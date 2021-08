Η Γκρέτα Τούνμπεργκ γίνεται εξώφυλλο στη Vogue και μιλά για την υποκρισία της βιομηχανίας της μόδας

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, φωτογραφήθηκε για τη Vogue Σκανδιναβίας και για ακόμη μια φορά χρησιμοποίησε τη φωνή της για να μιλήσει για το κακό που κάνουν οι άνθρωποι και οι βιομηχανίες στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να μιλήσει για τη βιομηχανία της μόδας. Ομολόγησε πως δεν αγοράζει νέα ρούχα, ενώ η τελευταία φορά που το έκανε ήταν πριν από 3 χρόνια, όταν αγόρασε κάτι μεταχειρισμένο (second-hand). Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί όπως λέει και η ίδια η βιομηχανία της μόδας μόνο καλό δεν κάνει στο περιβάλλον.

«Πολλοί λένε ότι η βιομηχανία μόδας έχει αρχίσει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά σε καμπάνιες που παρουσιάζονται ως «βιώσιμες», «ηθικές», «πράσινες», και «δίκαιες». Όμως για να είμαστε ξεκάθαροι: Αυτό δεν είναι παρά μια παραπληροφόρηση. Δεν μπορείτε να παράγετε μαζικά ή να καταναλώνετε «βιώσιμα», έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος σήμερα. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε αλλαγή συστήματος» δήλωσε, μιλώντας για το λεγόμενο greenwashing της «γρήγορης μόδας».

«Η βιομηχανία της μόδας συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική και οικολογική κρίση. Παράλληλα, αμέτρητοι εργαζόμενοι και κοινότητες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης προκειμένου όλοι μας να έχουμε την άνεση να φορέσουμε μοδάτα ρούχα και μετά από λίγο καιρό απλά να τα πετάξουμε» έγραψε σε αντίστοιχο tweet, με αφορμή τη φωτογράφισή της.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 8, 2021