Nirvana: Νέο ντοκιμαντέρ για το σπουδαίο ροκ συγκρότημα, από το BBC

Το BBC Music σχεδιάζει να γιορτάσει τα τριάντα χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «Nevermind» των Nirvana με μια νέα ταινία που θα αφορά την παρουσία του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με μια σειρά άλλων επετειακών προγραμμάτων.

Σε ανακοίνωση του το BBC δηλώνει ότι το πρόγραμμα στοχεύει στο «να εξερευνήσει σε βάθος τη μουσική του άλμπουμ, καθώς και να ρίξει μια πιο ευρεία ματιά σε αυτό που έκανε τους Nirvana μια από τις σημαντικότερες ροκ μπάντες στην ιστορία».

Τι θα περιλαμβάνει το επετειακό πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί ένα νέο ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση, από το BBC2, με τίτλο «When Nirvana Came To Britain», στο οποίο θα συμμετέχουν τα πρώην μέλη του θρυλικού συγκροτήματος Ντέιβ Γκρολ και Κριστ Νοβοσέλιτς, καθώς και ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Nevermind At 30», για λογαριασμό του BBC Radio 4.

Παράλληλα , ο ραδιοφωνικός σταθμός BBC 6 Music θα εμβαθύνει στο «Nevermind», παίζοντας κομμάτια του άλμπουμ όλη μέρα και γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μουσική του. Τέλος οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ξανά τη συζήτηση του Ντέιβ Γκρολ με τον Ντέρμοτ Ο’ Λίρι στο «Reel Stories: Dave Grohl» και μία περαιτέρω εξερεύνηση του άλμπουμ με το «Nirvana: Nevermind» του BBC 4.

Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ

Σύμφωνα με ανακοίνωση η νέα ταινία ντοκιμαντέρ «When Nirvana Came To Britain» θα «αφηγείται την ιστορία για το πως μεταξύ 1989 και 1994 οι Nirvana εισήγαγαν ένα νέο και συναρπαστικό στυλ ροκ μουσικής στη Βρετανία, αλλάζοντας το μουσικό τοπίο της περιόδου και εμπνέοντας μια ολόκληρη γενιά νεαρών Βρετανών».

«Από το πρώτο τους τουρ στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζονταν σε παμπ και μικρές μουσικές σκηνές, έως την περιβόητη τηλεοπτική τους εμφάνιση σε προγράμματα όπως το «The Word and Top of the Pops». Και όλες εκείνες της στιγμές που τους βοήθησαν να καθιερωθούν ως μια από τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες στον πλανήτη και έκαναν την κουλτούρα grunge mainstream. Οι θεατές, επίσης, θα μάθουν με ποιον τρόπο η Βρετανική μουσική επηρέασε τους Nirvana και τον ήχο τους».

Η ταινία θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο αρχειακό υλικό, φιλμ τραβηγμένα από τους ίδιους τους Nirvana, καθώς και επισκέψεις σε άγνωστες τοποθεσίες της Βρετανίας, οι οποίες ωστόσο, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του συγκροτήματος.

«Οι Ντέιβ και Κριστ θα μοιραστούν μαζί μας, σε αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αναμνήσεις από τον χρόνο του συγκροτήματος στη Βρετανία και θα εξηγήσουν τον λόγο που αυτή κατείχε μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές τους».

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ ο Ντέιβ Γκρολ σχολίασε:

«Μετά το tour στο Ηνωμένο Βασίλειο, θυμάμαι να επιστρέφω στην Αμερική στα ίδια μπαρ και στα ίδια club όπου παίζαμε για 99 με 150 θεατές, δεν ήταν σε καμιά περίπτωση το ίδιο με τη Βρετανία. Εκείνη ήταν σαν ένα δεύτερο σπίτι μας».

Ο εκτελεστικός παραγωγός του «When Nirvana Came To Britain», Mark Robinson, δήλωσε: «Αυτή η ιστορία δεν έχει ειπωθεί ποτέ στην τηλεόραση, επομένως είναι εκπληκτικό που θα την ακούσουμε από τους Ντέιβ και Κριστ, καθώς και από ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά έκαναν αυτό το ταξίδι μαζί τους, κατά τη διάρκεια της περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

*Οι εορτασμοί για το άλμπουμ θα συμπέσουν μαζί με την ημερομηνία της νέας κυκλοφορίας τους, στις 24 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να ακούσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του BBC εδώ.

Πηγή: NME