Μπορούν τα ελληνικά τοπία και ο Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον να «σώσουν» το Beckett;

Από τις 13 Αυγούστου, προβάλλεται στο Netflix η πρώτη παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, το Beckett του Φερντινάντο Τσίτο Φιλομαρίνο.

Πρωταγωνιστεί ο Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον και η Αλίσια Βικάντερ και από το ελληνικό καστ ξεχωρίζουν οι Πάνος Κορώνης, Λένα Κιτσοπούλου, Γιώργος Πυρπασόπουλος και Μάκης Παπαδημητρίου. Επίσης, στην παραγωγή βρίσκουμε τον Λούκα Γκουαντανίνο, τον σκηνοθέτη του Call me by your name.

Ο Μπέκετ (Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον) βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές με την κοπέλα του, Έιπριλ (Αλίσια Βικάντερ). Βρίσκονται στην Ήπειρο, μακριά από το ξενοδοχείο τους στο κέντρο της Αθήνας και απολαμβάνουν την Βόρεια Ελλάδα. Ξαφνικά, ένα τροχαίο ατύχημα οδηγεί στον θάνατο της Έιπριλ και την εμπλοκή του Μπέκετ σε ένα ανθρωποκυνηγητό που έχει στόχο την εξόντωσή του.

Όλα δείχνουν εχθρικά και, δίχως να ξέρει ποιον μπορεί να εμπιστευτεί, ο Μπέκετ προσπαθεί να φτάσει στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Ωστόσο, η χώρα βράζει με πολιτικές αναταραχές που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την ιστορία επιβίωσης του Μπέκετ.

Ένα θρίλερ καταδίωξης με φόντο τις ομορφιές της Ελλάδας

Το Beckett έχει στοιχεία θρίλερ αγωνίας, δράσης και μυστηρίου. Καλύπτει όλες αυτές τις κατηγορίες αλλά με μια τεράστια ανάγκη να πείσει.

Το αποτέλεσμα χάνει έτσι σε φυσικότητα και πολλές φορές μπερδεύει. Σεναριακά δεν έχει πετύχει μάλλον να αποδώσει πειστικά, όλα όσα είχε υποσχεθεί ο Φερντινάντο Τσίτο Φιλομαρίνο. Ο Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον από την άλλη δίνει μια καλή ερμηνεία, κομμένη και ραμμένη πάνω του, όπως και ο Πάνος Κορώνης.

Οι τοποθεσίες που έχουν επιλεχθεί για την ταινία επίσης εντυπωσιάζουν και φυσικά η ομορφιά των φυσικών τοπίων της χώρας μας δεν περνά απαρατήρητη. Το Φαράγγι του Βίκου, το Τσεπέλοβο, η Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, η Πλατεία Συντάγματος γίνονται το φόντο του θρίλερ καταδίωξης.

Η Αθήνα των αναταραχών ήταν το τέλειο τοπίο για ένα θρίλερ δράσης. Δεν αξιοποιήθηκε όμως

Η επιλογή της Ελλάδας για την συγκεκριμένη πλοκή δεν είναι τυχαία. Αρκεί να λάβουμε υπόψιν τα ταραχώδη χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής αστάθειας. Η ταινία παρουσιάζει έναν ήρωα στην Αθήνα των προηγούμενων ετών. Μια Αθήνα που είχε στιγματιστεί από πολιτικές σκοπιμότητες και ίντριγκες, την άνοδο της ακροδεξιάς κι έναν λαό, έτοιμο να αντιδράσει.

O Μπέκετ ξεκινά για τουρισμό και, τελικά, έρχεται αντιμέτωπος με την άλλη όψη, εκείνη της διαφθοράς που συγκρούεται με την λαϊκή αγανάκτηση.

Μέσα από μια μυθοπλαστική ιστορία -που περιλαμβάνει ένα ακροδεξιό κόμμα που ονομάζεται «Ανατολή»- δημιουργείται ένα γνώριμο περιβάλλον για το ελληνικό κοινό. Όμως, και πάλι, η θέση της πλοκής σε όλα αυτά χαρακτηρίζεται από την υπερβολή!

Το Beckett είχε τις καλύτερες προθέσεις αλλά δύσκολα θα πείσει έναν υποψιασμένο θεατή…

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: