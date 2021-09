Ερωτική Επιθυμία: Wong Kar Wai και Sotheby’s δημοπρατούν για πρώτη φορά ακυκλοφόρητα πλάνα της ταινίας

Ο σκηνοθέτης Wong Kar Wai και ο οίκος Sotheby’s θα δημοπρατήσουν ως NFT πλάνα από την «Ερωτική Επιθυμία», που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας, μαζί με άλλα κινηματογραφικά αναμνηστικά.

Συγκεκριμένα, ο οίκος δημοπρασιών θα προσφέρει ένα NFT που περιλαμβάνει 91 δευτερόλεπτα από ακυκλοφόρητα πλάνα από την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων της «Ερωτικής Επιθυμίας» (In the Mood for Love), μίας ταινίας που μέχρι σήμερα, 21 χρόνια μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών, θεωρείται κλασική. Μάλιστα, μια δημοσκόπηση του BBC το 2016 είχε κατατάξει την ταινία του Wong Kar Wai ως τη δεύτερη καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα, σύμφωνα με 177 κριτικούς από όλο τον κόσμο.

«Σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων να μείνει στην αιωνιότητα, με έναν εντελώς καινούριο τρόπο. Στον κόσμο της blockchain οικονομίας, αυτό το βέλος μπορεί να οδηγήσει σε ένα καινούριο ταξίδι» δήλωσε ο σκηνοθέτης Wong Kar Wai για την νέα τάση των NFT.

Εκτός από τα ακυκλοφόρητα πλάνα της ταινίας, ο σκηνοθέτης θα διαθέσει στην επερχόμενη δημοπρασία στο Sotheby’s το επικό κίτρινο jacket που ο ηθοποιός Lesley Cheung φόρεσε στο Heartbreak Tango, καθώς και 30 αναμνηστικά για να γιορτάσει την 30η επέτειο του στούντιο παραγωγής του Wong, Jet Tone Films.

Το NFT, που θα έχει τίτλο «Ερωτική Επιθυμία-Ημέρα Πρώτη», καθώς και το κίτρινο τζάκετ και τα 30 αναμνηστικά αντικείμενα θα είναι διαθέσιμα στο Modern Art Evening Sale στο Χονγκ Κονγκ αυτόν τον Οκτώβρη.

Παρακάτω μπορεί να δείτε ένα sneak peek 10 δευτερολέπτων από τα νέα πλάνα της ταινίας:

