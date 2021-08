Πού να πάμε σήμερα: 3 συναυλίες για την Τρίτη 24 Αυγούστου

1. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών: City of the Sun

Οι City of the Sun, μετά από αναγκαστική απουσία σχεδόν 2 χρόνων, επιστρέφουν στη χώρα του ήλιου για να μάς μαγέψουν και πάλι με τα μουσικά ηχοχρώματα και τις εκρηκτικές τους live εμφανίσεις. Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που περίτεχνα αναμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.

Τρίτη 24/8, 20:45

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr

Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 564 30, Τηλέφωνο: 231 058 9185

2.«Έξοδος ’21», ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Θέατρο Αρχίλοχος

Έξοδος ΄21 με καινούργια τραγούδια απ’ το έργο «Γιορτή Στα Σπίτια», που χαρακτηρίστηκε ιστορικό «παιδί» της καραντίνας. Με μεγάλες μας επιτυχίες από την κοινή μας πορεία με την κοινωνία μέσα στα χρόνια αλλά και με τραγούδια που αγαπάμε. Ελαφρά λαϊκά μιούζικαλ με μίξεις τρελές, με κέφι αληθινό όπως πάντα και με αυξημένη μπάντα. Με φίλους αγαπημένους, μ’ εμένα στη μέση στο πιάνο, με τις τέσσερις υπέροχες φωνές μας και με την μπάντα επίσης να λαλάει έξοχα.

Τρίτη 24/8 21:00

Εισιτήριο: Κανονικό 15€. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Αρχίλοχος, Άι Γιάννης Δέτης, Νάουσα Πάρος

3. Οι Underhill West στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Διόνυσος» και οι Underhill West σας προσκαλούν σε μία καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη δυνατές συγκινήσεις στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης όλα τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στην ενίσχυση των πυρόπληκτων του φετινού καλοκαιριού. Οι Underhill West θα παρουσιάσουν κομμάτια της δισκογραφίας τους μαζί με διασκευές του παγκόσμιου ρεπερτορίου δημιουργώντας μία ενδιαφέρουσα συναυλία για όλους εσάς.

Τρίτη 24/8 21:00

Εισιτήριο: Κανονικό 5€.

Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Ξάνθη 671 00