TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 20 Αυγούστου

Σειρές

22:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 36 Σεζόν 1: Με τον ερχομό της άνοιξης, η Μαίρη με τη Νανά βάζουν μπρος το καινούργιο τους πρότζεκτ: την μπουτίκ «Sorelle», που έρχεται να αλλάξει τα στάνταρ της γυναικείας μόδας στη γειτονιά. Το νέο της επαγγελματικό ξεκίνημα και οι προοπτικές που ανοίγει ενθουσιάζουν τη Μαίρη, αλλά περιορίζουν ταυτόχρονα τη δυνατότητά της να ασχοληθεί με το νοικοκυριό, κάτι που ο Στέλιος δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι. Στο πεδίο μάχης που διαμορφώνεται και αναδεικνύει τη σύγκρουση των φύλων, έρχεται να προστεθεί κι ο Άγγελος, που βλέπει τα κορίτσια της γειτονιάς να απειλούν όλο και πιο πολύ την «αντρική» τους κυριαρχία, αλλά και μια δασκάλα οδήγησης, που θα βρεθεί μπροστά στον Στέλιο, στην προσπάθειά του να πάρει το πολυπόθητο δίπλωμα αυτοκινήτου…

21:00 Κάτω Παρτάλι στο MEGA

Επεισόδιο 08 Σεζόν 1: Τα νέα για τον Στέφανο σοκάρουν τη Βίβιαν, που αναπολεί το παρελθόν και αναρωτιέται για το μέλλον… Κι ενώ ο Κωνσταντίνος μπαίνει σε μπελάδες προσπαθώντας να αποκαλύψει τι κρύβουν η Μοσχούλα και ο Διαμαντής, ο Μανόλης αποφασίζει να επέμβει στα σχέδια γάμου του αγαπημένου του, Μπάμπη.

21:00 Two And A Half Men στο STAR

Επεισόδια 9-10 Σεζόν 5: Ο Τσάρλι αγνοεί τη συμβουλή του μέλλοντα πατριού του, Τέντι, και αρχίζει να βγαίνει με τη γοητευτική του κόρη. Σύντομα μαθαίνει, με δύσκολο τρόπο, πως θα έπρεπε να είχε πάρει στα σοβαρά την προειδοποίησή του… Ο Άλαν μαθαίνει πως ο Τσάρλι τού είχε κλέψει στο δημοτικό το κορίτσι του και έτσι αποφασίζει να τον εκδικηθεί.

Ταινίες

22:00 Ο Λύκος Της Wall Street (The Wolf Of Wall Street) στο STAR

Βιογραφική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2013) Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορτσέζε

Ηθοποιοί: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάργκοτ Ρόμπι, Τζόνα Χιλ, Μάθιου Μακόναχι, Κάιλ Τσάντλερ

Υπόθεση: Εκατομμυριούχος στα 26. Κατάδικος στα 36. Η αληθινή ιστορία του Τζόρνταν Μπέλφορντ, ενός χρηματιστή από το Λονγκ Άιλαντ, ο οποίος εξέτισε 20 μήνες στη φυλακή επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί σε μια μαζική υπόθεση απάτης τίτλων το 1990, που τον ενέπλεξε στην εκτεταμένη διαφθορά της Wall Street και στον εταιρικό τραπεζικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης της μαφίας. Η δραματική άνοδος και πτώση του στη Γουόλ Στριτ, που συνόδευσε την ταραχώδη ζωή του, με τα ατελείωτα πάρτι, τις καταχρήσεις και τη διαφθορά.

22:00 Ένα Τρελό, Τρελό Κόλπο (Bowfinger) στον ANT1

Κωμωδία αμερικάνικης παράγωγης (1999) Σκηνοθεσια: Φρανκ Οζ

Ηθοποιοί: Έντι Μέρφι, Στιβ Μάρτιν, Χίδερ Γκράχαμ, Ρόμπερτ Ντάουνι, Τέρενς Σταμπ

Υπόθεση: Ο Μπόμπυ Μπόουφινγκερ, ένας ξεπεσμένος ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης διαβάζει ένα σενάριο που έγραψε ένας φίλος του και απόλυτα πεπεισμένος ότι αυτή είναι η τελευταία του ευκαίρια για την δόξα, αποφασίζει να προσπαθήσει. Το σενάριο όμως δεν πουλιέται εύκολα. Μόνο ένας μεγάλος παραγωγός του υπόσχεται ότι θα το κάνει ταινία, με τον όρο να προταγωνιστεί ο Κιτ Ράμσεϋ, ο Νο 1 ηθοποιός του Χόλλυγουντ.

21:00 Χελωνονιτζάκια 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) στο OPEN

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Ντέιβ Γκριν

Ηθοποιοί: Μέγκαν Φοξ, Γουίλ Αρνέτ, Στίβεν Έιμελ, Λόρα Λίνεϊ

Υπόθεση: Τα χελωνονιντζάκια αναγκάζονται να συγκρουστούν για άλλη μια φορά με τον κακοποιό Σρέντερ, ο οποίος μετά τη σύλληψή του κατάφερε να αποδράσει και να επιστρέψει στα πράγματα έχοντας αυτή τη φορά στο πλάι του δύο σατανικούς συμμάχους: τους μεταλλαγμένους Μπίποπ και Ροκστέντι, αλλά και τον εξωγήινο Κρανκ. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει αρκετά, αλλά τα χελωνονιντζάκια δεν έχουν κανένα λόγο να μην ανταποκριθούν στο ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από τους… μοναδικούς ήρωες της πόλης!

Ντοκιμαντέρ

17:30 Όταν το Αυγοτάραχο Συνάντησε το Γιαπωνέζικο Καρασούμι στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής και γερμανικής συμπαραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Κλαούντια Παλάτσι,Στέφανο Τεάλντι

Υπόθεση: Το αυγοτάραχο είναι ένα εκλεκτό έδεσμα, ιδιαίτερα συνηθισμένο στις μεσογειακές χώρες. Κάτι αντίστοιχο, όμως, υπάρχει και στην Ιαπωνία με το όνομα ‘καρασούμι’. Τι θα συμβεί όταν ένας Έλληνας και ένας Ιάπωνας παραγωγός συναντηθούν;

20:00 Το Ταξίδι μου στην Ελλάδα στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ αυστραλιανής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Άλεξ Μπεγέτης

Επεισόδιο 6 Σεζόν 4: Κάρπαθος – Κάσος. Πρώτη φορά στην Κάρπαθο, ο Πίτερ Μανέας είναι αποφασισμένος να γνωρίσει το νησί όσο καλύτερα μπορεί: τα γραφικά του χωριά, τις αρχαίες πολιτείες, τα εντυπωσιακά του έθιμα. Στη συνέχεια, κατευθύνεται νότια, στη γειτονική Κάσο.

22:00 Τα Λάφυρα στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής COSMOTE TV και Heretic (2018)

Σκηνοθεσία: Θόρκελ Χάρνταρσον,Ερν Μαρίνο Άρναρσον

Επεισόδιο 1: Συγκρούσεις κι Επίλυση. Τα αποικιακά χρόνια, πολιτιστικοί θησαυροί αποσπάστηκαν από τις χώρες προέλευσής τους και ταξίδεψαν σε μουσεία ανά τον κόσμο. Σήμερα, τα αιτήματα περί επαναπατρισμού τους πληθαίνουν. Τι υποστηρίζουν οι αντίθετες πλευρές;

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

22:50 Σνόουντεν (Snowden) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Βιογραφία αμερικανικής γαλλικής και γερμανικής συμπαραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Όλιβερ Στόουν

Ηθοποιοί: Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Σεϊλίν Γούντλι, Ρις Ίφανς

Υπόθεση: Η αληθινή ιστορία του Έντουαρντ Σνόουντεν, υψηλόβαθμου στελέχους της NSA και της CIA, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες απόρρητα έγγραφα που αποκάλυπταν τις μεθόδους παρακολούθησης των… πάντων από την αμερικανική κυβέρνηση.

18:05 Μεγάλες Προσδοκίες (Great Expectations) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (1998) Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Κουαρόν

Ηθοποιοί: Ίθαν Χοκ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Υπόθεση: Στη σύγχρονη Νέα Υόρκη, ένας φτωχός ζωγράφος προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της πλούσιας αγαπημένης του, με την αναπάντεχη βοήθεια ενός μυστηριώδους ευεργέτη. Μια μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς.

Προτάσεις ταινιών στο NETFLIX

Άδοξοι Μπάσταρδη (Inglourious Basterds)

Πολεμική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο

Ηθοποιοί: Μπραντ Πιτ, Νταϊάν Κρούγκερ, Κρίστοφ Βαλτς, Ντάνιελ Μπρουλ, Μέλανι Λόρεν

Υπόθεση: Μια Εβραία ιδιοκτήτρια σινεμά στο κατεχόμενο Παρίσι αναγκάζεται να παίξει μια ναζιστική πρεμιέρα, όπου μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών, η Μπάσταρδη, σχεδιάζει σύγκρουση.