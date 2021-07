Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 15 προτάσεις για την εβδομάδα 19-25 Ιουλίου

1. «Αυτό Που Μας Ενώνει»: Athens Pride Week 2021

Από το 2005 το Athens Pride αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή ορατότητας της LGBTQI+ κοινότητας και δυναμικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων της. Με δεδομένη τη δύσκολη και ασαφή κατάσταση που ζούμε, το φετινό Athens Pride θα γεμίσει ολόκληρο το καλοκαίρι του 2021, σηματοδοτώντας την έναρξή του με μια δυναμική εβδομάδα εκδηλώσεων, 18-25 Ιουλίου, με τις περισσότερες δράσεις να πραγματοποιούνται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

18-25 Ιουλίου

https://athenspride.eu/

2. Online: «Νύχτες Πρεμιέρας». Δωρεάν προβολές ταινιών μικρού μήκους queer δημιουργών, στο πλαίσιο του Athens Pride

To British Council και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» συνεργάζονται ξανά και συμμετέχουν στις δράσεις του Athens Pride, με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας, για μια σειρά δωρεάν online προβολών που θα συστήσουν στο ελληνικό κοινό ταλαντούχες και θαρραλέες queer φωνές από το σινεμά μικρού μήκους της Βρετανίας. Οι ταινίες μικρού μήκους θα φιλοξενηθούν από τις 18 έως και τις 25 Ιουλίου και θα προβάλλονται δωρεάν στην ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα Φεστιβάλ online.aiff.gr.

18-25 Ιουλίου

Δωρεάν, για περιορισμένο αριθμό προβολών.

Δείτε τις ταινίες εδώ.

3. Προβολές σε θερινά σινεμά: Athens Open Air Film Festival

Το Athens Open Air Film Festival, ο δημοφιλής καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός της Αθήνας επιστρέφει, 14 Ιουνίου με 20 Αυγούστου, με πλούσιο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών και ελεύθερη είσοδο. Παρακολουθήστε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, στις 21:30, στον Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια ), την ταινία του Βιτόριο ντε Σίκα «Ο κήπος των Φίντζι – Κοντίνι» και την Τετάρτη 21 Ιουλίου, στις 21:30, την ταινία «Κάνε το Σωστό» του Σπάικ Λι, στο Γήπεδο Μπάσκετ – Αθλητικό Κέντρο Άλσους Πετραλώνων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

4. Προβολές σε θερινά σινεμά: City Drive-in στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Η ομάδα του Cinema Alive μας καλωσορίζει στον καινούργιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254 – υπαίθριος χώρος όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου) . Ετοιμαστείτε για την μεγαλύτερη οθόνη υπαίθριου σινεμά στην Ελλάδα, δροσερά cocktails, θεματικές βραδιές και πολλές εκπλήξεις, τηρώντας όπως πάντα όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Δευτέρα 19/7, 21:30 «8 Mile», Τρίτη 20/7, 21:30 «Sin City2: A Dame to Kill for», Τετάρτη 21/7, 21:30 «Escape From New York», Πέμπτη 22/7, 21:30 «Conjuring» και 23:15 «Death Proof», Σάββατο 24/7, 21:30 «120 Χτύποι το Λεπτό» και 23:15 «Η Ζωή της Αντέλ».

Εισιτήριο: 5€-14€/η ταινία. Προπώληση: viva.gr και citydrivein.gr.

Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254 (υπαίθριος χώρος όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου).

5. Προβολές σε θερινά σινεμά: Open Air Film Festival Stroggylo

O Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνεχίζει για 4η σεζόν το Φεστιβάλ ταινιών Open Air Film Festival Stroggylo, στο Αίθριο του σχολικού συγκροτήματος Στρογγυλό. Στο φετινό κινηματογραφικό ταξίδι περιλαμβάνονται 57 μεγάλου μήκους ταινίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το σινεφίλ κοινό, έχοντας τις υπογραφές αγαπημένων σκηνοθετών, γνωστών πρωταγωνιστών με συγκλονιστικές ιστορίες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου εδώ.

1 Ιουλίου – 26 Αυγούστου

Αίθριο του σχολικού συγκροτήματος Στρογγυλό, Στρατάρχου Αλ. Παπάγου 23, Άγιος Δημήτριος Αττικής. https://www.facebook.com/OAFFSTROGGYLO/

6. Προβολές σε θερινά σινεμά – Park Your Cinema Docs: «Amy» (2015) στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της σειράς κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema Docs, φιλοξενεί για τον μήνα Ιούλιου δύο ντοκιμαντέρ για να σιγοτραγουδήσουμε μαζί με τραγούδια που έχουν φτιάξει το soundtrack της ζωής μας. Παρακολουθήστε την Τετάρτη 21 Ιουλίου, στις 21:00, το ντοκιμαντέρ του Ασίφ Καπάντια «Amy» (2015) για τη σύντομη ζωή και τη λαμπερή καριέρα της επιδραστικής σόουλ/τζαζ τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Έιμι Γουάινχαουζ, με αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.

Τετάρτη 21/7, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.

7. ΠΙΟΠ: Βραδιές Θερινού Σινεμά στο Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει δύο βραδιές θερινού σινεμά για μικρούς και μεγάλους, τις Τετάρτες 14 και 21 Ιουλίου (ώρα: 21:00), στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί. Την Τετάρτη 21 Ιουλίου παρακολουθήστε την ταινία κινουμένων σχεδίων «Αστερίξ: Το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού».

Τετάρτη 21/7, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος. Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο στο τηλ: 25540 23700 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Μουσείο Μετάξης, Ελευθερίου Βενιζέλου 73, Σουφλί. Τ: 25540 23700 | www.piop.gr

8. Προβολές σε θερινά σινεμά: 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου

Ταινίες από όλο τον κόσμο, εργαστήρια, ομιλίες, πρωτότυπες οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς περιλαμβάνει η 9η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Stavros Niarchos Foundation (SNF), και καταλαμβάνει το νησί των Κυκλάδων από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ.

22-26 Ιουλίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες: https://syrosfilmfestival.org/

9. Το Athens Open Air Film Festival στην Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

To Athens Open Air Film Festival, σε συνδιοργάνωση με την «Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», σας προσκαλεί σε ένα τετραήμερο δρώμενο – κινηματογραφικό ταξίδι στην ιστορική Ελευσίνα, από τις 23 έως και τις 26 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για μια σειρά δωρεάν κινηματογραφικών προβολών, εμπνευσμένων από την ανεξερεύνητη τοπογραφία της Ελευσίνας, με γνώμονα το σινεμά ως εικαστική παρέμβαση και ως ανάδειξη ενός χώρου, ως εμπειρία και διάλογο με μια τοποθεσία.

23-26 Ιουλίου

Είσοδος Ελεύθερη

Για αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

10. Προβολές σε θερινά σινεμά: Park Your Cinema – «High Fidelity» στο ΚΠΙΣΝ

Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, το Park Your Cinema, η σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδέχεται το κοινό στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φέτος, το ΚΠΙΣΝ, για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). Δείτε την Παρασκευή 23 Ιουλίου, στις 21:00, την ταινία του Στίβεν Φρίαρς «High Fidelity» (2002), με τους Τζον Κιούσακ, Τιμ Ρόμπινς, Λίζα Μπονέ κ.α.

Παρασκευή 23/7, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.

11. Προβολές σε θερινά σινεμά – «Κωμωδίες θερινής νυκτός»: Κινηματογραφικό Αφιέρωμα από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κωμωδίες θερινής νυκτός», κάθε Παρασκευή, από τις 9 έως τις 30 Ιουλίου, στον εξώστη του Ιστορικού Αρχείου του, στον Ταύρο. Το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει τέσσερις απολαυστικές κωμωδίες που ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη χιουμοριστική ματιά, τις ευφυείς ατάκες και τις στιγμές άφθονου γέλιου. Παρασκευή 23 Ιουλίου παρακολουθήστε την ταινία του Ρόμπερτ Μουρ «Πρόσκληση σε Γεύμα από Έναν Υποψήφιο Δολοφόνο». Με τους: Άλεκ Γκίνες, Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν.

Παρασκευή 23/7, 21:00

Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη κράτηση θέσης: Στο τηλέφωνο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14,Ταύρος. Τ: 210 3418051. www.piop.gr.

12. Προβολές ταινιών σε θερινά: Park Your Cinema Kids – «Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ» (2019) στο ΚΠΙΣΝ

Τη φετινή σεζόν στο Park Your Cinema Kids, προσκαλούμε τους μικρούς θεατές και τις οικογένειές τους να ανακαλύψουν απίθανους ήρωες σε κόσμους που δεν χωράει ο νους, με ταινίες που επέλεξε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και συνθέτουν το πιο διασκεδαστικό κινηματογραφικό καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Σάββατο 14 Ιουλίου στις 21:00 παρακολουθήστε, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ» (2019) του Chris Butler.

Σάββατο 24/7, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.

13. «Marginalia»: Ομαδική Έκθεση στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Για τέταρτη χρονιά το annexM υπό τη διεύθυνση της Άννας Καφέτση, συνεχίζοντας την επιμελητική του πολιτική των site specific εκθέσεων και έργων, διοργανώνει για τον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (22.7–19.9.2021), την έκθεση με τίτλο «Marginalia», με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Βιργινίας Μαστρογιαννάκη, Νίνας Παππά, Ηλία Μαμαλιόγκα και Σπύρου Βραχωρίτη. Ο επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργήσει τυχαίες, χωρίς αρχή και τέλος διαδρομές στην έκθεση, ανάμεσα στα 8 διαφορετικά σημεία του Κήπου, όπου οι πέντε βιντεοεγκαταστάσεις προβάλλονται σε μεγάλες οθόνες και μόνιτορ.

Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Ιουλίου, μετά τη δύση του ηλίου έως τα μεσάνυχτα.

Ελεύθερη είσοδος.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

14. Τελετή καθέλκυσης: Οπτικοακουστική εγκατάσταση από τη Μαρίνα Γιώτη στα Ναυπηγεία Ταρσανά (Ερμούπολη, Σύρος)

Η «Τελετή καθέλκυσης» είναι μια τοποειδική οπτικοακουστική εγκατάσταση που δημιούργησε η κινηματογραφίστρια και εικαστική καλλιτέχνις Μαρίνα Γιώτη κατόπιν ανάθεσης του SIFF, με την υποστήριξη του ΝΕΟΝ και σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Το πρότζεκτ επικεντρώνεται στην τελετουργική καθέλκυση ενός νέου πλοίου, συνιστώντας ένα φιλμικό κολάζ φτιαγμένο από αρχειακό υλικό από ελληνικά και διεθνή επίκαιρα και φιλμ των μέσων του αιώνα. Η συνθέτρια και θερεμινίστρια May Roosevelt υπογράφει τη μουσική της ταινίας/εγκατάστασης, η οποία θα εκτελεστεί ζωντανά την ημέρα των εγκαινίων.

Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Ιουλίου, 21:00

24-26 Ιουλίου | 21:00-23:00

Ναυπηγεία Ταρσανά, Ερμούπολη, Σύρος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://syrosfilmfestival.org/

15. «Άγγιγμα Έμπνευσης»: Έκθεση του Παύλου Σάμιου στον χώρο A Touch of New / Vacation House στην Τήνο

Η γκαλερί ΑΛΜΑ παρουσιάζει, από τις 23 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, την έκθεση «Άγγιγμα Έμπνευσης» εις μνήμην του Παύλου Σάμιου στην Τήνο. Πέρυσι τέτοια εποχή, στον παραδοσιακό οικισμό του Τριαντάρου της Τήνου, είχε προγραμματιστεί έκθεση του Παύλου Σάμιου με πρωτοβουλία της γκαλερί Άλμα και των ιδιοκτητών της εξοχικής κατοικίας «A Touch of New – Ασπάλαθος», η οποία ματαιώθηκε και πραγματοποιείται φέτος εις μνήμην του εκλιπόντος ζωγράφου.

Εγκαίνια: Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Ιουλίου, 18:30 – 22:00.

Διάρκεια: Έως 23 Αυγούστου. Ωράριο: Καθημερινά 18:30-21:30.

Είσοδος Ελεύθερη

A Touch of New / Vacation House Ασπάλαθος Τριαντάρος, Τήνος