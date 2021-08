Λούις Άρμστρονγκ: Ιστορικό κτίριο συνδεδεμένο με τον θρυλικό μουσικό καταρρέει λόγω τυφώνα

Καθώς τα σωστικά συνεργεία «σαρώνουν» από άκρη σε άκρη την νοτιοανατολική Λουιζιάνα για να βοηθήσουν τους κατοίκους που εγκλωβίστηκαν στις πλημμύρες και να αξιολογήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Ίντα, έγινε γνωστό ότι το ιστορικό κτίριο The Karnofsky Store, πρώην ραφείο και κατοικία μιας εβραϊκής οικογένειας, το οποίο αποτέλεσε «δεύτερο σπίτι» για τον εμβληματικό μουσικό της τζαζ Λούις Άρμστρονγκ και το οποίο συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των Εθνικών Ιστορικών Αξιοθέατων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατέρρευσε ολοκληρωτικά όταν ο τυφώνας έπληξε τη Νέα Ορλεάνη.

This is the Karnofsky Shop – a historic place. Louis Armstrong worked here and bought his first trumpet here. Collapsed during #HurricaneIda. pic.twitter.com/FsL4B1LbI8

— Jack Royer (@JackRoyer) August 30, 2021