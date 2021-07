Crossing Rivers: Έκθεση ζωγραφικής της Λάρας Σταφυλοπάτη στην αίθουσα τέχνης Art Space/Studio 265

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 στις 8μ.μ. εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Λάρας Σταφυλοπάτη με τίτλο “Crossing Rivers”, σε επιμέλεια της θεωρητικού τέχνης Μαρίας Γιαγιάννου, στην αίθουσα Art Space/Studio 265 στην Πάρο (επαρχ. οδός Παροικιάς-Νάουσας, 300μ. μετά τον κόμβο Νάουσας-Λευκών) υπό τη διεύθυνση της Άννας Κοντολέων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου.

Η έκθεση

Είκοσι πίνακες με ακρυλικά και υδατοχρώματα αφηγούνται την ιστορία του νερού και της συναρπαστικής του συνάντησης με το φως στη νέα εικαστική δουλειά της Λάρας Σταφυλοπάτη. Τα υδάτινα τοπία της – βαθιά ροζ, ταξιδιάρικα μπλε, εκτυφλωτικά κίτρινα, με χειρονομίες άλλοτε περιπετειώδεις κι άλλοτε καθησυχαστικές – αιχμαλωτίζουν το βλέμμα του θεατή όπως η μυθολογική λίμνη καθηλώνει το είδωλο του Ναρκίσσου. Στους τοίχους της έκθεσης θα παρακολουθήσουμε καρέ-καρέ το βλέμμα του φωτός, να διαθλάται στην επιφάνεια του καμβά και εντέλει να ενσωματώνεται στο έργο τέχνης.

Ποτάμια ζωγραφικής διασταυρώνονται μεταξύ τους και διασχίζονται από τη ματιά του θεατή, ο οποίος μοιάζει να ατενίζει από το κατάστρωμα ένα επιτοίχιο νησιωτικό σύμπλεγμα, εντυπωσιακό στην γαλήνια ομορφιά του. Μπλε ροές που κυματίζουν, κίτρινες αμμοθύελλες, υγρά πρασινοκίτρινα βότσαλα, υαλώδη ροζ λιμάνια την ώρα του σούρουπου. Το βάθος μιας εσωτερικής ισορροπίας αντανακλάται στην σαγηνευτική επιφάνεια των πινάκων, που θυμίζουν νησιά λουσμένα στο ελληνικό καλοκαίρι των Κυκλάδων.

Λίγα λόγια για την εικαστικό:

Η Λάρα Σταφυλοπάτη σπούδασε Fine Arts στο Boston University και στο Massachusetts College of Art. Ακολούθησαν σπουδές Ναυτιλιακών στο Λονδίνο (Shipping Trade and Transport, London Metropolitan University), όπου και εργάστηκε σε ναυλομεσιτικούς οίκους. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2001 για να αναλάβει τη διαχείριση της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης Byzantine Maritime Corporation. Παράλληλα με την πορεία της στον χώρο της Ναυτιλίας συνέχισε να καλλιεργεί τη σχέση της με την τέχνη. Μέχρι τις 22 Αυγούστου 2021 παρουσιάζει την ατομική της έκθεση με τίτλο «Things we don’t see» στο Baraka Art Space στις Σπέτσες και από τις 19 μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021 παρουσιάζει την ατομική της έκθεση «Crossing Rivers» στο Studio 265 στην Πάρο, σε επιμέλεια Μαρίας Γιαγιάννου. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές σε ΗΠΑ, Μεξικό, Ισραήλ, Ελβετία, Αργεντινή, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ελλάδα. Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Εκθέσεις:

2018 Yaleh Fabica, San Cristobal de las Casas, Mexico, 2018 Vassaltis Vineyards, Santotini, Greece, 2019 (ongoing) Saatchi online, 2020 Artion Gallery, Spetses, Greece, 2021 Sophart Mexico City, 2021 Baraka Art Space, Spetses, 2021 Studio 265, Paros.