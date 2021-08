TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 16 Αυγούστου

Σειρές

22:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 32 Σεζόν 1: Η σύγκρουση του Στέλιου με τους γιους του, με αφορμή τον αγώνα που έκαναν για να αποτρέψουν το χτίσιμο της αλάνας, φέρνει έναν ταραγμένο χειμώνα στο σπίτι των Αντωνόπουλων. Τα μαθήματα Αγγλικών που παραδίδει ο Ίαν γίνονται ανάρπαστα στα κοριτσόπουλα της γειτονιάς, κάνοντας μπουρλότο την Ελπίδα, που καταλαβαίνει πως όταν ο «Μάι Ντάρλινγκ» της λέει ότι έχουν μια ελεύθερη σχέση, το εννοεί! Την ίδια στιγμή, η Ερμιόνη ετοιμάζεται για τον χορό των ηλικιωμένων της ενορίας που διοργανώνει για το τέλος της χρονιάς ο παπα-Θόδωρας. Το διακριτικό φλερτ ενός συνταξιούχου, που την καλεί να τον συνοδέψει στον χορό, της βάζει πολύ καθαρά το ερώτημα που της θέτει διαρκώς η φίλη της, η Πελαγία: αν κάποιος μπορεί να ξαναστήσει τη ζωή του σε αυτή την ηλικία…

22:00 Ευτυχισμένοι Μαζί στο MEGA

Επεισόδιο 48: Η Εύα και ο Μήτσος αισθάνονται ένοχοι απέναντι στον Μάρκο. Ο Μάρκος καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει με την Εύα και αρχίζει να ψάχνει για αποδείξεις. Ο Σπύρος έχει ξοδέψει τα λεφτά για το ΦΠΑ και το πρόστιμο που του έχουν βάλει και η ταβέρνα κινδυνεύει με κατάσχεση. Όταν η Αγλαΐα τον χτυπάει ελαφρά με το αυτοκίνητό της, του έρχεται μια ιδέα για να βρει λύση στο πρόβλημά του. Ο Μάκης με τον Σπύρο σκαρφίζονται ένα σχέδιο να πάρουν τα λεφτά από την ασφαλιστική εταιρία. Η Αφρούλα και ο Μάρκος καταλαβαίνουν ότι κάτι συνέβη ανάμεσα στην Εύα και τον Μήτσο. Μια φίλη του Μάρκου από το Λονδίνο, η Τζίνα, έρχεται να τους επισκεφτεί στο σπίτι…

23:00 Private Eyes στο OPEN

Επεισόδιο 15 Σεζόν 2: Έχοντας προσληφθεί από ένα παιδί που είναι πεπεισμένο πως ο γείτονάς του έχει δολοφονηθεί, ο Σέιντ και η Άντζι αναγκάζονται να γίνουν μυστικοί για να ξεχωρίσουν την αλήθεια απ’ τα κουτσομπολιά.

Ταινίες

22:00 Ο Άντρας Που Έριξε Τον Λευκό Οίκο (Mark Felt) στο STAR

Βιογραφικό δράμα αμερικανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Πίτερ Λάντσμαν

Ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Νταϊάν Λέιν, Τζος Λούκας, Τόνι Γκόλντγουϊν

Υπόθεση: Η αληθινή ιστορία του Μαρκ Φελτ, του δευτέρου σε ιεραρχία αξιωματικού του FBI, ο οποίος χαρακτηρίστηκε με το ψευδώνυμο «βαθύ Λαρύγγι» στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Watergate. Η ταυτότητα του πληροφοριοδότη ήταν για περισσότερα από 30 χρόνια μυστική, τροφοδοτώντας συνεχώς τη δημόσια περιέργεια και διάφορες εικασίες, μέχρι που το 2005 ο ίδιος ο Φελτ αποκάλυψε την αλήθεια, μέσω ενός άρθρου. Λίγοι όμως γνώριζαν την προσωπική και επαγγελματική ζωή του εξαιρετικά ιδιοφυούς και ασυμβίβαστου Φελτ, ο οποίος ρίσκαρε και τελικά θυσίασε τα πάντα, την οικογένεια, την καριέρα και τελικά την ελευθερία του, για να φέρει στο φως όσα γνώριζε…

21:00 Η Μαύρη Καλλονή (Black Beauty) στο OPEN

Οικογενειακή περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2015) Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Ζιρίλι

Ηθοποιοί: Σάρα Αν Σουλτς, Λουκ Πέρυ, Μπρους Ντέιβισον, Τζένιφερ ΜακΚένζι

Υπόθεση: Η νεαρή Κιμ αποφασίζει να αφήσει για λίγο την πόλη και τον πατέρα της για να περάσει το καλοκαίρι με τον παππού της. Όταν βρεθεί εκεί μάρτυρας στην κακοποίηση ενός αλόγου από τον ιδιοκτήτη του, θα ζητήσει από τον παππού της τη βοήθειά του για να αναλάβουν τη θεραπεία και τη φροντίδα του…

22:00 Το Φιλοδώρημα Των 2.000.000 Δολαρίων (It Could Happen Τo You) στον ANT1

Κομεντί αμερικάνικης παραγωγής (1994) Σκηνοθεσία: ‘Αντριου Μπέργκμαν

Ηθοποιοί: Νίκολας Κέιτζ, Μπρίτζετ Φόντα, Ρόζι Περέζ, ‘Αιζακ Χέιζ

Υπόθεση: Ο Τσάρλι Λανγκ είναι ένας καλόκαρδος αστυνομικός, παντρεμένος με τη Μίριελ, που είναι το ακριβώς αντίθετό του! Η Ιβόν είναι μια σερβιτόρα χωρίς καθόλου τύχη. Μια μέρα ο Τσάρλι τρώει στο μαγαζί που δουλεύει η Ιβόν, αλλά τα χρήματά του φτάνουν ίσα ίσα για να πληρώσει το λογαριασμό χωρίς να περισσεύει κάτι για να δώσει πουρμπουάρ στην Ιβόν. Της υπόσχεται, λοιπόν, πως αν κερδίσει το λαχείο που αγόρασε θα της δώσει τα μισά χρήματα. Και κερδίζει! Και είναι διατεθειμένος να κρατήσει την υπόσχεσή του προς την Ιβόν. Η Μίριελ όμως αντιτίθεται στα σχέδιά του και τον χωρίζει, ξεκινώντας έναν δικαστικό αγώνα, ώστε να πάρει αυτό που πιστεύει πως της ανήκει από τα 4.000.000 δολάρια… Δηλαδή και τα 4.000.000!

Ντοκιμαντέρ

20:00 Ο Βρόμικος Πόλεμος του Μουσολίνι στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ ιταλικής παραγωγής (2006) Σκηνοθεσία: Τζιοβάνι Ντονφραντσέσκο

Υπόθεση: Στις 16 Φεβρουαρίου του 1943, ο ιταλικός στρατός κατοχής προέβη στη μαζική εκτέλεση των ανδρών του χωριού Δομένικο, στους πρόποδες του Ολύμπου. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να ρίξει φως στο τραγικό αυτό γεγονός του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

22:30 Άλιμος, το Μπλε Διαμάντι της Ελληνικής Ριβιέρας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Omega Entertainment (2020) Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης

Υπόθεση: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Αθήνας, ο Άλιμος φημίζεται για τις παραλίες του, αλλά και τις αντιθέσεις του. Ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ για την ποιότητα ζωής στην πόλη της ελληνικής Ριβιέρας που ζει έντονα μέρα νύχτα.

23:20 Bασιλικές Δόξες στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Βασίλη Μάρου (1964) Σκηνοθεσία: Βασίλης Μάρος

Υπόθεση: Ο σκηνοθετικός φακός του κορυφαίου ντοκιμαντερίστα Βασίλη Μάρου καταγράφει την πορεία των βασιλέων στην Ελλάδα, από την ενθρόνιση του Γεωργίου Α’ το 1863, έως το γάμο της πριγκίπισσας Σοφίας με τον βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Breakdown στο COSMOTE CINEMA 1HD

Θρίλερ βρετανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Τζόνι Μαλάτσι

Ηθοποιοί: Κρεγκ Φέρμπρας, Τζέιμς Κόσμο, Έμετ Τζέι Σκάνλαν

Υπόθεση: Ένας εκτελεστής φτάνει στα όρια της τρέλας όταν μνήμες από το βίαιο παρελθόν του κατακλύζουν το μυαλό του. Παρά τις ενοχές που τον στοιχειώνουν, αναγκάζεται να προστατεύσει τους δικούς του από τα φονικά σχέδια των αφεντικών του.

22:00 Paradise Cove στο COSMOTE CINEMA 2HD

Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής (2021) Σκηνοθεσία: Μάρτιν Γκίγκι

Ηθοποιοί: Τοντ Γκρίνελ,Κρίστιν Μπάουερ βαν Στράτεν,Μίνα Σουβάρι

Υπόθεση: Ένα ζευγάρι μετακομίζει στο Μαλιμπού για να ανακαινίσει και να πουλήσει το παραθαλάσσιο σπίτι που κληρονόμησε. Μα εκεί τους περιμένει μια τρομακτική έκπληξη… μια άστεγη γυναίκα μένει από κάτω και δεν είναι διατεθειμένη να φύγει.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Ο Βασιλιάς

Ταινία εποχής αυστραλικής και αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μισό

Ηθοποιοί: Τίμοθι Σαλαμέ, Τζόελ Ετζερτον, Ρόμπερτ Πάτινσον

Υπόθεση: Ο ξεροκέφαλος Πρίγκιπας Χαλ αναγκάζεται από γλεντζές να γίνει πολέμαρχος-βασιλιάς ενόψει της μάχης με την Αγγλία και της εχθρικής ατμόσφαιρας εντός και εκτός του κάστρου