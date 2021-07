Πρόσωπα του Ήρωα: Μία παράλληλη έκθεση από το ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center

Αθήνα – Νέα Υόρκη

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Lincoln Center for the Performing Arts πραγματοποιούν έκθεση με τίτλο Πρόσωπα του Ήρωα που παρουσιάζεται ταυτόχρονα στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη και αποτελεί την εναρκτήρια διοργάνωση της πρωτοβουλίας Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora.

Έργα φοιτητών από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και το Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη που διερευνούν την έννοια και την πορεία του «ήρωα» και του «ηρωισμού» στην ιστορία – ένα θέμα που έχει αποκτήσει νέα σημασία στον καιρό της COVID-19 – παρουσιάζονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους των δύο οργανισμών.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SNF-Lincoln Center Agora (SNF-LC), μίας σύμπραξης που επαναπροσδιορίζει και ενεργοποιεί εκ νέου την πολιτιστική εμπλοκή στον δημόσιο χώρο μέσα από τις «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Πρόσωπα του Ήρωα οι φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι των δύο Σχολών έπρεπε να υποβάλλουν έργα με τις δικές τους ερμηνείες του ηρωισμού ή των ηρωικών μορφών, από το παρελθόν έως και σήμερα.

Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους και των τεσσάρων οργανισμών και συγκεκριμένα τους:

Νίκο Τρανό, Καθηγητή ΑΣΚΤ, Πρύτανη ΑΣΚΤ Γιώργο Καζάζη, Καθηγητή ΑΣΚΤ Maria Veronica San Martin, καλλιτέχνη και εκπαιδευτικό Lydia Matthews, Καθηγήτρια Οπτικού Πολιτισμού, Parsons School of Design/The New School. Julia Foulkes, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Parsons School of Design/The New School Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής, ΚΠΙΣΝ επέλεξε τα 20 έργα – 10 από κάθε πόλη – που παρουσιάζονται.

Τα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών:

Αντωνόπουλος Χρήστος, Στην αφάνεια

Καφαντάρη Νιόβη, Horses Inside Horse (after Delacroix)

Μπαρμπαρή – Μπέκα Κωνσταντίνα, Υπέρβαση

Παπαδοπούλου Άννα, BΟULOUBINA

Παπαδοπούλου Καλλιρόη – Ελένη / Κάλλια, Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς εν μέσω βίαιων επεισοδίων στη δίκη του Ασπίδα

Παπαδουράκη Ελευθερία, Θραύσματα

Παπαλέξη Λιάνα Ελένη, Λευκός ήρωας

Παυλίδου Δέσποινα / Ντέπη, Το τέλος της βάρδιας

Στυλιανίδου Παναγιώτα / Γιούλη, Upfall

Χύτας Δημήτριος / Τζίμης, Helmets II

Τα έργα των Αμερικανών καλλιτεχνών:

Adamyan Arpi, The Island Orphanage

Bright Layo, Adebisi III

Economides Nicole, Revisiting the Hero

Garcia Caroline, Rebolusyon (Queen of the Carabao)

Jacobsson Santo, Community Power

Kim Joo Paulina, Kuruta

Lee Josephine, Signs in Another Language (series)

Quiles Bonilla Kevin, Carryover (Blue tarp at Chelsea Piers) [after Sylvia Rivera]

Sun Chuyi, Madam Pang

Winters Isaiah, Reverend Hathaway

Λίγα λόγια για την έκθεση

Τα επιλεγμένα έργα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνών και τεχνικών (ζωγραφική, γλυπτική, mixed media, φωτογραφία, κολάζ, βίντεο, text-based art) και έχουν φωτογραφηθεί για τις ανάγκες της έκθεσης, αποτυπώνουν με αφηρημένο ή παραστατικό τρόπο, την ερμηνεία των καλλιτεχνών για σημαντικές στιγμές της ιστορίας, καθώς και για θραύσματα της σύγχρονης κοινωνίας και του δημόσιου λόγου. Με τη συμμετοχή τους σε αυτήν τη διατλαντική οπτική διερεύνηση της ιδέας του ηρωισμού, οι φοιτητές-καλλιτέχνες αποκτούν προβολή μεταξύ των επισκεπτών των δύο μεγάλων οργανισμών στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα πυροδοτώντας ερωτήσεις και συνομιλίες μεταξύ τους.

Στη Νέα Υόρκη η έκθεση αποτελεί μέρος του Restart Stages, ενός υπαίθριου κέντρου παραστατικών τεχνών που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο στον χώρο του Lincoln Center,ενώ στην Αθήνα η έκθεση εντάσσεται στα Πρόσωπα του Ήρωα, τον θεματικό προγραμματισμό εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Η έκθεση Πρόσωπα του Ήρωα είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της πρωτοβουλίας Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora, μίας σύμπραξης που έχει πρωταρχικό στόχο να ξαναζωντανέψει τους δημόσιους χώρους με ουσιαστικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικού και κοινοτικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι εμβληματικές εγκαταστάσεις, έκτασης 65 στρεμμάτων, του Lincoln Center στο Μανχάταν υποδέχονται το κοινό σε «επανενεργοποιημένους» εξωτερικούς χώρους που αξιοποιούνται ως αρχαία «αγορά»: ένας δημόσιος χώρος για όλους στο επίκεντρο της αστικής ζωής. Η επιθυμία να προσφέρει στην Αθήνα έναν αντίστοιχο χώρο, που να ανήκει πραγματικά στον κόσμο, αποτέλεσε το κίνητρο για το ΙΣΝ προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία του ΚΠΙΣΝ, μέσω της μεγαλύτερης μεμονωμένης δωρεάς του μέχρι σήμερα, και να το παραδώσει στους Έλληνες πολίτες το 2017.