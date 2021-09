Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 20 προτάσεις για την εβδομάδα 6-12/9

1. 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα διεξαχθεί στις 12-18 Σεπτεμβρίου 2021 στην Δράμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, το Φεστιβάλ Δράμας θα διεξαχθεί και φέτος, ταυτόχρονα, και σε φυσικούς χώρους και online. Συνολικά θα παρουσιαστούν 158 ταινίες από περισσότερες από 50 χώρες σε όλα τα προγράμματά του Φεστιβάλ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

12-18 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dramafilmfestival.gr/

2. Cine Αλίκη: Κινηματογραφικές προβολές στο Πεδίον του Άρεως με ελεύθερη είσοδο

Το ιστορικό υπαίθριο θέατρο Αλίκη μεταμορφώνεται σε ένα καλοκαιρινό σινεμά, το Cine Αλίκη, έως τις 12/9, από την έμπειρη ομάδα του Cinema Alive, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Πρόγραμμα εβδομάδας: 7/9 «Captain Fantastic», 8/9 «Notting Hill», 9/9 «Breakfast at Tiffany’s», 10/9 «Victor Victoria», 11/9 «Φτηνά Τσιγάρα», 12/9 «Paddington».

7-12/9, 21:00

Ελεύθερη είσοδος. Για κρατήσεις εδώ.

Cine Αλίκη In The Park, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα. Mail: [email protected] Tel: 2114185217.

3. Το ταξίδι του Άσκαυλου: Προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αρβανίτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Αθήνα)

Ένα ταξίδι στο Αιγαίο πέλαγος, κατά το οποίο ο άσκαυλος, η αρχαία ελληνική γκάιντα αναβιώνει στα χέρια μουσικών που κρατούν ζωντανή μια αρχαία παράδοση. Το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αρβανίτη «Το ταξίδι του Άσκαυλου» παρουσιάζεται την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με συντελεστές της ταινίας. *Αγγλικοί Υπότιτλοι.

Τετάρτη 8/9, 20:00

Εισιτήριο: 6€, 3€ (μειωμένο). Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31, Αθήνα. https://www.ifg.gr/

4. Ελλάδα – Γαλλία: Κινηματογραφικές συναντήσεις στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς»

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος με τη συνεργασία της Γαλλικής Πρεσβείας, του Γαλλικού Ινστιτούτου, της Γαλλικής Ταινιοθήκης και του ΥΠΠΟΑ και με την υποστήριξη του CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), του ΕΚΚ (Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) και του Αρχείου της ΕΡΤ, γιορτάζουν την ελληνογαλλική φιλία, με τη διοργάνωση ενός εκτενούς αφιερώματος στην κοινή κινηματογραφική ιστορία των δύο χωρών που τιτλοφορείται «Ελλάδα – Γαλλία: Κινηματογραφικές συναντήσεις». Τον Σεπτέμβριο ακολουθεί το κυρίως αφιέρωμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 9-23/9/2021 στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς», ενώ ένα τμήμα του θα προβληθεί online το ίδιο διάστημα. Θα προβληθούν συνολικά 45 ταινίες.

Από 9 έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Εισιτήριο: 5 ευρώ

Θερινός κινηματογράφος «Λαϊς», Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 42 & Μ. Αλεξάνδρου, Βοτανικός.



5. Προβολές σε θερινά σινεμά: Park Your Cinema – «Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα» (1988) στο ΚΠΙΣΝ

Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, το Park Your Cinema, η σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδέχεται το κοινό στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φέτος, το ΚΠΙΣΝ, για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). Δείτε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, την ταινία του Τσαρλς Κράιτον «Ένα Ψάρι που το έλεγαν Γουάντα».

Παρασκευή 10/9, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected] snfcc.org.

6. Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021: Κινηματογραφικές προβολές στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ Αισχύλεια περιλαμβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οι οποίες προβάλλονται από 3 ως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας. Αυτή την εβδομάδα: 7/9, στις 21:00, «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» της Μαρίας Οικονόμου, 9/9, στις 21:00 «Winona» του Αλέξανδρου Βούλγαρη.

3-21 Σεπτεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Θερινός Κινηματογράφος, Παραλία Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 2, Ελευσίνα, Αττικής. https://aisxylia.gr/

7. «Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης»: Έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Έκθεση για τα 96 χρόνια δραστήριας και δημιουργικής ζωής του Μίκη Θεοδωράκη. Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, που από το 1997 διαθέτει και αξιοποιεί το πλήρες αρχείο του συνθέτη που ο ίδιος τής έχει εμπιστευθεί, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τιμά τη μεγάλη αυτή επέτειο με μια έκθεση που φωτίζει τις πολλές και διαφορετικές πλευρές της μουσικής και πολιτικής του παρακαταθήκης του Θεοδωράκη.

Διάρκεια έκθεσης: Έως 30/10

Τρίτη-Σάββατο: 11:00 – 19:00

Είσοδος ελέυθερη με Δελτία Εισόδου μετά από ηλεκτρονική κράτηση.

Εκθεσιακός Χώρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» & Φουαγιέ Ισογείου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης.

8. Athens Pride 2021. Coming Out: Ανοιχτή συζήτηση στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο του Athens Pride 2021, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το Athens Pride διοργανώνει μία ανοιχτή συζήτηση για τη σημαντικότητα του «coming out». Στόχος της συζήτησης είναι η αποτύπωση ασφαλών διαδικασιών και πρακτικών, η σύνδεση του coming out με την ορατότητα των ταυτοτήτων και η σημασία του ως πολιτική πράξη συζητώντας για το πώς μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ΛΟΑΤΚΙ+κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία.

Τρίτη 7/9, 19:30

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. (+30) 216 8091000, Ε: [email protected], https://www.snfcc.org/

9. You Can’t Teach What You Don’t Know: Ατομική Έκθεση του Amir H. Fallah στην γκαλερί Δύο Χωριά

Η γκαλερί Δύο Χωριά παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Amir H. Fallah με τίτλο «You Can’t Teach What You Don’t Know». Είναι η πρώτη ατομική έκθεση του στην Αθήνα και η δεύτερη με την γκαλερί Δύο Χωριά. Η έκθεση , που ξεκινάει στις 7 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει ως τις 4 Οκτωβρίου, 2021, παρουσιάζει τις αριστοτεχνικά πολύπλευρες συνθέσεις του Amir H. Fallah, οι οποίες παντρεύουν ανόμοια στοιχεία από την ποπ και την παραδοσιακή κουλτούρα σε περίπλοκα, θελκτικά σύνολα.

Εγκαίνια: Τρίτη 7/9, 12:00 – 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: 7/9 – 4/10

Ωράριο: Τρίτη- Παρασκευή, 11:00 – 19:00, Σάββατο, 11:00 – 15:00.

Δύο Χωριά Project Space Αθήνα, Μαντζουράκη 16, Αθήνα. https://www.diohoria.com/

10. «Hortus Conclusus»: Παρουσίαση του βιβλίου της Ίριδας Κρητικού στο café του Νομισματικού Μουσείου

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στις 19.30, παρουσιάζεται το βιβλίο της Ίριδας Κρητικού «Hortus Conclusus – Τριάντα έξι ιστορίες ξανακερδισμένης άνοιξης», στο café του Νομισματικού Μουσείου της Αθήνας. Θα μιλήσουν ο Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας και ο Γιάννης Μετζικώφ, σκηνογράφος, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η Έλενα Μαραγκού, μεσόφωνος. Οι 36 μικρές ιστορίες του βιβλίου, γραμμένες στο σύνολό τους κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας και καλύπτοντας έναν διάστημα δύο ακριβώς μηνών (14.3 έως 14.5.20), υπήρξαν το καθημερινό θεραπευτικό καταφύγιο της συγγραφέως.

Τρίτη 7/9, 19:30

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων: Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067.

Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα | 210 3610067 |[email protected] www.facebook.com/cafenomismatikomouseio

11. Freedom: Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στην γκαλερί Μεταπολις

Η Φωτογραφική Ομάδα METAPolis mας προσκαλεί την 7 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7:30 μμ, στην Γκαλερί Μεταπολις στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Freedom | από κοντά….». Ενενήντα επτά (97) φωτογράφοι, μέλη τις φωτογραφικής ομάδας του METApolis μελετούν μέσα από τον φακό τους την έννοια του δίπτυχου και τα καλλιτεχνικά όριά του.

Εγκαίνια: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021, 7:30μμ

Διάρκεια έκθεσης: 7/9 – 2/10

Γκαλερί Μεταπολις | Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, Πλατεία Κλαυθμώνος, Μετρό Πανεπιστήμιο.

12. Reality Check: Αναζητώντας μια «άλλη» πραγματικότητα στο Δαφνί

Τριάντα τέσσερις καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν τον Σεπτέμβρη σε μια site-specific έκθεση , σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου, στο Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα (σήμερα εγκαταλελειμμένο) κτίρια της περιοχής του νοσοκομείου και θα εστιάσει πέρα από την αντικειμενική υπόσταση ενός ψυχιατρείου. Θα στρέψει το βλέμμα μας μακριά από νοήματα θεσμικού εγκλεισμού, θα αναιρέσει και θα παρακάμψει τη διανοητική διαταραχή ως ιατρική πάθηση και θα ερευνήσει τους δομικούς περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά του νου σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο.Διάρκεια Έκθεσης:9 Σεπτεμβρίου – 9 Οκτωβρίου 2021Απαραίτητη η ενημέρωση επίσκεψης στο τηλ. 6934 279 264 ή e-mail: [email protected] Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι

13. Κato: Ομαδική εικαστική έκθεση στον νεοσύστατο χώρο Pikap Kato (Θεσσαλονίκη)

Ο νέος χώρος του Pikap «Κato», στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει στις 9 Σεπτεμβρίου με την ομότιτλη ομαδική εικαστική έκθεση. Το υπόγειο της οδού Ολύμπου 57 συνιστά την αφορμή για τη διερεύνηση του σημείου εκείνου όπου κλειδώνονται ιστορικά ντοκουμέντα, αναμνήσεις, παραδοξότητες, φόβοι και ανεπιθύμητα σενάρια. Το αρχείο, το παρατηρητήριο, το ψυχολογικό υπόγειο και οι δυστοπίες συνιστούν μια σπονδυλωτή αφήγηση συνειρμών. Κάθε ενότητα θα βρίσκεται προς έκθεση για δεκατρείς ημέρες στο χώρο Kato από τις 19.00 έως τις 23.00.

Γενική διάρκεια: 09 Σεπτεμβρίου – 02 Νοεμβρίου 2021

Ωράριο Λειτουργίας: 19.00 – 23.00

Είσοδος Ελεύθερη

Τo Pikap Κato, Ολύμπου 57, Θεσσαλονίκη.

14. Comicdom CΟΝ Athens: Η μεγαλύτερη γιορτή των comics επιστρέφει

Τo Comicdom CΟΝ Athens, το πρώτο, μεγαλύτερο και μακροβιότερο ελληνικό φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στα comics, ανοίγει τις πύλες του στις 10, 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2021, για την 15η επετειακή διοργάνωσή του. Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται φέτος στους χώρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και στην Πλατεία Κλαυθμώνος, παρουσιάζει πλήθος εκδηλώσεων, με το κέντρο της Αθήνας να φιλοξενεί ένα ανεπανάληπτο τριήμερο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

10-12 Σεπτεμβρίου | 11:00 – 21:30

Είσοδος Ελεύθερη

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι. https://www.hau.gr/?i=hau.el.home

15. Station One AIR έκθεση στην Πλατεία Βικτωρίας

Οι εικαστικοί Θωμάς Διάφας, Κωστάντζα Καψάλη, Μαρία Λουίζου και Gülşah Aykaç παρουσιάζουν τα έργα που δημιούργησαν στα πλαίσια του 1ου κύκλου του προγράμματος φιλοξενίας νέων καλλιτεχνών Station One AIR. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Βικτωρίας στις 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 18.00 έως τις 21.00. Κατά την διάρκεια του 1ου κύκλου του προγράμματος, Ελληνες και ξένοι καλλιτέχνες φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας, ήρθαν σε επαφή με την τοπική κοινότητα και την καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας και δούλεψαν συλλογικά πάνω σε εναλλακτικές «συγκειμενοποιήσεις»του αγάλματος «Ο Θησευς Σώζει την Ιπποδάμεια» που βρίσκεται την Πλατεία Βικτωρίας.

Διάρκεια έκθεσης: 10-12/9 | 18:00 – 21:00.

Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα.

16. Athens Art Book Fair: Το φεστιβάλ εκδόσεων τέχνης έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

To Athens Art Book Fair, ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, διοργανώνεται, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν εικαστικά έντυπα, εκδόσεις καλλιτεχνών, περιοδικά ποίησης, φανζίν, φωτογραφικά βιβλία, και πληθώρα άλλων έντυπων καλλιτεχνικών δημιουργιών.

11-12 Σεπτεμβρίου, 11:00-21:00

Ελεύθερη είσοδος

Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα. Τηλ: 21 0321 0146.

17. Athens Pride 2021 March | Πορεία Υπερηφάνειας

Η φετινή πορεία-παρέλαση διεκδίκησης, στο πλαίσιο του Athens Pride 2021, ξεκινάει το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 19:00, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Κλαυθμώνος και καταλήγει στη Βουλή των Ελλήνων. «Ήρθε η στιγμή μας, ως κοινότητα, να επιστρέψουμε στην αρχή και να αναζητήσουμε τα στοιχεία αυτά που μας ενώνουν. Αυτά που μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε σε αυτή την ομοφοβική, τρανσφοβική και ρατσιστική κοινωνία και παρά την αστυνομική βία, την πατριαρχία, την ανισότητα, την απομόνωση και την κακοποίηση που βιώνουμε. Αυτά που θα μας κάνουν να βγούμε περήφανα μαζί στον δρόμο, διατηρώντας τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναπόσπαστο μέρος της νέας μας καθημερινότητας».

Σάββατο 11/9, 19:00

https://www.facebook.com/athenspride/



18. 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο

Ο δημοφιλής θεσμός, που για δεκαετίες τιμά τη διαχρονική αξία του βιβλίου, έρχεται ξανά να φωτίσει την πολιτιστική πλευρά της Αθήνας, στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου, από τις 3 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Το επίσημο αφιέρωμα του 49ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2021 επικεντρώνεται στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με πολλές συναφείς υποενότητες. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, και σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, θα υπάρχουν διαδραστικές συζητήσεις, ομιλίες, στρογγυλά τραπέζια και άλλα δρώμενα.

3-19 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30, Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00, Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30.

Περισσότερες πληροφορίες: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) . Τηλ: 210 3303942, 210 3302523 URL: www.sekb.gr.

19. «illustradays»: Το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ εικονογράφησης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα ανοίγει τις πόρτες του από το πρωί και για 10 ολόκληρες μέρες, σε ανερχόμενα ταλέντα, ολόκληρη την κοινότητα των εικονογράφων με έδρα την Ελλάδα, διεθνείς καλεσμένους και καλεσμένες, και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το illustration και θέλουν να δουν ιστορίες να ζωντανεύουν, φανταστικά πλάσματα που ζουν σε βιβλία και έργα τέχνης. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

3-12 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11:00 – 20:00

Είσοδος Ελεύθερη

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, Ηρακλειδών 66, Αθήνα | https://illustradays.gr/

20. 2ο UNDERCURRENT Multiverse Festival στη Δράμα

Το 2ο UNDERCURRENT Multiverse Festival έρχεται από τις 22 Αυγούστου 2021 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο Πάρκο Νομαρχίας Δράμας (Διοικητήριο), καθώς και σε άλλα σημεία της πόλης. Ένα ετήσιο πολυμορφικό φεστιβάλ, με μείγμα εμπειριών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, γαστρονομίας, κοκ…Το φεστιβάλ αναμιγνύει τα είδη και τις επιρροές και αναδεικνύει τις ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό και δια-δραστικές εμπειρίες για το κοινό… Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

22/8-11/9

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.