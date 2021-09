Μις Μαρπλ: 12 λογοτέχνιδες αναβιώνουν την ηρωίδα της Αγκάθα Κρίστι

Τελευταία φορά που συναντήσαμε την Μις Μαρπλ ήταν το 1976, όταν και έλυσε το «τέλειο» έγκλημα που διαπράχθηκε χρόνια πριν στο αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι «Ρετρό στην Ομίχλη» («Sleeping Murder»). Τώρα συγγραφείς όπως η Βαλ ΜακΝτέρμιντ, η Ναόμι Άλντερμαν και η Dreda Say Mitchell πρόκειται να συνεχίσουν τις περιπέτειες της μεσήλικης, ερασιτέχνιδας ντεντέκτιβ με μια νέα συλλογή διηγημάτων που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Οι δώδεκα γυναίκες συγγραφείς, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επίσης η Κέιτ Μος, η Έλλυ Γκρίφιθς και η Ρουθ Γουέ, είναι, σύμφωνα με τον εκδότη Harper Collins, θαυμάστριες της Αγκάθα Κρίστι και θα σκιαγραφήσουν εκ νέου την Μις Μαρπλ «μέσα από τη δική τους μοναδική οπτική, μένοντας, παράλληλα, πιστές στα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός κλασικού μυστηρίου».

Η τετραπέρατη Μις Μαρπλ

H Τζέιν Μαρπλ αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες ντεντέκτιβ της μυθοπλασίας, με σπιρτάδα, αγάπη για κουτσομπολιό και ένα κοφτερό μυαλό. Όπως σχολίαζε και η Αγκάθα Κρίστι: «Δεν υπάρχει ντεντέκτιβ στην Αγγλία ισάξιος/α μιας άγαμης κυρίας, ακαθόριστης ηλικίας, με υπερβολικά πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή της».

Την πρώτη της εμφάνιση την πραγματοποίησε σε μια συλλογή διηγημάτων του 1927, ενώ από τότε έχει συμπεριληφθεί σε 12 μυθιστορήματα και 20 διηγήματα, λύνοντας μυστήρια και φόνους ενόσω ενδίδει στο χόμπι της, την κηπουρική και το πλέξιμο.

Οι νέες της «εξορμήσεις», εγκεκριμένες από το Ίδρυμα Αγκάθα Κρίστι, πρόκειται να εκδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2022. Στόχος είναι η παρουσίαση του χαρακτήρα στη νέα γενιά. «Είναι συναρπαστικό που τόσες αξιοθαύμαστες συγγραφείς θα έχουν την ευκαιρία να καταστρώσουν νέες περιπέτειες και μυστήρια για την Μις Μαρπλ», δηλώνει ο εγγονός της θρυλικής συγγραφέως και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Τζέιμς Πρίτσαρντ.

Η φωνή των παραμελημένων γυναικών

Η νέα συλλογή θα περιλαμβάνει, επιπλέον, ιστορίες από μια ευρεία γκάμα συγγραφέων, από την Λούσι Φόλεϊ έως τη Ζαν Κουόκ και από τη συγγραφέα του «Shadow and Bone» Λι Μπαρντούγκο έως τις Κάρεν Μ. Μακμάνους, Νάταλι Χέινς και Αλίσα Κόουλ.

«Με τη Μις Μάρπλ, η Αγκάθα Κρίστι έδωσε φωνή σε γυναίκες ο οποίες συχνά αγνοούνταν και αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που αυτές οι 12 συγγραφείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτό το όραμα», σχολίασε η Jennifer Hart του εκδοτικού οίκου William Morrow που θα κυκλοφορήσει τη συλλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτή η αξιόλογη ομάδα συγγραφέων αποτελεί απόδειξη της μεγάλης επιρροής της Αγκάθα Κρίστι στον 20ο αιώνα».

Οι ιστορίες μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι, οι οποίες περιλαμβάνουν τον θρυλικό Βέλγο ντεντέκτιβ Ηρακλή Πουαρό, έχουν συνεχιστεί και άλλες φορές, συμπεριλαμβανομένου και του best-seller της Σόφι Χάνα «The Monogram Murders and The Killings at Kingfisher Hill». Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοφιλείς χαρακτήρες σπουδαίων λογοτεχνών αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια, από τα εγκεκριμένα μυθιστορήματα του Άντονι Χόροβιτς με κεντρικό ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς έως τη συνέχεια των ιστοριών του Τζέιμς Μποντ από μια ομάδα μυθιστοριογράφων.

Πηγή: Guardian