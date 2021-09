Portrait of an Artist: Γιόκο Όνο, Ανιές Βαρντά κ.α. αποκαλύπτονται μέσα από τον φωτογραφικό φακό

Ο Μεξικανός καλλιτέχνης Ούγκο Ουέρτα Μαρίν μέσα σε ένα διάστημα επτά χρόνων φωτογράφισε και πήρε συνέντευξη από πρωτοπόρες γυναίκες οι οποίες επαναδιαμόρφωσαν τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Γυναίκες διαφορετικών γενεών, εθνικοτήτων και αντικειμένων σε ειλικρινή πορτραίτα τα οποία ρίχνουν φως στο έργο τους και το τεράστιο αντίκτυπο που αυτό προκάλεσε.

Από την εμβληματική Γιόκο Όνο και την Μαρίνα Αμπράμοβιτς έως τις ρηξικέλευθες μουσικούς Ντέμπι Χάρι και ΦΚΑ Τουίγκς και την σπουδαία κινηματογραφική δημιουργό Ανιές Βαρντά αυτή η συλλογή από αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και εμπνευσμένες φωτογραφίες polaroids κυκλοφορεί σε ένα συλλεκτικό λεύκωμα με τίτλο «Portrait of an Artist: Conversations With Trailblazing Creative Women», όπου εισχωρούμε στα σπίτια, τα δωμάτια ξενοδοχείων και στα στούντιο εμβληματικών καλλιτέχνιδων και δημιουργών, οι οποίες μοιράζονται προσωπικές ιστορίες από την ιδιωτική και επαγγελματική τους ζωή.

«Το «Portrait of an Artist» είναι ένα πρότζεκτ εμπνευσμένο από αξιοθαύμαστες γυναίκες που άλλαξαν το πολιτιστικό πεδίο ταρακουνώντας τις εδραιωμένες αντιλήψεις και συστήματα», εξηγεί ο Μαρίν, «Δεν ακολουθούν κανόνες και ξεπερνούν τα όρια. Οι φωνές τους έχουν απήχηση στη νέα γενιά καλλιτεχνών».

Ακολουθούν επιλεγμένες φωτογραφίες από τη συλλογή

Ανιές Βαρντά – Παρίσι 2018

«Είμαι περήφανη που αποτελώ μέρος του καταλόγου Μοντέρνων Γυναικών του MoMa, αλλά ειλικρινά, θα προτιμούσα να βρίσκομαι στον γενικό κατάλογο. Γιατί πρέπει να παίξουμε διαφορετικό παιχνίδι για τους άντρες και διαφορετικό για τις γυναίκες»;

ΦΚΑ Τουίγκς – Λονδίνο 2020

«Πολλές γυναίκες στην ιστορία έχουν αντιπροσωπεύσει τη γυναικεία ενδυνάμωση…δεν γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτές ή πόσο πολύ επηρέασαν την κοινωνία μας στην πραγματικότητα».

Τρέισι Εμίν – Νέα Υόρκη 2015

«Η δουλειά μου αφορά εμένα. Το πως σκέφτομαι, το πως αναπνέω, το πως κινούμαι, τι είναι αυτό που παρατηρώ και τι μου τραβάει την προσοχή».

Σιρίν Νεσάτ – Νέα Υόρκη 2014

«Ο Ιρανικός λαός δεν απολαμβάνει την ίδια ελευθερία λόγου με τον Αμερικάνικο, εκπαιδευόμαστε να χρησιμοποιούμε μεταφορές και συμβολισμούς για να πούμε αυτό που σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε να εκφράσουμε».

Ντέμπι Χάρι – Νέα Υόρκη 2021

«Το μοναδικό πράγμα που δεν έχει να κάνει με το σεξ είναι η πολιτική. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το σεξ: Τι ακούς, τι διαβάζεις, που μένεις, με ποιον είσαι μαζί».

Σαρλότ Γκενσμπούρ – Νέα Υόρκη 2020

«Το γεγονός ότι αισθάνομαι πάντα ανικανοποίητη είναι αυτό που ίσως μου δίνει όρεξη».

Κάρι Μέι Γουίμς – Μπρούκλιν 2018

«Η ιδέα να σκαλίσω μέσα σε ιστορίες αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής, της σκέψης και των ενδιαφερόντων μου».

Orlan – Παρίσι, 2015

«Το έργο μου διερωτάται για τη θέση του σώματος στην κοινωνία μέσα από όλες τις πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές πιέσεις της σάρκας, ειδικά- μα όχι μόνο- αυτής των γυναικών».

Μαρίνα Αμπράμοβιτς – Νέα Υόρκη 2014

«Για μένα η πιο ριζοσπαστική performance θα είναι πάντα η τελευταία».

Γιόκο Όνο – Νέα Υόρκη 2016

«Ξέρετε κάτι; Κάθε άτομο έχει τη γνώμη του για εμένα και τη δουλειά μου, και αυτές είναι οι δικές τους ιδέες και όχι οι δικές μου. Μόλις κοινωνήσω την τέχνη μου, έχω επιτελέσει το χρέος μου».

Νταϊάν φον Φιούρστενμπεργκ – Νέα Υόρκη 2017

«Έγινα σχεδιάστρια σχεδόν κατά τύχη και περισσότερο επειδή ήθελα να ήμουν ανεξάρτητη. Αλλά αυτό που με έκανε να θέλω να σχεδιάσω ήταν οι γυναίκες. Τα πάντα έχουν να κάνουν με τις γυναίκες».

