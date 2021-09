TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου

Σειρές

22:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 49 Σεζόν 1: Ο Άγγελος κερδίζει σ’ έναν διαγωνισμό ζωγραφικής κι αποφασίζει να εκφράζει τα απαισιόδοξα συναισθήματά του μέσω της τέχνης. Η Νανά καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις, που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων, ενώ ο Αντώνης μεσολαβεί να βοηθήσει έναν «σύντροφο» παρέχοντάς του κατάλυμα με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ο Άγγελος και η παρέα του θέλουν να ξεπεράσουν τους φόβους τους και αποφασίζουν να εξερευνήσουν το σπίτι της κυρίας Βίρνας, γεγονός που τους οδηγεί σε μπλεξίματα με την ασφάλεια.

20:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 4 Σεζόν 1: Η Αργυρώ προβαίνει σε μία απρόσμενη ανακάλυψη στο γραφείο της Στέλλας, ενώ ο Πέτρος χωρίζει τη Θοδώρα, έξαλλος με την κοροϊδία της. Ένας άγριος τσακωμός της Στέλλας με τους γονείς της, οδηγεί στην ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον Αστέρη. Άσπα και Θοδώρα ζητούν βοήθεια από την Αργυρώ, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.

Κάποιος θα ανακαλύψει το παράνομο ραντεβού του Στεφανή με την Άσπα, την ώρα που η Μαρίνα θα προσπαθήσει να προστατεύσει το γιο της από μπλεξίματα με το νόμο. Η Θοδώρα παραμονεύει τον Πέτρο, γυρεύοντας εκδίκηση. Ο Αστέρης δίνει δαχτυλίδι στη Στέλλα, επισημοποιώντας τη σχέση τους, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα, ωστόσο, θα τον φέρει αντιμέτωπο με κάτι που δεν περιμένει…

03:45 Narcos στο OPEN

Επεισόδιο 01 Σεζόν 1: Ο κολομβιανός λαθρέμπορος, Πάμπλο Εσκομπάρ, αρχίζει να εμπλέκεται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης, ενώ την ίδια περίοδο καταφτάνει με την οικογένειά του στην Μποκοτά ο Στιβ Μέρφι, ειδικός πράκτορας του αμερικανικού Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, προκειμένου να λάβει μέρος στον πόλεμο κατά των παράνομων καρτέλ.

Ταινίες

22:00 Θα Σε Βρω Στον Παράδεισο (What Dreams May Come) στον ANT1

Δραματική ταινία αμερικάνικης παραγωγής (1998) Σκηνοθεσία: Βίνσεντ Γουόρντ

Ηθοποιοί: Ρόμπιν Γουίλιαμς, Αναμπέλα Σιόρα, Κούμπα Γκούντινγκ, Μαξ Φον Σίντοφ

Υπόθεση: Η αγάπη του Κρις Νέλσον για τη γυναίκα του, Άνι, ξεπερνάει κάθε όριο και περιορισμό, ώσπου ένα αυτοκινητικό δυστύχημα τού στερεί τη ζωή. Η Άνι, συντετριμμένη από τον χαμό του συζύγου της, αυτοκτονεί και καταλήγει στην κόλαση. Ο Κρις είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη γαλήνη του παραδείσου, προκειμένου να την ξανασυναντήσει έστω για μία φορά. Έτσι ξεκινάει μια συγκινητική και μεγαλειώδης αναζήτηση.

21:00 Το Μούτρο: Η Επιστροφή (Mechanic: Resurrection) στο STAR

Περιπέτεια γαλλικής και αμερικανικής συμπαραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Ντένις Γκάνσελ

Ηθοποιοί: Τζέισον Στέιθαμ, Τόμι Λι Τζόουνς, Τζέσικα Αλμπα, Μισέλ Γιέο

Υπόθεση: Ο Τζέισον Στέιθαμ, ο καλύτερος και πιο σκληροτράχηλος σταρ ταινιών δράσης, αναλαμβάνει και πάλι τον θρυλικό χαρακτήρα του Άρθουρ Μπίσοπ. Αυτή τη φορά, ο μεθοδικός και αποτελεσματικός επαγγελματίας εκτελεστής Μπίσοπ, έχει αποφασίσει να αφήσει για τα καλά πίσω το παρελθόν του. Όμως η μοίρα -με τη μορφή του πιο σκληρού του αντιπάλου- έχει διαφορετικά σχέδια. Τώρα ο θρυλικός εκτελεστής είναι πλέον αναγκασμένος να φέρει εις πέρας τις πιο επικίνδυνες αποστολές της ζωής του, κάνοντάς τις μάλιστα να φανούν σαν ατύχημα, για να μπορέσει να σώσει τον μεγάλο του έρωτα…

22:30 Ο Πατριώτης (The Patriot) στο MEGA

Πολεμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2000) Σκηνοθεσία: Ρόλαντ ‘Εμεριχ

Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Χιθ Λέτζερ, Τζόλι Ρίτσαρντσον, Τζέισον ‘Αιζακς, Τομ Γουίλκινσον, Κρις Κούπερ, Λίζα Μπρένερ, Τσέκι Κάριο

Υπόθεση: Νότια Καρολίνα 1776. Οι Βρετανοί διεκδικούν αποικίες στη Νέα ‘Ηπειρο. Ο ερχομός τους στην πολιτεία και κυρίως οι οικονομικές τους απαιτήσεις από την περιοχή, προκαλούν το μεγάλο ξέσπασμα και την εξέγερση των πολιτών. Ο Μπέντζαμιν Μάρτιν είναι ένας ηρωικός πολεμιστής που έχει δώσει πολλούς αγώνες εναντίον των Γάλλων και των Ινδιάνων προκειμένου να υπερασπιστεί τα πιστεύω του και να ζήσει ειρηνικά με την οικογένειά του. Γνωρίζοντας καλά τη φρίκη του πολέμου και ως ο μόνος κηδεμόνας των επτά παιδιών του ύστερα από τον πρόσφατο θάνατο της γυναίκας του, αρχικά αρνείται να εμπλακεί στον πόλεμο.

Όταν, όμως, απειλείται η οικογένειά του, ο Μάρτιν αποφασίζει ότι η μόνη λύση είναι τα όπλα. ‘Ετσι, ηγείται μιας στρατιάς “επαναστατών” που δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Αγγλικό στρατό. Ωστόσο, ανάμεσα στους επαναστάτες βρίσκεται και ο γιος του, ο ιδεαλιστής Γκάμπριελ. Στην πορεία, οι δυο άνδρες ανακαλύπτουν ότι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουν την οικογένειά τους είναι να αγωνιστούν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του έθνους…

Ντοκιμαντέρ

21:00 Η Σύγκρουση των Θεών: Άδης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Τζέσικα Κόνγουεϊ

Υπόθεση: Στην ελληνική μυθολογία, ο Άδης ήταν ο θεός του ‘κάτω κόσμου’. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να ρίξει φως στις πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων για τη μετά θάνατο ζωή, μέσα από τους μύθους τους για τον ζοφερό ‘κάτω κόσμο’ και για τον θεό του.

22:00 Ο Μάης του Πόντου στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV Σκηνοθεσία: Πάνος Αγγελόπουλος

Επεισόδιο 2: Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η θέση και ο ορυκτός πλούτος του Πόντου ήταν το όνειρο κάθε κατακτητή. Έτσι, τα δεινά του ποντιακού ελληνισμού ξεκίνησαν νωρίς. Από το Βυζάντιο ως την Τουρκοκρατία, δείτε τον αγώνα των Ποντίων να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους.

23:00 Νίκη της Σαμοθράκης – Ένα ‘Είδωλο’ Αποκαλύπτεται στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Ζιλιέτ Γκαρσιά

Υπόθεση: Στο Μουσείο του Λούβρου, μια ξεχωριστή εργασία ξεκινά: η συντήρηση της Νίκης της Σαμοθράκης, του εμβληματικού εκθέματος που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, αλλά που η ιστορία του παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Οζ: Μέγας και Παντοδύναμος (Oz the Great and Powerful) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2013) Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι

Ηθοποιοί: Τζέιμς Φράνκο, Μίλα Κούνις, Μισέλ Γουίλιαμς, Ρέιτσελ Βάις, Μπιλ Κομπς

Υπόθεση: Ένας απατεώνας ταχυδακτυλουργός ‘μεταφέρεται’ σε μια μαγική χώρα, όπου τον υποδέχονται σαν βασιλιά. Για να καθίσει, όμως, στον θρόνο και να οικειοποιηθεί τους θησαυρούς της, θα πρέπει πρώτα να εξοντώσει την Κακιά Μάγισσα!

22:00 Lucy in the Sky στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Νόα Χόλεϊ

Ηθοποιοί: Νάταλι Πόρτμαν, Τζον Χαμ, Ζάζι Μπιτζ

Υπόθεση: Έπειτα από μια υπερβατική εμπειρία στο διάστημα, μια αστροναύτισσα επιστρέφει στη Γη και αρχίζει να αμφιβάλλει για τη θέση της στο σύμπαν. Κι ενώ χάνει σταδιακά την επαφή με την πραγματικότητα, η ζωή της απειλείται με κατάρρευση.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Τα Καλά Παιδιά (Goodfellas)

Βιογραφική, ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (1990) Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορτσέζε

Ηθοποιοί: Κιάνου Ριβς, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ρέι Λιότα, Τζο Πέσι, Πολ Σορβίνο

Υπόθεση: Αυτό το καθηλωτικό γκανγκστερικό έπος διηγείται την πραγματική ιστορία του μαφιόζου Χένρι Χιλ, που ονειρευόταν μεγαλεία, αλλά κατέληξε στο Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων.