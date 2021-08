TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 28-29 Αυγούστου

Ταινίες

Σάββατο 28/8, 22:15 Spider-Man στον ANT1

Περιπέτεια φαντασίας αμερικάνικης παραγωγής (2002) Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι

Ηθοποιοί: Τόμπι Μαγκουάιρ, Γουίλεμ Νταφόε, Κίρστεν Ντανστ, Κλιφ Ρόμπερτσον, Ρόζμαρι Χάρις, Τζέιμς Φράνκο

Υπόθεση: Ο Πίτερ Πάρκερ ζει σε μια ήσυχη γειτονιά της Νέας Υόρκης με το θείο και τη θεία του. Είναι κρυφά ερωτευμένος με τη Μέρι Τζέιν Γουάτσον, το όμορφο, καλόκαρδο κορίτσι που μένει στο διπλανό σπίτι, αλλά είναι πολύ ντροπαλός για να την προσεγγίσει. Ο κολλητός του Χάρι Όζμπορν είναι γιος του Δόκτωρ Νόρμαν Όζμπορν, πρόεδρος της κατασκευαστικής εταιρίας Oscorp, η οποία προσπαθεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο για την προμήθεια όπλων στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα εργαστήριο γενετικής, μια μεταλλαγμένη αράχνη τσιμπά τον Πίτερ, με αποτέλεσμα να αναπτύξει ειδικές ικανότητες αναρρίχησης κι ευελιξίας, να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο-αράχνη και να γίνει κυνηγός του εγκλήματος…

Σάββατο 28/8, 23:15 Οι Μαχητές Των Δρόμων 4 (Fast And Furious) στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν

Ηθοποιοί: Βιν Ντίζελ, Πολ Γουόκερ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τζορντάνα Μπρούστερ

Υπόθεση: Μετά τη στυγερή δολοφονία ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου, ο καταζητούμενος φυγάς Ντομ Τορέτο, που μέχρι τότε ζούσε στη Δομινικανή Δημοκρατία προσπαθώντας να φτιάξει μια νέα ζωή, επιστρέφει στο Λος Άντζελες αποφασισμένος για όλα. Εκεί, μαζί με ένα φίλο του από το παρελθόν, τον ντετέκτιβ Μπράιαν Ο’Κόνoρ, καλούνται να βρεθούν και πάλι πίσω από το τιμόνι και να συμμαχήσουν ενάντια σε έναν κοινό εχθρό, έναν αδίστακτο έμπορο ηρωίνης. Ο καλύτερος τρόπος για να εκδικηθούν τον απεχθή φόνο, ο καθένας για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, δεν είναι άλλος από το να σπιντάρουν και να ξεπεράσουν κάθε όριο ταχύτητας, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη!

Σάββατο 28/8, 21:00 Ο Ναυαγός (Cast Away) στον ΣΚΑΙ

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2000) Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις

Ηθοποιοί: Τομ Χανκς, Έλεν Χαντ, Νικ Σίρσι, Πολ Σάντσεζ

Υπόθεση: Ο Τσακ Νόλαντ εργάζεται ως μηχανικός συστημάτων στην εταιρία FedEx και ζει με την οικογένειά του μια εντελώς συνηθισμένη ζωή. Όμως ένα μοιραίο αεροπορικό ταξίδι θα αλλάξει τα πάντα. Το αεροπλάνο με το οποίο ταξιδεύει παθαίνει βλάβη και συντρίβεται στον ωκεανό. Ο Τσακ βρίσκεται ξαφνικά ναυαγός σε ένα έρημο νησί – ο αγώνας του για επιβίωση έχει μόλις αρχίσει…

Κυριακή 29/8, 23:30 Τα Κακά Παιδιά 2 (Bad Boys 2) στον ANT1

Περιπέτεια αμερικάνικης παραγωγής (2003) Σκηνοθέτης: Μάικλ Μπέι

Ηθοποιοί: Γουίλ Σμιθ, Μάρτιν Λόρενς, Γκάμπριελ Γιούνιον

Υπόθεση: Ο Μάικ Λόουρι και ο Μάρκους Μπερνέτ, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών του Μαϊάμι, είναι επικεφαλής μιας ομάδας που προσπαθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση διακίνησης χαπιών «έκσταση». Η έρευνα τους οδηγεί σε έναν άπληστο «νονό» που, επιδιώκοντας την αποκλειστικότητα του εμπορίου ναρκωτικών σε όλη την πόλη, έχει προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στον υπόκοσμο. Ταυτόχρονα, μια δυνατή ερωτική έλξη αναπτύσσεται ανάμεσα στον Μάικ και την Σιντ, την αδελφή του Μάρκους….

Κυριακή 29/8, 03:00 Το Σπίτι Στο Τέλος Του Δρόμου (House At The End Of The Street) στο STAR

Θρίλερ, αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Μαρκ Τόντεραϊ

Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόρενς, Μαξ Θίριοτ, Ελίζαμπεθ Σου, Τζιλ Μπέλοουζ

Υπόθεση: Μια χωρισμένη μητέρα και η κόρη της, μετακομίζουν στο σπίτι των ονείρων τους, σε έναν όμορφο, προαστιακό συνοικισμό. Αν και θεωρητικά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ένα τόσο ακριβό σπίτι, περιέργως οι τιμές στη συγκεκριμένη γειτονιά είναι αρκετά προσιτές. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι στο διπλανό σπίτι συνέβη μια άγρια δολοφονία. Συγκεκριμένα, ένα μικρό κοριτσάκι δολοφόνησε τους ίδιους του τους γονείς με βάναυσο τρόπο. H κόρη, η Ελίζα, γοητεύεται από την μακάβρια ιστορία, αλλά ακόμα περισσότερο γοητεύεται από τον γιο της κατεστραμμένης οικογένειας, τον Ράιαν. Έτσι, καθώς η ιστορία εξελίσσεται, η έφηβη πρωταγωνίστρια, έρχεται όλο και πιο κοντά σε αυτόν τον μυστηριώδη νεαρό, που ο συντηρητικός οικισμός αντιμετωπίζει περιφρονητικά. Ωστόσο, σύντομα γίνεται φανερό ότι η ιστορία του καταραμένου σπιτιού δεν έχει κλείσει οριστικά…

Κυριακή 29/8, 20:00 Toy Story 2 στον ALPHA

Κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής, (1999) Σκηνοθεσία: Τζον Λάσετερ

Φωνές: Άλκης Κούρκουλος, Γιώργος Λιάντος, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μαρία Πλακίδη

Υπόθεση: Ο Άντι ετοιμάζεται να φύγει για την κατασκήνωση, αλλά ένα μικρό ατύχημα καθώς παίζει με τα παιχνίδια του, τον αναγκάζει να ξεχάσει τον σερίφη Γούντι πίσω στο ράφι του. Αυτό όμως θα βάλει σε περιπέτειες την υπόλοιπη συλλογή των παιχνιδιών. Ο Γούντι θα γίνει στόχος ενός συλλέκτη, που θέλει πάση θυσία να αποκτήσει τον Γούντι. Κι αυτό, γιατί έτσι θα ολοκληρώσει την τετράδα ηρώων ενός παλιού σίριαλ, για να μπορέσει να την πουλήσει σε ένα μουσείο στην Ιαπωνία. Καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, τα υπόλοιπα παιχνίδια του Άντι με επικεφαλής τον Μπαζ δεν έχουν άλλη επιλογή, από το να ξεκινήσουν μια εκστρατεία επικών διαστάσεων, για να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω…

Ντοκιμαντέρ

Σάββατο 28/8, 21:10 Ιδιοφυΐες του Aρχαίου Kόσμου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Στιούαρτ Κλαρκ, Μπο Τσάνον

Υπόθεση: Υπήρχαν αντλίες κι ατμομηχανές στην αρχαιότητα; Φυσικά! Πολλές από τις εφευρέσεις που θεωρούνται ‘κατακτήσεις’ του σύγχρονου κόσμου έχουν τις ρίζες τους χιλιάδες χρόνια πίσω. Μια γνωριμία με ιδιοφυείς μηχανικούς της αρχαιότητας.

Κυριακή 29/8, 22:00 Η Αίθουσα του Χρόνου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής και γερμανικής συμπαραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Μίκαελ Γκάουμνιτζ

Υπόθεση: Δεκέμβριος, 2012. Σε έναν χώρο 2.000 τ.μ. στο νέο κτίριο του Μουσείου του Λούβρου στην πόλη Λανς, μια έκθεση ‘ξεδίπλωσε’ την ιστορία της ανθρωπότητας… Κυριότεροι σταθμοί της, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ρώμη και ο Ισλαμικός Κόσμος.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

Σάββατο 28/8, 22:35 Μπόρατ (Borat) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Κωμωδία αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής (2006) Σκηνοθεσία: Λάρι Τσάρλς

Ηθοποιοί: Σάσα Μπάρον Κοέν, Κεν Νταβίσιαν, Λούνελ

Υπόθεση: Ένας ιδιόρρυθμος δημοσιογράφος από το Καζακστάν ταξιδεύει στις Η.Π.Α. για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ με θέμα την αμερικανική κουλτούρα. Στην πορεία, όμως, μπλέκει σε τραγελαφικές καταστάσεις… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

Κυριακή 29/8, 20:15 Τρομερά Πλάσματα (Fierce Creatures) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Κωμωδία αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής (1997) Σκηνοθεσία: Φρεντ Σκεπίζι, Ρόμπερτ Γιανγκ

Ηθοποιοί: Τζον Κλιζ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Κέβιν Κλάιν

Υπόθεση: Ένας μικρός ζωολογικός κήπος αλλάζει χέρια ιδιοκτητών και η νέα διοίκηση απαιτεί αύξηση των εσόδων με κάθε τρόπο. Ενώ το νέο αφεντικό αποφασίζει να κρατήσει μόνο τα επικίνδυνα ζώα, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να τον μεταπείσουν…

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

The Witcher: Nightmare of the Wolf (Ο γητευτής: Ο εφιάλτης του λύκου)

Άνιμε περιπέτεια αμερικανικής και νοτιο-κορεάτικης συμπαραγωγής (2021) Σκηνοθεσία: Kwang-Il Han

Ηθοποιοί: Θίο Τζέιμς, Μέρι Μακντόνελ, Λάρα Πούλβερ

Υπόθεση: Ο γητευτής Βέσεμιρ γλιτώνει από την φτώχεια και σφάζει τέρατα για χρήματα και δόξα. Όταν όμως εμφανίζεται μια νέα απειλή, πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του.