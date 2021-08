Διαδρομές στη Μάρπησσα: Το τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ της Πάρου επιστρέφει

Το φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα επιστρέφει και ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τις 27, 28, 29 Αυγούστου. Με κεντρική ιδέα την ίδια την “επιστροφή”, επιστρέφει ξανά στον τόπο που αγαπάμε και τις συνήθειες που τόσο μας έλειψαν. Φέτος τον Αύγουστο θα περπατήσουμε ξανά στον παραδοσιακό οικισμό της Μάρπησσας στην Πάρο, από όπου αντλούμε χρόνια τώρα, έμπνευση, τροφή για σκέψη, δημιουργία και χαρά.

Το φετινό πρόγραμμα είναι δυναμικό και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα κληθούν να ανακαλύψουν “κρυμμένες” πτυχές του τόπου, λαμβάνοντας μέρος σε ένα παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους που θα συνδυάζει φυσική και ψηφιακή διάδραση.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν θεματικές διαδρομές μέσα στον παραδοσιακό οικισμό: έκθεση σύγχρονης τέχνης υπό την επιμέλεια της Δέσποινας Ζευκιλή και φωτιστικές εγκαταστάσεις με τη συνεργασία της ομάδας BeforeLight και τη συμμετοχή κατοίκων του χωριού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή ταινιών animation για ενήλικες από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, δράσεις για παιδιά σε συνεργασία με την Cinemathesis και το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και συναυλίες.

Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι εναρμονισμένες με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας σχετικά με την παρουσία και την ασφάλεια του κοινού, και επιπρόσθετα προγραμματίζεται η διαδικτυακή τους προβολή μέσω livestreaming.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 27/08

19:00 «Παίζουμε κινηματογράφο στα Μικρά Σχολεία»

Κινηματογραφικό εργαστήριο από την Cinemathesis, για παιδιά 6-9 ετών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa.

Πλατεία «Χριστού»

19:00 «Αναγνώστες για πάντα»

Εργαστήριο από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, για παιδιά 10-12 ετών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο.

Πλατεία Αριστοτέλη

22.00 Συναυλία Κατερίνα Παπαδοπούλου – Aegean Arc: «Αποτυπώματα της Ελληνικής Επανάστασης στο Αιγαίο».

Συντελεστές:

Κατερίνα Παπαδοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι

Γιώργος Κοντογιάννης, λύρα

Στέφανος Δορμπαράκης, κανονάκι

Κυριάκος Ταπάκης, ούτι

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.ticketservices.gr

Κοινοτικό Γήπεδο Μάρπησσας

Σάββατο 28/08

09:30 Ιστορίες από τις «κατοικιές»

Μια αρχιτεκτονική καταγραφή των αγροτικών αφηγήσεων του οικισμού.

Ακουστικός περίπατος για όλες τις ηλικίες, με καταγραφή της προφορικής ιστορίας των υπαίθριων αγροτικών κτισμάτων της Μάρπησσας, όπως συλλέγονται από την αρχιτέκτονα και εκπαιδευτικό Δρ. Καρολίνα Βασιλικού (Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα

Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa

[Σημείο συνάντησης: Άγιος Μόδεστος Μάρπησσας]

19:00 «Παίζουμε Κινηματογράφο στα Μικρά Σχολεία»

Κινηματογραφικό εργαστήριο από την Cinemathesis, για παιδιά 10-12 ετών

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa

[Πλατεία «Χριστού»]

19:00 «Αναγνώστες για πάντα»

Εργαστήριο από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, για παιδιά 6-9 ετών

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa

[Πλατεία Αριστοτέλη]

21:00 Συναυλία Ventus Ensemble | On Reeds

Έργα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών με γλωττίδα

Μουσικοί:

Κώστας Γιοβάνης – Όμποε & αγγλικό κόρνο

Σπύρος Τζέκος – Κλαρινέτο

Guido de Flaviis – Σαξόφωνο

Δημήτρης Ντακοβάνος – Φαγκότο

Παναγιώτης Σιωράς – Μπάσο κλαρινέτο

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.ticketservices.gr

[Κοινοτικό Γήπεδο Μάρπησσας]

23:00 Προβολές κινουμένων σχεδίων για ενήλικες από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros

Είσοδος ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας.

Ώρα προσέλευσης: 22:45

[Αύλειος χώρος Μουσείου Ν. Περαντινού]

Κυριακή 29/08

09:30 Ιστορίες από τις «κατοικιές»

μια αρχιτεκτονική καταγραφή των αγροτικών αφηγήσεων του οικισμού

Ακουστικός περίπατος για όλες τις ηλικίες, με καταγραφή της προφορικής ιστορίας των υπαίθριων αγροτικών κτισμάτων της Μάρπησσας, όπως συλλέγονται από την αρχιτέκτονα και εκπαιδευτικό Δρ. Καρολίνα Βασιλικού (Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa.

[Σημείο συνάντησης: Άγιος Μόδεστος Μάρπησσας]

19:00 «Παίζουμε κινηματογράφο στα Μικρά Σχολεία»

Κινηματογραφικό εργαστήριο από την Cinemathesis, για εφήβους

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa

[Πλατεία «Χριστού»]

19:00 «Αναγνώστες για πάντα»

Εργαστήριο για ενήλικες άνω των 60 ετών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής μία ημέρα νωρίτερα στο σύνδεσμο: www.linktr.ee/stimarpissa

[Αύλειος χώρος Αγροτολέσχης Μάρπησσας]

19:30 Παιδική παράσταση: «Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό κουτί των ήχων»

Από την ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, για ηλικίες 2,5-10 ετών

Ερμηνευτές: Δημήτρης Κρίκος, Μαριαλένα Παπατριανταφύλλου

Είσοδος ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας.

Ώρα προσέλευσης: 19:00

[Αύλειος χώρος Μουσείου Ν. Περαντινού]

21:30 «Θαλασσινά Περάσματα»

Συναυλία με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Μαζί τους ο Παναγιώτης Βέργος και ο Γιώργος Γαβράς.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.ticketservices.gr

[Κοινοτικό Γήπεδο Μάρπησσας]

Παράλληλα με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το τριήμερο 27-29/08/2021, 19.00 – 22.00 περιηγηθείτε στον παραδοσιακό οικισμό για να δείτε:

«ΦΩΣ ΜΠΙΖΟΥ»

Φωτιστική εγκατάσταση από την ομάδα δημιουργικού φωτισμού Beforelight σε συνεργασία με κατοίκους της Μάρπησσας.

[Πλατεία Ευαγγελισμού]

«Κυκλαδικό Ροντώ (επιστροφή/ανατροφοδότηση)»

Έκθεση σύγχρονης τέχνης

Καλλιτέχνες: Εύα Γιαννακοπούλου, Δήμητρα Κονδυλάτου, Γιώργος Σαμαντάς

Επιμέλεια: Δέσποινα Ζευκιλή

Έργα

«Korai», Εύα Γιαννακοπούλου

Την ημέρα των εγκαινίων (27/8) στις 19:00, προβλέπεται performative συμμετοχή έκπληξη.

[Μουσείο Νικολάου Περαντινού]

«In the shade of the season», Δήμητρα Κονδυλάτου

[Αύλειος Χώρος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής]

«Κυκλαδικό Ροντώ (επιστροφή/ανατροφοδότηση)», Γιώργος Σαμαντάς

[Βόλτα Ι.Ν. Προφήτη Ηλία]