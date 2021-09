Πού να πάμε σήμερα: 12 συναυλίες για το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου

1. Οι Polkar επιστρέφουν για ένα ακόμη live στην ταράτσα του Gazarte

Οι Polkar, αφού μάς ξεσήκωσαν με το sold out πανηγύρι τους μέσα στον Ιούλιο, επιστρέφουν ξανά στο Gazarte Roof Stage για μια ακόμα μοναδική βραδιά, το Σάββατο στις 4 Σεπτεμβρίου. Έχοντας κερδίσει τον τίτλο “ροκ σταρ με το στανιό” και χαρακτηριστεί ως “η feelgood εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις”, οι Polkar έρχονται μετά από έναν χρόνο απουσίας να μάς ξεσηκώσουν τη διάθεση με τις τρομπέτες, τα γιουκαλίλι και τις πανηγυρτζίδικες μελωδίες τους σε ένα εκρηκτικό live στην μαγευτική ταράτσα του Gazarte, κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό.

Σάββατο 4/9, 21:30

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση: viva.gr.

Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Γκάζι, τηλ: 21 03460347

2. Ο Λάκης Παπαδόπουλος στο φεστιβάλ Ρεματιάς

Ένας καλλιτέχνης που αποδεικνύει με την πορεία του ότι η μουσική είναι μία και δεν έχει είδη ή ταμπέλες. Μαζί του η Ευδοκία Ράπτη στο τραγούδι, ο Γρηγόρης Γιαρελής στην κιθάρα, ο Παναγιώτης Δανίκας στο μπάσο και ο Αλέξανδρος Αλεξίου στα τύμπανα.

Σάββατο 4/9 , 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο εισόδου. Προπώληση: viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι 152 33

3. Schoolwave Reunion στο Κατράκειο Θέατρο

Αφού Schoolwave κανονικό – με ακροάσεις τον Απρίλιο και τριήμερο φεστιβάλ τον Ιούλιο – δεν γινόταν με τίποτα μες στην πανδημία, έπρεπε κάτι να σκεφτούμε. Μας ήρθε η ιδέα του Schoolwave Reunion. Μία επανένωση συγκροτημάτων και κοινού μετά από δύο χρόνια στέρησης. Μια γιορτή χωρίς όρθιους, χωρίς pit, χωρίς «ξύλο», αλλά με πολλή αγάπη. Μια υπενθύμιση για αυτό που ήταν και για αυτό που θα ξανάρθει.

Σάββατο 4/9 , 19:00

Εισιτήριο: Ελεύθερη είσοδος. Προπώληση: viva.gr.

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, Μάνου Κατράκη, Κυρά Της Ρώ &, Νίκαια 184 51, Τηλέφωνο: 21 3207 5289

4. Το Off The Hook Festival επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στην σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, συστήνοντας το Off The Hook Live και υπόσχονται όλες τις συναυλιακές συγκινήσεις που έχουμε στερηθεί εδώ και καιρό. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκδοχή της.

Σάββατο 4/9 , 20:00

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr.

Τεχνόπολις, Αθήνα 118 54, Τηλέφωνο: 21 0346 1589

5. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Γήπεδο ΑΟΞ Ξάνθη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται και φέτος, ένα λίγο περίεργο καλοκαίρι, να γεμίσει τις νύχτες μας με αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη, με όμορφα συναισθήματα και υπέροχα τραγούδια. Ετοιμάζει μια σειρά συναυλιών σε πόλεις της Ελλάδας, με πιο έντονη από ποτέ την ανάγκη για επικοινωνία και διασκέδαση. Σε αυτήν την δύσκολη και ιδιαίτερη εποχή, η Ελεωνόρα και η παρέα των μουσικών της δημιούργησαν ένα ψηφιακό album με τίτλο «Πάρ’ το αλλιώς» με αγαπημένες διασκευές, τραγούδια που την εκφράζουν και τα κάνει δικά της, με το συναίσθημα και την ερμηνεία της. Όσα χωράνε στην καρδιά της και θέλει να μοιραστεί μαζί μας.

Σάββατο 4/9 , 20:30

Εισιτήριο: Από 8€. Προπώληση: viva.gr.

Γήπεδο Α.Ο. Ξάνθης, Βασ. Σοφίας 25, Ξάνθη 671 00, Τηλέφωνο: 231 069 6969

6. Ο Παντελής Κυραμαργιός και η Πολυξένη Καράκογλου στο Block 33

Ο Παντελής Κυραμαργιός και η Πολυξένη Καράκογλου συνυπάρχουν επί σκηνής ενώνοντας τις φωνές και τις μουσικές τους. Με τις αποσκευές τους γεμάτες εμπειρίες αλλά και μνήμες από την μέχρι τώρα μουσική τους πορεία, o Παντελής Κυραμαργιός, ο ιδιαίτερος μουσικός και τραγουδοποιός, που όλοι γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα “Μέλισσες” και η Πολυξένη Καράκογλου, μια νέα ερμηνεύτρια και δημιουργός που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από τις σημαντικές συνεργασίες, τη φωνή αλλά και τη μουσική που συνθέτει, θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με επιλογές από τη δισκογραφία τους, αγαπημένα δικά τους και δικά μας τραγούδια, αλλά και τραγούδια που θα διαλέξουν κάνοντας μια βόλτα από τον κήπο της παραδοσιακής μουσικής.

Σάββατο 4/9 , 21:00

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση: viva.gr.

Block 33, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη 546 27, Τηλέφωνο: 231 053 3533

7. Οι Kadinelia ζωντανά στο Ακόντισμα

Από την παράδοση της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το μουσικό ταξίδι προσφέρουν οι Kadinelia, το world acoustic ντουέτο του Θανάση Ζήκα και της Εύης Σεϊτανίδου. Ένα ταξίδι στο οποίο τα διαχρονικά ακούσματα της χώρας μας αποκτούν νέο χαρακτήρα μέσα από τις χαρισματικές κιθαριστικές μελωδίες και το αρμονικό τραγούδι των δύο μουσικών. Επί σκηνής οι Kadinelia αποδεικνύουν ότι με την κατάλληλη ενέργεια ακόμα και ολιγομελή σχήματα μπορούν να προσφέρουν μία «γεμάτη» συναυλιακή εμπειρία. Η αφοσίωση και η άψογη παρουσία τους πάνω στο stage τούς έχουν χαρίσει αναγνώριση, ανοίγοντας συναυλιακές πόρτες σε όλες τις άκρες της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό.

Σάββατο 4/9 , 20:30

Εισιτήριο: Από 5€. Προπώληση: viva.gr.

Akontisma, Νέα Καρβάλη 640 06, Τηλέφωνο: 251 031 6790

8. Οι Rhythmodal στο Υπαίθριο Θέατρο Χόρτου

Οι ανθρώπινες και πολιτισμικές αξίες των παραδόσεων, κυρίως της Ελλάδας και της Τουρκιάς, αλλά και η ανάγκη που ένιωθε το μουσικό ζευγάρι να αναζητήσει την λιτότητα και την αγνότητα περασμένων χρονών σήμερα, ώθησαν την επιλογή και δημιουργία μελωδιών, με ελπίδα την αφύπνιση ανθρωπιστικών ενστίκτων ενός αποξενωμένου, «μουδιασμένου» πλέον κόσμου. Η δεξιοτεχνία κι ευαισθησία του Τζιχάν Τούρκογλου στο σάζι και τη φωνή, και του Γιάννη Ζαννή στην Ινδική τάμπλα μας οδηγούν σε ένα σαγηνευτικό ταξίδι στον ποιητικό, μελωδικό και ρυθμικό πλούτο της τροπικής μουσικής.

Σάββατο 4/9 , 21:00

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση: viva.gr.

Υπαίθριο Θέατρο Χόρτου, Χόρτος, Μαγνησία

9. Ο Γιώργος Νταλάρας, «Περπάτησα όλη τη γη…», στην Βέροια

Δύο χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, ο Γιώργος Νταλάρας ξανασυναντάει το κοινό μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη και την Ασπασία Στρατηγού. Το νέο εμπλουτισμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια σταθμούς από τη δισκογραφία του αγαπημένου ερμηνευτή και τη συνεργασία του με τους μεγάλους έλληνες συνθέτες, αλλά και ρεμπέτικα, μπαλάντες της Μεσογείου καθώς και τα τελευταία από την κασέτα του Μελωδία. Τους ερμηνευτές συνοδεύει ορχήστρα δέκα εξαιρετικών μουσικών που ντύνουν τα τραγούδια με τη δεξιοτεχνία και το μεράκι τους.

Σάββατο 4/9 21:00

Εισιτήριο: Δωρεάν με δελτία εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr.

Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη», Άλσος Παπάγου, Βέροια 591 32, Τηλέφωνο: 2331 078140

10. H Τάμτα και η Έλενα Παπαρίζου στο Βεάκειο θέατρο

Η πιο λαμπερή pop πρόταση διασκέδασης για το καλοκαίρι του 2021 είναι γεγονός! Η Έλενα Παπαρίζου και η Τάμτα ανεβαίνουν μαζί στην σκηνή και υπόσχονται μοναδικά μουσικά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. H Τάμτα και η Έλενα Παπαρίζου μετά την live τηλεοπτική εμφάνιση που δημιούργησε αίσθηση στην σκηνή του «The Voice» βρίσκονται ξανά μαζί για την πιο ανατρεπτική pop συναυλιακή πρόταση του καλοκαιριού.

Σάββατο 4/9 21:30

Εισιτήριο: Από 18€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33, Τηλέφωνο: 21 0422 6330

11. Ο Χρήστος Λεόντης στο Εργοστάσιο Τέχνης «Θάνος Μικρούτσικος»

Η Καντάτα Ελευθερίας είναι το μοναδικό σύγχρονο λαϊκό μουσικό έργο που αναφέρεται στην περίοδο της Επανάστασης του 1821 και είναι γραμμένο σε μελοποιημένα ποιήματα από τον Χρήστο Λεοντή καθώς και κείμενα των Ρήγα, Σολωμού, Μακρυγιάννη. Γράφτηκε το 1970 και ηχογραφήθηκε με τη φωνή του ίδιου του συνθέτη, με την Άννα Συνοδινού να διαβάζει και κυκλοφόρησε με δυσκολία σε μικρό δίσκο βινυλίου. Αργότερα ο «Θούριος του Ρήγα» κυκλοφόρησε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Εκτός από την Καντάτα Ελευθερίας, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και άλλα τραγούδια από την μακροχρόνια συνθετική του δραστηριότητα.

Σάββατο 4/9 21:30

Εισιτήριο: Από 7-10€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Εργοστάσιο Τέχνης «Θάνος Μικρούτσικος», Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα

12. Ω Φιλτάτη Πατρίς» στο Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας

Για τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών της Επαναστάσεως του 1821, το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Τεχνών και Πολιτισμού παρουσιάζει το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Θέατρο Γκράβας τη μουσική εκδήλωση «Ω Φιλτάτη Πατρίς», με έργα σπουδαίων συνθετών, που άντλησαν την έμπνευση τους από τις ιδέες και τις αξίες της ιστορίας των Ελλήνων.

Σάββατο 4/9 20:30

Εισιτήριο: Είσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας, Ταϋγέτου 60, Τηλ: 2102011151