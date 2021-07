Belysa X Lil Cherry: Οι συλλεκτικές τσάντες αποκλειστικά στο MyHallyu.com

Beautiful Lyrics for All, από εκεί προκύπτει το brand name Belysa που με έμπνευση το συναίσθημα που κρύβουμε όλοι μέσα μας, οραματίζεται και επανασχεδιάζει καθημερινά αντικείμενα. Βάζει φως και elegance, αυστηρές και καθαρές γραμμές και δημιουργεί μοναδικές τσάντες.

Η συνεργασία της Lil Cherry με τη Belysa

Σε αυτό το πλαίσιο το brand συνεργάστηκε με την Κορεάτισσα hip hop, ράπερ, Lil Cherry και δημιούργησαν τη The vitamin milk bag. Στο ιδανικό μέγεθος για να έχεις όλα τα απαραίτητα μαζί σου και σε παστέλ αποχρώσεις, η The Vitamin Milk bag είναι μια statement τσάντα. Από μαλακό δέρμα, μπορείς να την κρατήσεις στο χέρι ή να τη φορέσεις και στο πλάι δίνοντας το δικό σου στυλ, ενώ επιπλέον μπορείς να επιλέξεις να τη συνδυάσεις με το χρώμα αλυσίδας που σου ταιριάζει, από τη συλλογή.

Τη The Vitamin Milk Bag θα τη βρεις αποκλειστικά, στην Ελλάδα, στο MyHallyu.com, το πρώτο Korean exclusive hub που κρύβει μέσα του την «αφρόκρεμα» του κορεάτικου στυλ. Το My Hallyu φιλοξενεί καθιερωμένους σχεδιαστές και k-brands. Ανανεώνοντας το περιεχόμενο του, με limited κομμάτια, έχει σαν στόχο να παρουσιάζει συνεχώς, όλο και περισσότερους καινοτόμους σχεδιαστές αυτού του δημιουργικού κορεάτικου κύματος.

Το hallyu χρησιμοποιείται διεθνώς ως όρος για να περιγράψει τη δημιουργική «έκρηξη» της κορεάτικης κουλτούρας. Στην κυριολεξία σημαίνει το «κύμα», για αυτό και επικράτησε ως ορολογία για να περιγράψει όλο το δημιουργικό κύμα της κορεάτικης κουλτούρας που περιλαμβάνει τη μουσική, τις ταινίες, την κουζίνα, τη μόδα της.