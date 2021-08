TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 25 Αυγούστου

Σειρές

22:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια στο STAR

Επεισόδιο 39 Σεζόν 1: 25η Μαρτίου του 1972, και ο Άγγελος καλείται, όπως κάθε χρόνο, να ανταποκριθεί στο βαρύ φορτίο του ονόματος της ιστορικής οικογένειάς του, που, όπως του λένε, έχει τις ρίζες της σε αγωνιστές της Επανάστασης του ’21. Η αναζήτηση αυτών των ριζών γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη, καθώς φτάνει ξαφνικά και απροειδοποίητα από το Βέλγιο ο θείος Μιχάλης, ο οποίος τους ενημερώνει ότι η γιαγιά Παναγιώτα, που μένει ακόμα στους Γαργαλιάνους, δεν είναι καλά στην υγεία της. Η μεταφορά της στην Αθήνα θα είναι μια ευκαιρία για τον Άγγελο να αναμετρηθεί όχι μόνο με την Ιστορία, αλλά και με το παρόν. Και να δει αν μπορεί, τελικά, να κάνει μια πραγματικά ηρωική πράξη: να συγχωρέσει την προδοσία του καλύτερού του φίλου, του Λούη.

00:20 Μαύρα Μεσάνυχτα στο MEGA

Επεισόδιο 39 Σεζόν 2: Ο Θράσος βρίσκεται μ’ ένα πτώμα στο μαγαζί, με τον αστυνόμο Γλάρο στα πόδια του, με τον Ερρίκο που ασχολείται μόνο με τη Ρούσσου και αδιαφορεί για τα ζόρια, με τους μπράβους να κάνουν τη μια γκάφα πίσω απ’ την άλλη, και με τη Σιλβή να τον κατηγορεί για ανικανότητα. Ενώ στο σπίτι η Λένα συνεχίζει να ζει στον κόσμο της παρά τις υποδείξεις της Αγγέλας, ο Βασίλης «παίζει» ανάμεσα σε Κατερίνα και Τζία και η Πένυ ξεκινάει δουλειά. Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, ο Γλάρος θέτει σε διαθεσιμότητα το Νικόλα και ετοιμάζεται να μπήξει το «μαχαίρι ως το κόκαλο» ανακρίνοντας τους πάντες.

21:00 Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος στον ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 38 Σεζόν 2: Ο Τάνζου συνεχίζει να διεκδικεί όλο και πιο φανερά ό,τι είχε ποτέ κατακτήσει ο Φέρμαν: από τους ασθενείς του, μέχρι και την ίδια την Μπελίζ, την οποία τώρα πολιορκεί ανοιχτά. Ο Αλί και η Νάζλι καταφέρνουν να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για το παιδί που τους έστειλαν να βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ, μετά από αυτό το διάστημα που πέρασαν αναγκαστικά μαζί οι τρεις τους, η Νάζλι έχει καταλάβει πολλά. Με την επιστροφή τους στο Νοσοκομείο, επιχειρεί να πείσει τον Αλί πως η Έζο δεν τον βλέπει φιλικά, όμως εκείνος δεν είναι αρκετά ώριμος για να το συνειδητοποιήσει. Ταυτόχρονα, ένα πρόσωπο – μυστήριο φτάνει στα επείγοντα και ζητά να δει τη Βουσλάτ Κόζογλου. Ποιος είναι αυτός ο άντρας από το παρελθόν, που η παρουσία του έχει ακόμα τόσο μεγάλη επιρροή πάνω της;

Ταινίες

22:15 Στο Τέλος Του Δρόμου (The Place Beyond The Pines) στο STAR

Δραματική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σιάνφρανς

Ηθοποιοί: Ράιαν Γκόσλινγκ, Εύα Μέντεζ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ρέι Λιότα

Υπόθεση: O Λουκ είναι μοτοσικλετιστής κασκαντέρ και βγάζει το μεροκάματό του στο θρυλικό «γύρο του θανάτου», ενός περιοδεύοντος λούνα παρκ. Στο πέρασμά του από τη Νέα Υόρκη, ξαναβρίσκει τη χαμένη του αγάπη και μαθαίνει ότι έχει αποκτήσει μαζί της ένα γιο. Αποφασίζει να εγκαταλείψει τη ζωή στους δρόμους και να γίνει ο ιδανικός πατέρας, ο πατέρας, που ο ίδιος δεν είχε ποτέ στο πλευρό του. Όμως ο νέος εργοδότης του τον μπλέκει σε μία σειρά από ληστείες σε τράπεζες και ο Λουκ μπαίνει στο στόχαστρο του Έιβερι, ενός φιλόδοξου αστυνομικού. Η αντιπαράθεση των δύο αντρών θα έχει συγκλονιστικές συνέπειες και για τους δύο…

23:00 Gemini Man στον ΣΚΑΙ

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Ανγκ Λι

Ηθοποιοί: Γουίλ Σμιθ, Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Κλάιβ ‘Οουεν

Υπόθεση: Ένας πενηντάχρονος επαγγελματίας δολοφόνος, ο Χένρι Μπρόγκαν, έχει μόλις αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όταν ξαφνικά συνειδητοποιεί πως τον καταδιώκει ένας άλλος εκτελεστής. Σύντομα, θα διαπιστώσει πως ο νέος εχθρός του δεν είναι παρά ένας δικός του εικοσιτετράχρονος κλώνος, που έχει δημιουργηθεί με σκοπό να τον εξολοθρεύσει.

21:00 Ακολουθία Φόνων Στην Οξφόρδη (Oxford Murders) στο OPEN

Αστυνομικό δράμα μυστηρίου βρετανικής, ισπανικής και γαλλικής συμπαραγωγής (2008)

Σκηνοθεσία: Άλεξ Ντε Λα Ινγκλέσια

Ηθοποιοί: Ελάιζα Γουντ, Τζον Χαρτ, Λέονορ Ουάτλινγκ, Τζούλι Κοξ

Υπόθεση: Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ένας καθηγητής και ένας σπουδαστής αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να σταματήσουν μια πιθανή σειρά φόνων που φαίνεται να συνδέεται με μαθηματικά σύμβολα. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του μαθηματικού και συγγραφέα Γκιγιέρμο Μαρτίνεζ, μια πρωτότυπη κινηματογραφική πλοκή, όπου τα μαθηματικά και η φιλοσοφία επιστρατεύονται με τρόπο μοναδικό για να «χτυπήσουν» το έγκλημα.

Ντοκιμαντέρ

22:00 Η Μάχη του Ρίμινι στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Πολεμικού Μουσείου (2017) Σκηνοθεσία: Γιάννης Κοροδήμος

Υπόθεση: Όλο το χρονικό της ελληνικής αντεπίθεσης στα γερμανικά στρατεύματα σε μια από τις σκληρότερες μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Ρίμινι της Ιταλίας, μέσα από πλάνα μοναδικής ιστορικής αξίας απ’ το αρχείο του Πολεμικού Μουσείου.

22:30 Εγώ, ο Καίσαρας: Κωνσταντίνος ο Μέγας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (1993) Σκηνοθεσία: Φιλ Γκράμπσκι

Υπόθεση: Οι επαναστατικές του πολιτικές έσωσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ η νέα πρωτεύουσα που ίδρυσε, η Κωνσταντινούπολη, ‘έλαμψε’ για πάνω από 1.000 χρόνια. Γνωρίστε τον Κωνσταντίνο, έναν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους Αυτοκράτορες.

23:30 Τοπία στην Ιστορία: Κόρινθος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2014)

Υπόθεση: Μια λωρίδα γης, 3.000 χρόνια ιστορίας. Μια συναρπαστική αναδρομή στη μακρόχρονη ιστορία της Κορίνθου, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας, που εξακολουθεί να αποτελεί κόμβο του εμπορικού δικτύου της Μεσογείου.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Ανταρκτική, στα Όρια του Αδύνατου (Eight Below) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2006) Σκηνοθεσία: Φρανκ Μάρσαλ

Ηθοποιοί: Πολ Γουόκερ, Τζέισον Μπιγκς, Μπρους Γκρίνγουντ

Υπόθεση: Ένα αναπάντεχο ατύχημα και μια σφοδρή κακοκαιρία αναγκάζουν μια ερευνητική αποστολή στην Ανταρκτική να εγκαταλείψει τους σκύλους που τη συνοδεύουν. Μόνοι τους, στο έλεος της φύσης, οι σκύλοι πρέπει να αγωνιστούν για να επιβιώσουν.

20:15 Mercury Plains στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Τσαρλς Μπερμάιστερ

Ηθοποιοί: Σκοτ Ίστγουντ, Νικ Τσίνλαντ, Άντι Γκαρσία

Υπόθεση: Προσπαθώντας να ξεφύγει από το αδιέξοδο της ζωής του, ένας Αμερικανός μπαίνει σε μια παραστρατιωτική ομάδα εφήβων, που αγωνίζεται κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό. Σύντομα, όμως, αρχίζει να αμφιβάλλει για τα κίνητρά της…

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Μπέκετ (Beckett)

Ταινία θρίλερ και δράσης (2021) Σκηνοθεσία: Φερντινάντο Τσίτο Φιλομαρίνο

Υπόθεση: Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Βίκι Κριπς, Αλίσια Βικάντερ

Υπόθεση: Ένας Αμερικανός τουρίστας καταλήγει καταζητούμενος στην Ελλάδα, όταν ένα τραγικό ατύχημα τον μπλέκει με μια πολιτική συνομωσία και κάποιοι θέλουν να τον δολοφονήσουν.