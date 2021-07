Η Disney πρόσφατα παρουσίασε τον πρώτο της μη-δυαδικό χαρακτήρα, στην τηλεοπτική σειρά παιδικών κινουμένων σχεδίων, «The Owl House».

Ο εν λόγω χαρακτήρας, ο Ρέιν Γουίσπερς, εμφανίστηκε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς και ο Άβι Ροκ, ένας non-binary ηθοποιός, τού χαρίζει την φωνή του.

Το «Owl House» ακολουθεί τις περιπέτειες ενός έφηβου αμερικανο-δομινικανού κοριτσιού, που ακούει στο όνομα Λους και που μεταφέρεται σε έναν άλλο κόσμο, μέσα από μια μαγική πύλη.

Γράφοντας στο Twitter, ο Ροκ είπε πως ο ρόλος αυτός αντιπροσωπεύει ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα» και διευκρίνισε ότι ο χαρακτήρας Ρέιν αυτοπροσδιορίζεται με την αντωνυμία «αυτοί».

🦉✨DREAM COME TRUE✨🦉

I guest star as Raine Whispers (pronouns: they/them), the sharp and hardworking Head Witch of the Bard Coven, in the new episode of #TheOwlHouse

premiering July 24 at 10:00am ET/PT on #DisneyChannel and DisneyNOW. Make sure to check it out!! pic.twitter.com/zRkaGIDAgd

— Avi Roque (@ok_roque) July 22, 2021