι Κριπς

Υπόθεση: Η Λίζμπετ Σαλάντερ αναλαμβάνει μια ριψοκίνδυνη αποστολή για λογαριασμό ενός επιστήμονα. Προτού όμως καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή της πέφτει θύμα φονικής επίθεσης και ληστείες, οι οποίες την εμπλέκουν στον ιστό μιας επικίνδυνης οργάνωσης που φτάνει πολύ πίσω, στο δικό της παρελθόν…

Κυριακή 12/9, 21:00 Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση (Mission: Impossible: Fallout) στο ΣΚΑΙ

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μαγκουάιρ

Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Σάιμον Πεγκ, Τζέρεμι Ρένερ, Άλεκ Μπάλντουιν

Υπόθεση: Ο πράκτορας Ίθαν Χαντ γίνεται στόχος του Συνδικάτου, μιας υψηλά εκπαιδευμένης οργάνωσης δολοφόνων, που σκοτώνουν μετά από διαταγή. Το Συνδικάτο έχει στόχο του τη διάλυση της υπηρεσίας τους, αλλά ο Ίθαν Χαντ και οι συνεργάτες του θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να το αποτρέψουν!

Κυριακή 12/9, 02:45 Σκοτεινή Δύναμη 2 (Blade 2: Bloodhunt)

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2002) Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ηθοποιοί: Γουέσλι Σνάιπς, Κρις Κριστόφερσον, Λεονόρ Βάρελα, Ρον Πέρλμαν, Νόρμαν Ρίντους, Λουκ Γκος, Τόμας Κρέτσμαν

Υπόθεση: Μια ασυνήθιστη μετάλλαξη μόλις σημειώθηκε στην κοινότητα των βρικολάκων. Πρόκειται για τους Θεριστές, πανίσχυρα βαμπίρ τόσο εξαρτημένα από την δίψα τους για αίμα, που επιτίθενται όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στους «κανονικούς» βρικόλακες! Όσα από τα θύματά τους έχουν την… ατυχία να επιβιώσουν από το θανατηφόρο δάγκωμά τους μεταμορφώνονται κι αυτά σε Θεριστές. Το Συμβούλιο της Σκιάς ζητά τη βοήθεια του Μπλέιντ. Ο τελευταίος, μαζί με τους βοηθούς του Χουίστλερ και Σκαντ, συνεργάζεται με μια ομάδα βρικολάκων εκπαιδευμένων στις πολεμικές τέχνες. Μαζί θα αγωνιστούν για να αντιμετωπίσουν την απειλή και να εξοντώσουν τους Θεριστές, κυρίως τον αρχηγό τους, τον αμείλικτο και πανίσχυρο Νόμακ…

Ντοκιμαντέρ

Σάββατο 11/9, 19:00 Απίθανες Πολεμίστριες: Γυναίκες Μονομάχοι στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Τζον Γουέιτ

Υπόθεση: Αν και οι ιστορίες τους ξεχάστηκαν στο πέρασμα των αιώνων, γυναίκες μάτωσαν και ξεψύχησαν στις ρωμαϊκές αρένες, πολεμώντας ως μονομάχοι. Τρανή απόδειξη, ένα ανάγλυφο από την Αλικαρνασσό. Η σκληρή ζωή τους έρχεται επιτέλους στο φως!

Σάββατο 11/9, 23:00 Χαμένοι Κόσμοι: Στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μπέλτον, Άντι Μπάιατ

Επεισόδιο 1: Ταξίδι σε μια αρχαία θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα, μια τεράστια επιχείρηση ενάλιας αρχαιολογίας ξεκινά και οι επιστήμονες μένουν έκπληκτοι μπροστά στα πρώτα ευρήματα: αρχαία ναυάγια, σε σχεδόν άψογη κατάσταση, αναβιώνουν την ιστορία της μυστηριώδους θάλασσας.

Κυριακή 12/9, 19:00 Απίθανες Πολεμίστριες: Αμαζόνες στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Τζον Γουέιτ

Υπόθεση: Γοητευμένοι από το θάρρος και την ικανότητα των γυναικών πολεμιστριών των Σκύθων της Ευρασίας, οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν τον μύθο των Αμαζόνων. Πώς ήταν, όμως, στ’ αλήθεια η ζωή μιας γυναίκας πολεμίστριας στις στέπες;

Κυριακή 12/9, 1:00 Δεξιοτέχνες του Ελαιόλαδου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Ερίκ Μπακός

Υπόθεση: Το ελαιόλαδο ήταν ανέκαθεν βασικό συστατικό της μεσογειακής κουζίνας. Όμως, πρόσφατα, μερικοί παθιασμένοι παραγωγοί βελτιστοποίησαν την ποιότητα και τη γεύση του. Από την Ισπανία έως την Ελλάδα, ένα ταξίδι γνωριμίας μαζί τους.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

Σάββατο 11/9, 21:00 The Aftermath στο COSMOTE CINEMA 1HD

Δραματική ταινία βρετανικής, αμερικανικής και γερμανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κεντ

Ηθοποιοί: Κίρα Νάιτλι, Τζέισον Κλαρκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Υπόθεση: Μια Βρετανίδα φτάνει στο μεταπολεμικό Αμβούργο εν μέσω δριμύ χειμώνα. Μια δυσάρεστη έκπληξη την περιμένει στο νέο της σπίτι, καθώς ο σύζυγός της έχει αποφασίσει να συγκατοικήσουν με τους προηγούμενους Γερμανούς ιδιοκτήτες.

Κυριακή 12/9, 20:10 Miss Απειθαρχία (Misbehaviour) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική κομεντί βρετανικής και γαλλικής συμπαραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Φιλίπα Λόουθορπ

Ηθοποιοί: Κίρα Νάιτλι, Γκούγκου Μπάθα-Ρο, Τζέσι Μπάκλεϊ

Υπόθεση: Λονδίνο, 1970. Ενώ πρόκειται να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ομορφιάς για την ανάδειξη της ‘Μις Κόσμος’, τα μέλη ενός νεοσύστατου γυναικείου κινήματος σχεδιάζουν να σαμποτάρουν την εκδήλωση… Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Πως να Χωρίσετε σε 10 Μέρες (How to Lose a Guy in 10 Days)

Ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής (2003) Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Πέτρι

Ηθοποιοί: Μάθιου Μακόναχι, Κέιτ Χάντσον

Υπόθεση: Ένας πλεϊμπόι στοιχηματίζει με τους συναδέλφους του ότι θα κάνει μια γυναίκα να τον ερωτευτεί σε 10 μέρες. Πέφτει όμως, σε λάθος γυναίκα: μια συγγραφέα με άλλα πλάνα.