The Weeknd: Επιστροφή με νέο άλμπουμ για τον hitmaker της χρονιάς;

Ο The Weeknd χάρισε μία ευχάριστη έκπληξη στους θαυμαστές του, αφού αποκάλυψε ότι ετοιμάζει την νέα του δισκογραφική δουλειά, δηλώνοντας μάλιστα «πολύ περήφανος» για όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής για το project.

Όταν είχε εμφανιστεί στα Billboard Music Awards 2021, νωρίτερα αυτόν τον χρόνο, ο Abel Tesfaye (γνωστός σε εμάς ως Weeknd) έδειχνε ότι η καμπάνια για το προηγούμενο άλμπουμ του «After Hours» έφτανε στο τέλος της, σχολιάζοντας ότι «θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Θεό που πλέον δεν χρειάζεται να φοράει αυτό το κόκκινο κοστούμι». Ο διάσημος τραγουδιστής είχε υιοθετήσει μία «περσόνα» σχετική με το κόνσεπτ του άλμπουμ του, για την οποία φορούσε πάντα ένα κόκκινο κουστούμι.

Σε μια σειρά από tweets που ο ίδιος έκανε, φαίνεται λοιπόν πως τελειώνει με το καινούριο του άλμπουμ. Έγραψε «κοντεύουμε», ενώ σε ένα άλλο tweet ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την εξέλιξη του πρότζεκτ και έγραψε: «Πολύ περήφανος για αυτό, ουάου».

we gettin’ there 💿

really proud of this one. wow…

— The Weeknd (@theweeknd) July 13, 2021