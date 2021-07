Έπεσε η αυλαία για το 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Τα χαρακτηριστικά του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Οι sold out παραστάσεις, οι συνθήκες ασφάλειας, η εξακτίνωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του φετινού, 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που έκλεισε χθες εντυπωσιακά με την εκρηκτική παράσταση Re:Incarnation του Qudus Onikeku, υπό τους ζωντανούς ήχους της afrobeat μουσικής και μια πολυάριθμη ομάδα καλλιτεχνών από το Λάγος της Νιγηρίας επί σκηνής. Οι Νιγηριανοί ξεσήκωσαν το κοινό, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας από το παρελθόν των αρχέγονων κοινωνιών, σχετικά με τις ανθρώπινες κοινότητες και την τεράστια δύναμή τους να συσπειρώνονται και να ξεπερνούν εμπόδια, προσφέροντας την πιο ιδανική λήξη για το Φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ σε αριθμούς

Με τίτλο Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι; και προσαρμοσμένο και φέτος στις ανάγκες των ημερών, το φετινό Φεστιβάλ διοργανώθηκε 16 με 25 Ιουλίου συγκεντρώνοντας στην Καλαμάτα 112 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 31 ομάδες χορού, 28 εθελοντές, 63 σπουδαστές χορού στα επαγγελματικά σεμινάρια, 59 παιδιά στα εργαστήρια για παιδιά, 20 άτομα άνω των 50 ετών στο αντίστοιχο εργαστήριο και 13 ΑμεΑ στο εργαστήρι για ΑμεΑ.

Το Φεστιβάλ ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του κας Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας κου Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Γ. Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού κο Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Ε. Νίκα, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ κο Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

31 συνολικα παραγωγές, 18 από το εξωτερικό και 13 από την Ελλάδα είναι ένας πρώτος απολογισμός του φετινού Φεστιβάλ: Παραστάσεις χορού που συνδύασαν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο χορό και hip hop μέχρι ακροβατικά και σύγχρονους αστικούς αφρικανικούς χορούς.

Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που παρουσίασαν τα έργα τους προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία. Επίσης από τις 18 ξένες ομάδες οι 14 παρουσίασαν για πρώτη φορά το έργο τους στην Ελλάδα ενώ από τα 13 ελληνικά έργα τα 3 έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα τους.

Για δέκα μέρες η πόλη της Καλαμάτας κινήθηκε σε φεστιβαλικούς ρυθμούς με επισκέπτες και χορευτές να κινούνται καθημερινά ανάμεσα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, την Κεντρική Πλατεία και το Αμφιθέατρο Κάστρου της Καλαμάτας.

Το φεστιβάλ εκτός των τειχών

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η εναρκτήρια παράσταση Möbius της ομάδας Compagnie XY από τη Γαλλία σε χορογραφία του Rachid Ouramdane, μετά τις δύο παραστάσεις στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου και στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Το δεύτερο σαββατοκύριακο του Φεστιβάλ, τις εντυπώσεις κέρδισε η δια ζώσης πρεμιέρα του έργου Stones and Bones από την ομάδα RootlessRoot, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Φεστιβάλ με ασφάλεια

Όπως και την περσινή χρονιά, το Φεστιβάλ ακολούθησε και φέτος πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο των αρμόδιων αρχών και τα εξειδικευμένα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας για τους χώρους τέχνης και πολιτισμού, όπως αυτά ορίζονται και προσαρμόζονται διαρκώς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μάλιστα η παράσταση BLKDOG του Botis Seva και της ομάδας του Far From the Norm στις 18 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε με όρους λειτουργίας κλειστών θεάτρων: Κατά την είσοδο ήταν υποχρεωτική η επίδειξη του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού – το οποίο θεωρείτο έγκυρο εφόσον είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία του εμβολιασμού προ τουλάχιστον 14 ημερών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το φετινό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείτο από δύο βασικά σεμινάρια και πέντε masterclasses ενώ η εκδήλωση Αrt within One ήταν μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ με στόχο τoν καλλιτεχνικό διάλογο: έναν ανοικτό στο κοινό καλλιτεχνικό δρώμενο στο οποίο 25 φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σπουδαστές των επαγγελματικών σεμιναρίων κλήθηκαν για ένα λεπτό στη σκηνή για να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους.

Εκτός από το πρόγραμμα για επαγγελματίες, διοργανώθηκαν ένα εργαστήρι για παιδιά, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, ένα για άνω των 70 ετών και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ.Τα εργαστήρια για το κοινό είχαν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και κυρίως να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση αποτελώντας πηγή έμπνευσης έκφρασης, πνευματικής και σωματικής καλλιέργειας.