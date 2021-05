Gucci: Μια ψηφιακή τσάντα πουλήθηκε πιο ακριβά από την πραγματική

Τη στιγμή που πολλοί τομείς της καθημερινής μας ζωής σταδιακά μετασχηματίζονται ψηφιακά, συνέβη κάτι σχεδόν αδιανόητο: μια τσάντα Gucci που υπάρχει αποκλειστικά στον εικονικό κόσμο πουλήθηκε πιο ακριβά από την πραγματική.

Συγκεκριμένα, μία ψηφιακή εκδοχή της τσάντας Gucci Dionysus πουλήθηκε για 350.000 Robux (περίπου 4.115 δολάρια) στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών Roblox, όταν την ίδια στιγμή η πραγματική τσάντα πωλείται για 3.400 δολάρια.

Το Roblox είναι πιο δημοφιλές στα παιδιά και μέσω αυτού οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν κάθε είδους αξεσουάρ για να ντύσουν τα avatars τους, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό νόμισμα της πλατφόρμας.

Η ψηφιακή τσάντα κυκλοφόρησε σε λίγα κομμάτια και αποκλειστικά ως μέρος της εκδήλωσης δύο εβδομάδων της Gucci με το Roblox που ονομάζεται «Gucci Garden Experience» και ήταν διαθέσιμη για μία ώρα στις 17 Μαΐου και μία ώρα στις 18 Μαΐου.

