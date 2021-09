Μικρό Τραγούδι Για Μεγάλους Έρωτες: Νέο τραγούδι από τη Σαββέρια Μαργιολά και τον Παντελή Κυραμαργιό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Μικρό Τραγούδι Για Μεγάλους Έρωτες»

Σαββέρια Μαργιολά & Παντελής Κυραμαργιός

Μουσική – στίχοι: Παντελής Κυραμαργιός

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Θανάσης Μάντζαρης: Πιάνο

Δημήτρης Καζάνης: Βιολί

Άρης Ζέρβας: Τσέλο

Κατερίνα Μητροπούλου: Ούτι

Παντελής Κυραμαργιός: Μπάσο

Ηχογράφηση – μίξη – mastering : Κυριάκος Κυριακού στο στούντιο «Sounds From The Ground»

Video : Kiss The Frog (Γιάννης Μαργετουσάκης – Θάνος Λυμπερόπουλος)