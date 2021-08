TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 13 Αυγούστου

Σειρές

23:00 Η Τούρτα της Μαμάς στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 26 Σεζόν 1: Η ξαφνική και κρυφή είσοδος του άγνωστου φαντάρου, τα βαθιά χαράματα, στο σπίτι της οικογένειας από τον σχεδόν πανικόβλητο Πάρι σημαίνει συναγερμό, αφού άπαντες υποψιάζονται παράνομη σχέση του λοχαγού μας, άρα απιστία στον προσφιλή Παναγιώτη εκ Λουτρακίου. Κάτι που δεν το επιτρέπει η ηθική του Τάσου και της Ευανθίας, οι οποίοι εν εξάλλω καταστάσει στήνουν στο εδώλιο τον μεσαίο τους γιο. Όμως, ως είθισται, σε αυτή τη φαμίλια και πάλι τα φαινόμενα απατούν, κάτι που θα το μάθουν όλοι οι αγουροξυπνημένοι κάτοικοι των Πετραλώνων. Η αλήθεια είναι σκληρή, αναπάντεχη και εμπεριέχει θέμα ζωής και θανάτου!

20:00 Το Σόι Σου στον ALPHA

Επεισόδιο 32 Σεζόν 4: Ο Σάββας συνοδεύει τα κορίτσια και έναν φίλο τους σε μια παράσταση ταχυδακτυλουργικών. Γυρίζοντας στο σπίτι τα κορίτσια φαίνονται ενθουσιασμένα, όχι όμως από τον «μάγο» της παράστασης αλλά από τον μικρό Αλέξανδρο που φαίνεται να γνωρίζει τις εξηγήσεις όλων των τρικ. Ο Σάββας ενοχλημένος από τον υπέρμετρο θαυμασμό που δείχνουν στον μικρό οι κόρες του, αποφασίζει να το παίξει κι εκείνος ειδικός στα ταχυδακτυλουργικά, αλλά το ψέμα του δεν του βγαίνει σε καλό γιατί τα παιδιά του ζητάνε να τους κάνει επίδειξη των κόλπων του στο πάρτι γενεθλίων της Σάντρας το επόμενο Σάββατο στο σπίτι των παππούδων της. Ο Σάββας για να μην ρεζιλευτεί στα μάτια της κόρης του αλλά και του συμμαθητή της που τόσο θαυμάζει, επιστρατεύει τους άντρες της οικογένειας για να τον μυήσουν στη «μαγεία» ενώ οι δύο συμπεθέρες προσπαθούν να κλέψουν την παράσταση επιλέγοντας διαφορετική θεματική για τους μεζέδες που ετοιμάζουν. Μάγισσες, φλαμίνγκο, σκελετοί, κομμένα δάχτυλα και επικίνδυνα κόλπα συνθέτουν ένα πάρτι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. 21:00 Κάτω Παρτάλι στο MEGA Επεισόδιο 5 Σεζόν 1: Ο Κωνσταντίνος, η Βίβιαν και ο Μανόλης νόμιζαν ότι θα έλυναν όλα τα προβλήματά τους φεύγοντας από το Κάτω Παρτάλι. Η έξοδός τους όμως αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ ότι είχαν προβλέψει! Η μία αναποδιά διαδέχεται την επόμενη και η Μοσχούλα ψάχνει να τους βρει για να προλάβει τα χειρότερα.

Ταινίες

22:00 Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή (The Dark Knight Rises) στο STAR

Περιπέτεια αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Ηθοποιοί: Μαριόν Κοτιγιάρ, Μάικλ Κέιν, Κρίστιαν Μπέιλ, Τομ Χάρντι, Γκάρι Όλντμαν, Μόργκαν Φρίμαν, Μάθιου Μοντίν, Αν Χάθαγουεϊ, Τζόσεφ Γκόρντον Λεβίτ

Υπόθεση: Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε, που ο Μπάτμαν εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Ξαφνικά, στη συνείδηση του κόσμου θεωρήθηκε από ήρωας, φυγάς. Έχοντας κατηγορηθεί για το θάνατο του εισαγγελέα Χάρβεϊ Ντεντ, ο Σκοτεινός Ιππότης θυσίασε τα πάντα για αυτό, που ο ίδιος και ο επίτροπος Γκόρντον, ήλπιζαν ότι ήταν καλύτερο για το κοινό καλό. Για ένα διάστημα η εγκληματική δραστηριότητα μειώθηκε δραστικά στην Γκόθαμ Σίτι, και πολλοί πίστεψαν ότι αυτό οφειλόταν στο Νόμο, που είχε εισάγει ο Ντεντ. Όμως, όλα θα αλλάξουν με την άφιξη μιας παμπόνηρης διαρρήκτη, η οποία διαθέτει μυστηριώδη ατζέντα. Πολύ πιο επικίνδυνη όμως, είναι η εμφάνιση του Μπέιν, ενός τρομοκράτη, του οποίου τα αδίστακτα σχέδια για την Γκόθαμ Σίτι ωθούν τον Μπρους να βγει από την αυτοεξορία του. Αλλά ακόμα και όταν φορέσει και πάλι τη στολή του, ο Μπάτμαν ίσως να μην καταφέρει να τον σταματήσει…

23:00 Παρασκευή & 13 (Friday The 13th) στο ΣΚΑΙ

Ταινία τρόμου αμερικανικής παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Μάρκους Νίσπελ

Ηθοποιοί: Τζάρεντ Πανταλέσκι, Αμάντα Ριγκέτι, Ντέρεκ Μίαρς, Ντάνιελ Πάναμπεϊκερ

Υπόθεση: Αναζητώντας τη χαμένη του αδελφή, ο Κλέι Μίλερ πηγαίνει στο εγκαταλελειμμένο κάμπινγκ Κρίσταλ Λέικ, παρά τις επίμονες προειδοποιήσεις τόσο της αστυνομίας όσο και των ντόπιων. Χωρίς να το γνωρίζει όμως, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια περιπέτεια ζωής και θανάτου, καθώς στην περιοχή κατοικεί ένας διαβόητος αιμοδιψής δολοφόνος.

21:00 Αμέλια (Amelia) στο STAR

Δραματική ταινία – βιογραφία αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Μίρα Ναίρ

Ηθοποιοί: Χίλαρι Σουάνκ, Ρίτσαρντ Γκιρ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ.

Υπόθεση: Η ζωή της θρυλικής πιλότου Αμέλια Έρχαρτ, που υπήρξε η πρώτη γυναίκα πιλότος που διέσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά το 1937 εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ πετούσε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό σε μια προσπάθεια να κάνει τον γύρω του κόσμου…

Ντοκιμαντέρ

19:40 Η Αρχαία Ελιά των Βουβών στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής COSMOTE TV και Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης (2018)

Σκηνοθεσία: Δημιουργική Ομάδα CINEμαθήματα

Υπόθεση: Στο χωριό Βουβές των Χανίων Κρήτης υπάρχει το αρχαιότερο ελαιόδεντρο στον κόσμο. Με την ηλικία του να υπολογίζεται γύρω στα 3000-5000 έτη, η ελιά των Βουβών έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης.

21:00 Ελληνοϊταλικός Πόλεμος: ‘Με το Χαμόγελο στα Χείλη’ στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής COSMOTE TV και White Fox (2017) Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Υπόθεση: Μια αναδρομή σε μια απ’ τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας μας: τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και την επακόλουθη Ιταλική Κατοχή. Μαρτυρίες κι αρχειακό υλικό φωτίζουν τα γεγονότα και μας ‘συστήνουν’ τους πρωταγωνιστές τους.

22:45 Θανάσης Βέγγος: Ένας Άνθρωπος Παντός Καιρού στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Γιάννη Σολδάτου (2004) Σκηνοθεσία: Γιάννης Σολδάτος

Υπόθεση: Η ζωή και το αξέχαστο έργο του αγαπημένου ηθοποιού Θανάση Βέγγου, μιας κορυφαίας φυσιογνωμίας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, που κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του θεάτρου και του κινηματογράφου και να εκφράσει μια ολόκληρη εποχή.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

21:00 Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη (Alice Through the Looking Glass) COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μπόμπιν

Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Μία Γουασικόφσκα, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ

Υπόθεση: Ένας μαγικός καθρέφτης μεταφέρει ξανά την Αλίκη στο βασίλειο της Κατωχώρας. Εκεί, θα συναντήσει καινούριους αλλά και γνώριμους χαρακτήρες, θα κάνει νέους φίλους αλλά κι εχθρούς και θα πρέπει να αποφύγει πολλές επικίνδυνες παγίδες.

23:40 Εκτελεστής στο COSMOTE CINEMA 2HD

Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Βο

Ηθοποιοί: Νικολάι Κόστερ-Βάλνταου,Τζον Μπέρνθαλ,Χολτ Μακ Κάλανι

Υπόθεση: Ένας επιχειρηματίας και οικογενειάρχης διαπράττει ακούσια ένα έγκλημα και καταλήγει στη φυλακή. Καθώς γνωρίζει το νέο του περιβάλλον, αντιλαμβάνεται ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει είναι να υιοθετήσει νέους κώδικες ηθικής.

Προτάσεις ταινιών στο NETFLIX

Επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Ηθοποιοί: Μάθιου Μακόναχι, Αν Χάθαγουεϊ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Μπιλ Έργουιν, Μάικλ Κέιν, Έλεν Μπέρστιν, Ματ Ντέιμον

Υπόθεση: Με την ανθρωπότητα να οδεύει προς την εξαφάνιση μια ομάδα αστροναυτών ταξιδεύει μέσα σε μια σκουληκότρυπα, αναζητώντας άλλο κατοικήσιμο πλανήτη.