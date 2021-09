TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου

Σειρές

22:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 46 Σεζόν 1: Η άφιξη ενός νεογέννητου μωρού στο σπίτι των Αντωνόπουλων προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις: ενεργοποιείται το μητρικό ένστικτο της Μαίρης, το άγχος του Στέλιου και το αίσθημα απόρριψης του Άγγελου. Παράλληλα, όλη η γειτονιά αναστατώνεται και ψάχνει να βρει σε ποιον ανήκει το μωρό, ενώ ο Άγγελος νιώθει τη θέση του στο σπίτι να απειλείται. Η άρνηση του παπα-Θόδωρα και του κυρ Νίκου να υιοθετήσουν τον Άγγελο κάνουν τον μικρό να καταφύγει σε αγγελία.

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 03 Σεζόν 1: Ο Στέφανος εξακολουθεί να παρακολουθεί την Μυρτάλη, παρά τις αντιρρήσεις του Στάθη, προσπαθώντας να καταλάβει αν του είπε ψέματα κι αν όντως υπάρχει άλλος άντρας στη ζωή της. Την ίδια ώρα η Μυρτάλη έρχεται αντιμέτωπη με την Μαργαρίτα και μαθαίνει πως ο πατέρας της είχε έναν ιδιαίτερο δεσμό μαζί της. Η Μαργαρίτα σοκαρισμένη μαθαίνει ότι η Αθηνά έχει έναν γιο που η ίδια αγνοούσε. Η Αθηνά διώχνει την Αναστασία από το σπίτι κι έτσι απαλλάσσεται από μια γυναίκα που θα μπορούσε κάλλιστα να ανακαλύψει το μυστικό της. Ο Αλέξης προθυμοποιείται να φιλοξενήσει την Μυρτάλη σπίτι του αλλά εκείνη αρνείται.

Η Χάιδω υποψιάζεται πως το διπλό φονικό είναι η συνέχεια μιας παλιάς βεντέτας ανάμεσα στην οικογένειά τους και τους Καπερνάρους. Πιέζει τον Φίλιππο να αναλάβει τις ευθύνες του και να πάρει το αίμα τους πίσω. Η Ιουλία στριμώχνει τον Κωσταντίνο για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαθήκη, αλλά εκείνος δείχνει να μην ξέρει τίποτα. Ο Ισίδωρος ενημερώνει την Αθηνά ότι μόλις τελειώσουν οι κηδείες, θέλει να μιλήσουν για το μέλλον της επιχείρησης. Η Χάιδω μιλά απαξιωτικά στη Βασιλική κι έτσι ο Στάθης αντιλαμβάνεται ότι τους χρεώνει το διπλό φονικό. Ζητά από τον Στέφανο να προσέχει, μα εκείνος δεν δείχνει να φοβάται. Η Αθηνά παίρνει το μέρος του Αποστόλη σε μια επαγγελματική διαφωνία που έχει με τον Δημήτρη, γεγονός που τον εξοργίζει. Ο Πότης ενδίδει στον εκβιασμό, προκειμένου να σώσει το καφενείο από μια ακόμα επικείμενη ζημιά. Ο Ανέστης δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χωρισμό με την Ευτυχία, μεθάει και την χτυπά. Μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά της Μυρτάλης, την αναγκάζει να πέσει στη θάλασσα για να σωθεί.

23:30 Private Eyes στο OPEN

Επεισόδιο 11 Σεζόν 3: Ο Σέιντ και η Άντζι νομίζουν πως αποκαλύπτουν μια απλή υπόθεση απιστίας, ανεβαίνοντας πάνω σε ένα πλοίο. Η υπόθεση μετατρέπεται σε… πειρατικό θέμα με στολές, όσο οι ερευνητές προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια…

Ταινίες

22:00 Ghostbusters στον ANT1

Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής (2016) Σκηνοθέτης: Πολ Φέιγκ

Ηθοποιοί: Μελίσα ΜακΚάρθι, Κρίστεν Γουίγκ, Κρις Χέμσγουορθ, Λέσλι Τζόουνς Μπιλ Μάρει, Κέιτ ΜακΚίνον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Άντι Γκαρσία, Νταν Ακρόιντ

Υπόθεση: Η Έριν και η Άμπι είναι δύο συγγραφείς στα πρώτα βήματά τους, που γράφουν ένα βιβλίο για την ύπαρξη των φαντασμάτων. Μερικά χρόνια αργότερα, η Έριν βρίσκει μια εξέχουσα θέση στο πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Όμως τότε το βιβλίο της βγαίνει στην επιφάνεια ξανά, γελιοποιείται και αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη δουλειά της .Όταν αργότερα, φαντάσματα θα επιτεθούν στο Μανχάταν, η Έριν θα ξαναβρεθεί με την Άμπι. Μαζί με μία πυρηνικό επιστήμονα, τη Τζίλιαν κι μια υπάλληλο τη Λέσλι, θα προσπαθήσουν να σώσουν τον κόσμο από έναν μυστήριο και παντοδύναμο δαίμονα, γνωστό ως Ρόουαν…

22:15 X – Men: Apocalypse στο STAR

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Μπράιαν Σίνγκερ

Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Μάικλ Φασμπέντερ, Τζένιφερ Λόρενς, Όσκαρ Αϊζακ

Υπόθεση: Από την αυγή του πολιτισμού, λατρευόταν σαν θεός. Ο Απόκαλιψ, ο πρώτος και ισχυρότερος μεταλλαγμένος από το σύμπαν των X-Men, έχει συγκεντρώσει τις δυνάμεις πολλών άλλων μεταλλαγμένων, καταλήγοντας αθάνατος και ανίκητος. Ξυπνώντας μετά από χιλιάδες χρόνια, απογοητεύεται από τον κόσμο που βρίσκει και σχηματίζει μια ομάδα παντοδύναμων μεταλλαγμένων, συμπεριλαμβανομένου και του αποκαρδιωμένου Μαγκνέτο, για να «καθαρίσει» την ανθρωπότητα και να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο, στον οποίο θα κυριαρχεί…

21:00 Η Βασιλεία Των Δολοφόνων (Reign Of Assassins) στο OPEN

Ιστορική περιπέτεια φαντασίας κινεζικής παραγωγής (2010) Σκηνοθεσία: Τσάο Μπιν – Σου, Τζον Γου

Ηθοποιοί: Μισέλ Γιο, Γουνγκ Βου Σαν, Σουέγκι Ουάνγκ. Σενάριο: Τσάο Μπιν – Σου

Υπόθεση: Κίνα, 428 μ.χ. Η Ζενγκ Ζινγκ, μια επαγγελματίας δολοφόνος, έχει αναλάβει να μεταφέρει τα ιερά λείψανα ενός εξόριστου Βουδιστή μοναχού στον αιώνιο τόπο κατοικίας του. Κατά τη διάρκεια της αποστολής της ερωτεύεται και αποφασίζει να αλλάξει ζωή. Παντρεύεται, αλλάζει τόπο, όνομα και φροντίζει να ζήσει με τον άντρα της μια ήσυχη και ειρηνική ζωή. Όταν όμως μια συμμορία δολοφόνων, που αναζητά τα ιερά λείψανα, εντοπίσει την παρουσία της, θα φέρει στην επιφάνια όχι μόνο την πραγματική ταυτότητα της Ζενγκ Ζινγκ, αλλά και τα καλά κρυμμένα μυστικά του συζύγου της. Αυτό όμως σημαίνει πόλεμο! Μυθικό σκηνικό και συναρπαστικές χορογραφίες σπαθιών και πολεμικών τεχνών στην παράδοση του «Τίγρης και Δράκος», που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.

Ντοκιμαντέρ

17:00 Η Ιστορία της Ανθρωπότητας: Νέος Κόσμος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Νικ Μπράουν, Νταν Κλίφτον

Υπόθεση: Οι Αζτέκοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στην Κεντρική Αμερική. Ο πολιτισμός τους, όμως, έμελλε να καταστραφεί εξαιτίας μιας σειράς αλυσιδωτών γεγονότων με σημείο εκκίνησης χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Κωνσταντινούπολη.

22:00 Ο Έρωτας στα Χρόνια της Οθόνης – Η ταινία στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής COSMOTE TV και White Fox (2019) Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Υπόθεση: Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούμε και ερωτευόμαστε μέσα στα χρόνια; Από τα νυφοπάζαρα του Παγκρατίου στην οθόνη του κινητού μας, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναλύουν τη σχέση έρωτα και τεχνολογίας.

23:30 Μαρτυρίες και Εικόνες της Εποποιίας του 1940 στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Πολεμικού Μουσείου (2006) Σκηνοθεσία: Γιάννης Κοροδήμος

Υπόθεση: Η περίοδος της Κατοχής αποδεικνύει περίτρανα ότι η βία δεν αρκεί για να καταπνίξει τον ανθρώπινο πόθο για την ελευθερία. Ένα αφιέρωμα στον πόλεμο του ’40, που διατρανώνει ότι η ανδρεία κι η ικανότητα υπερισχύουν των υλικών μέσων.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

23:30 Το Απίθανο Ταξίδι ενός Φακίρη (The Extraordinary Journey of the Fakir) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Δραματική Κομεντί αμερικανικής, γαλλικής και ινδικής συμπαραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Ηθοποιοί: Ντανούς, Μπερενίς Μπεζό, Έριν Μοριάρτι

Υπόθεση: Μετά τον θάνατο της πολυαγαπημένης του μητέρας, ένας νεαρός φακίρης ταξιδεύει στη Γαλλία για να αναζητήσει τον πατέρα που δε γνώρισε ποτέ. Από τη στιγμή που πατάει το πόδι του στο Παρίσι, όμως, τίποτα δεν πηγαίνει βάσει σχεδίου…

22:00 Κάνε Παιδιά να Δεις Καλό (Figli) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Κωμωδία ιταλικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Τζουζέπε Μπονίτο

Ηθοποιοί: Πάολα Κορτελέζι, Βαλέριο Μασταντρέα, Μπαμπάκ Καριμί

Υπόθεση: Έχοντας βρει την ισορροπία στις διάφορες απαιτήσεις της καθημερινότητας, ένα παντρεμένο ζευγάρι απολαμβάνει μια ήσυχη ζωή με τη μικρή κόρη του. Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού του, όμως, θα προκαλέσει αναταραχή στη ζωή του…

Προτάσεις ταινιών στο NETFLIX

Ελεύθερος Σκοπευτής (American Sniper)

Βιογραφικό πολεμικό δράμα αμερικανικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ

Ηθοποιοί: Μπράντλεϊ Κούπερ, Σιένα Μίλερ, Λουκ Γκράιμς

Υπόθεση: Ο σκοπευτής των Βατραχανθρώπων του Αμερικανικού Ναυτικού Κρις Κάιλ σημειώνει έναν πρωτόγνωρο αριθμό από θανάτους στο Ιράκ, αλλά απομακρύνεται από την προσωπική του ζωή.