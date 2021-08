Πού να πάμε σήμερα: 10 συναυλίες για το Σάββατο 28 Αυγούστου

1.Μια Αγκαλιά Τραγούδια: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Μετά την πρώτη προγραμματισμένη συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη στην Τεχνόπολη, η οποία έγινε sold-out ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της, οι δύο καλλιτέχνες θα μοιραστούν ξανά την σκηνή το Σάββατο 28 Αυγούστου, χαρίζοντάς μας «Μια αγκαλιά τραγούδια». Από το «Διθέσιο» και το «Πάρτυ» , στη «Γιορτή» και το «Χέρια ψηλά». Και από το «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί» και το «Χορεύω» στα ολοκαίνουργια «Νικητές Χαμένοι» και «Κανένας μόνος», η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παρέα με 7 υπέροχους μουσικούς και «Μια αγκαλιά τραγούδια», το Σάββατο 28 Αυγούστου στο Κατράκειο Θέατρο Πειραιά.

Σάββατο 21/8, 21:00

Εισιτήριο: Από 17€. Προπώληση: viva.gr.

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, Μάνου Κατράκη, Κυρά Της Ρώ &, Νίκαια 184 51, Τηλέφωνο: 21 3207 5289

2.Ψαρογιώργης, «Πέτα στο ένα σου φτερό», στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

Από την παράδοση της Σαρδηνίας, στην παράδοση της Κρήτης. Ο Γιώργης Ξυλούρης θα μας παρουσιάσει τραγούδια με κοινή αναφορά στην αντίσταση κατά της φθοράς, της λήθης και της κάθε μορφής καταπίεσης. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η ερμηνεία του Ψαρογιώργη, φορτωμένη με μια οικογενειακή παράδοση πλούσια και γνήσια, προικισμένη με εμπειρίες από άλλα είδη μουσικής, καθώς αναδύεται μέσα από τους ήχους του λαούτου του και από μια φωνή με την ιδιαίτερη εκφορά λόγου μιας ορεινής περιοχής της Κρήτης, με δικά της χαρακτηριστικά.

Σάββατο 28/8 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο Εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr.

Κηποθέατρο « Ν. Καζαντζάκης », Γεωρ. Γεωργιάδου 1, Ηράκλειο 713 05, Τηλέφωνο: 281 024 2977

3.«Ventus Ensemble, On Reeds» έργα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών με γλωττίδα στο Κοινοτικό Γήπεδο Μάρπησσας

Πέντε σολίστ του Ventus Ensemble εξερευνούν και παρουσιάζουν αγαπημένα τους έργα, φιλτραρισμένα μέσα από το ηχόχρωμα ενός νεοσύστατου είδους κουιντέτου, του Reed Quintet. Ένας όρος που άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα από την παγκόσμια μουσική κοινότητα τις τελευταίες μόλις δεκαετίες. Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών με γλωττίδα, του συνόλου Ventus, είναι η πιο πρόσφατη και περιπετειώδης προσέγγιση του συνόλου στο ρεπερτόριο των τελευταίων αιώνων, παρουσιάζοντας ευφάνταστες μεταγραφές και πρωτότυπες συνθέσεις. Έργα όπως οι Νύμφες του Δάσους του Josquin Desprez για χορωδία, η δωδεκανησιακή σουίτα του Γιάννη Κωνσταντινίδη για συμφωνική ορχήστρα, η σονάτα για βιολί και πιάνο La Folia του Arcangelo Corelli, η Suite Hellenique του Pedro Iturralde για κουαρτέτο σαξοφώνων, το Veridis Quo των Daft Punk, το Adagio for Strings του Samuel Barber και άλλα, αποκτούν πνοή μέσα από τα ξύλινα πνευστά του Ventus Ensemble.

Σάββατο 28/8 21:00

Εισιτήριο: Δελτίο Εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr.

Κοινοτικό Γήπεδο Μάρπησσας, Πάρος

4.Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021:«Νύχτες Αλληλεγγύης», Υλικό Καποδίστριας από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021, διαρκεί από τις 22 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, και αριθμεί 50 Νύχτες Αλληλεγγύης, στις περισσότερες από τις οποίες, μολονότι δεν λείπουν εκδηλώσεις από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών, παρουσιάζονται πολλές θεατρικές παραστάσεις, με στόχο την υποστήριξη των δημιουργών και όλων των εργαζομένων στον χώρο του θεάτρου. Με την εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού κι ενός «διστακτικού» αλλά πετυχημένου πρώτου φεστιβάλ στην Covid εποχή, o Δήμος Χαλανδρίου επιχειρεί φέτος να φέρει και πάλι στην «καρδιά» της πόλης, το θέατρο της Ρεματιάς, περισσότερες «Νύχτες Αλληλεγγύης» τηρώντας με αταλάντευτη προσήλωση τα μέτρα προστασίας που μας έκαναν πέρυσι να γιορτάσουμε μια απόλυτα ασφαλή διοργάνωση.

Κυριακή 29/8 , 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο εισόδου. Προπώληση: viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι 152 33

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ξορκίζοντας το Κακό: Ο Άκραμ Καν έρχεται στο Ηρώδειο με μία βραβευμένη παραγωγή

5.Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Επιτέλους ξανά μαζί! Μετά από ένα πολύ δύσκολο και μοναχικό χειμώνα, συναντιόμαστε όλοι μαζί στη συναυλία του Βασίλη το Σάββατο 28 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στην Λάρισα. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία μιας live συναυλίας, τη διάδραση μεταξύ κοινού και τραγουδιστή, το αίσθημα να γινόμαστε όλοι ένα, μια μεγάλη παρέα και να τραγουδάμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και αυτό ο Βασίλης το ξέρει πολύ καλά. Και είναι ανυπόμονος για το Σάββατο 28 Αυγούστου, γιατί όπως έλειψαν σε μας οι συναυλίες, το ίδιο και περισσότερο έλειψαν σε αυτόν.

Σάββατο 28/8, 21:30

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Γρ. Λαμπράκη 15, Λάρισα 414 47

6.Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Γήπεδο Λεύκτρων

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στη σκηνή και τους ανοιχτούς χώρους, ένα χρόνο μετά το περσινό καλοκαίρι. Παρέα του θα είναι αγαπημένοι φίλοι – συνεργάτες, η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι, ο Δημήτρης Λάππας στην κιθάρα και στο μπουζούκι, ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα.

Σάββατο 28/8, 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Γήπεδο Λεύκτρων, Unnamed Road, Λεύκτρα 322 00

7.Η Γιώτα Νέγκα στο Αρχαίο Θέατρο Διον

Η Γιώτα Νέγκα, μια από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, θα ταξιδέψει φέτος το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα μοιραστεί μαζί μας τα θρυλικά τραγούδια που έγραψε η σπουδαία στιχουργός Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου. Η στιχουργός που έχουμε αγαπήσει και χιλιοτραγουδήσει πολλές γενιές Ελλήνων.

Σάββατο 28/8, 21:00

Εισιτήριο: Από 13€. Προπώληση: viva.gr.

Αρχαίο Θέατρο Δίου, Αρχαίο Θέατρο, Δίον 601 00

8.O Markus Ecklmayr στην Tαράτσα του Gazarte

O «rockstar» του σαξόφωνου Markus Ecklmayr, a.k.a. Max the Sax, επιστρέφει στην Tαράτσα του Gazarte στις 28 Αυγούστου, για μία μοναδική μουσική εμπειρία. Ο περιζήτητος σαξοφωνίστας που μας συστήθηκε ως μέλος και συνιδρυτής της μπάντας του Parov Stellar και ξεσηκώνει τα clubs παγκοσμίως, καταφθάνει με τον ξεχωριστό και δυναμικό του ήχο, φορτισμένο με πάθος και αυθεντική ενέργεια. Το Σάββατο 28 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού με τον έντονο ρυθμό, σε ένα show πέρα από τα καθιερωμένα.

Σάββατο 28/8, 21:30

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση: viva.gr.

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54, Τηλέφωνο: 21 0346 0347

9.Ο Παύλος Παυλίδης στο θέατρο Μυθωδία

Mετά από μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή περιοδεία που άνοιξε με την ξεχωριστή sold out εμφάνιση του στο Ηρώδειο αλλά και την κυκλοφορία του single «Άννα», ο Παύλος Παυλίδης και η νέα του ομάδα μουσικών, επιστρέφουν στο θέατρο Μυθωδία, για ένα μοναδικό live. Τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του Παύλου Παυλίδη, επαναπροσεγγίζονται με διάθεση πειραματισμού, αποκτώντας μια νέα, φρέσκια εικόνα και μια καινούρια δυναμική. Δημιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτέλεσμα, που εκτείνεται από τη μυσταγωγία έως την έκρηξη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εξ αρχής το έργο του.

Σάββατο 28/8, 21:00

Εισιτήριο: Από 13€. Προπώληση: viva.gr.

Θεατρο Μυθωδια – Γερανι Ρεθυμνου, Γεράνι 741 00, Τηλέφωνο: 694 744 1051

10.Οι ody icons στο LUNAR SPACE – Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Οι ody icons, μετά την κυκλοφορία των τραγουδιών “WORKING OUT MY LITTLE MUSCLES” και “YES HALLO HI”, πραγματοποιούν τις πρώτες τους συναυλίες στην Αθήνα. Με ήχο ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό, ρομαντικό και αναπολογητικά δραματικό στήνουν ένα ρεπερτόριο με αναφορές από την παράδοση, την avant-pop, τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα, από την ποίηση και την υποκουλτούρα.

Σάββατο 28/8, 21:30

Εισιτήριο: Από 8€. Προπώληση: viva.gr.

Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος Αττικής 177 78, Τηλέφωνο: 21 2254 0000