Plisskën 2021: Οι headliners, το line-up και τα event του φετινού φεστιβάλ

To Plisskën Festival επιστρέφει στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για ένα διήμερο ανόθευτης μουσικής μυσταγωγίας, με ένα πολυσυλλεκτικό και φρέσκο line-up από καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Οι headliners και το τελικό line-up του φεστιβάλ

Headliners στο φετινό Plisskën θα είναι η superchic μπάντα-φαινόμενο του psych-rock LA FEMME, από τα πολυαναμενόμενα και σπάνια live acts, αλλά και η αινιγματική psychedelic /experimental rock κολεκτίβα τω GOAT.

Μαζί τους στη σκηνή θα βρεθούν ο ξεχωριστός Γάλλος electro-pop παραγωγός Kid Francescoli, η εκρηκτική Αμερικανίδα του underground hip hop bbymutha και από τους πιο δυναμικούς και επιδραστικούς DJs της techno χορευτικής σκηνής, ο LSDXOXO και η πολυσχιδής καλλιτέχνιδα Μαρίνα Σάττι.

Το line-up του φεστιβάλ συμπληρώνει ιδανικά το μουσικό project Born In Flamez, ένα σετ γεμάτο industrial pop και future-beats, και ο νεαρός ράπερ Moose σε ένα δυνατό performance που θα συζητηθεί!

EVDNT LIVE στο Plisskën Festival

Φέτος στο Plissken Festival ζήσε μια οπτικοακουστική εμπειρία της Vans! H Vans παρουσιάζει ένα αποκλειστικό οπτικοακουστικό θέαμα με πρωταγωνιστές τη μουσική και τη δημιουργική έκφραση.

To EVDNT LIVE θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αποκλειστικά στο Plisskën Festival, για δύο βραδιές, με special guests τους μοναδικούς Born In Flamez (dj set) και Μoose (live act) στη σκηνή της Τεχνόπολης. Τα θεαματικά loud and clear isuals της Vans θα γεμίσουν το stage, αντλώντας έμπνευση από hi-fi δίσκους βινυλίων που απεικονίζονταν σε 8-bit logos των 80s & 90s και θα δημιουργούνται αυτόματα, αποκωδικοποιώντας τον ήχο και μετατρέποντάς τον σε εικόνα.

Το προγραμμα των εμφανίσεων:

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου

20:00 BORN IN FLAMEZ

20:45 MARINA SATTI

21:30 KID FRANCESCOLI

22:20 LA FEMME

Kυριακή 12 Σεπτεβρίου

20:00 MOOSE

20:45 BBYMUTHA

21:30 LSDXOXO

22:20 GOAT