Global Citizen Live: Διάσημοι σταρ της παγκόσμιας μουσικής σε ένα 24ωρο event για την καταπολέμηση της φτώχειας

Ο διεθνής οργανισμός Global Citizen, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του Global Citizen Live, για το 2021. Μια σειρά εκδηλώσεων και live συναυλιών που θα λάβουν χώρα σε εμβληματικές τοποθεσίες ανά την υφήλιο και θα προβληθούν σε 24ωρη παγκόσμια μετάδοση το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών, ακτιβιστών και πολιτικών ηγετών.

Μεγάλα ονόματα της διεθνούς σόουμπιζ

Ανάμεσα στους μουσικούς, τραγουδιστές και άλλους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις θα βρίσκονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι: Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Coldplay, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran Duran, Ed Sheeran, Femi Kuti, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Metallica, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage, και Usher. Ενώ περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παγκόσμια μετάδοση από κάθε γωνιά του πλανήτη

Τα events θα πραγματοποιηθούν σε Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, σε πόλεις όπως το Λάγκος, το Ρίο ντε Τζανέιρο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Σίδνεϊ και θα μεταδοθούν από τα ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, Twitter κ.α.

Για την προστασία του πλανήτη και την καταπολέμηση της φτώχειας

Στόχος του Global Citizen Live είναι να καταφέρουμε όλοι μαζί, σε όποια γωνιά του κόσμου και αν βρισκόμαστε, να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας για την προστασία του πλανήτη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Η συγκεκριμένη εκστρατεία χρηματοδοτείται από την οργάνωση Global Citizens σε συνεργασία με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα με σκοπό την αλλαγή στα παραπάνω ζητήματα πριν να είναι πολύ αργά.

Ανάμεσα στις περισσότερες από τριάντα κυβερνήσεις και παγκόσμιους ηγέτες που στηρίζουν το Global Citizen Live βρίσκεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας και επικεφαλής της G20, Μάριο Ντράγκι, o Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας, Τζέφρι Ονγεάμα, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α., Νάνσι Πελόζι, ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Amina J. Mohammed κ.α.

«Η πανδημία της COVID-19 έβαλε φρένο στην πρόοδο όσον αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών οδηγώντας περίπου 160 εκατομμύρια ανθρώπους πίσω στην ακραία φτώχεια» δηλώνει ο Hugh Evans συνιδρυτής του Global Citizen «Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από σαράντα εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα όρια του λιμού. Η πρόοδος όσον αφορά την κλιματική αλλαγή είναι στάσιμη(…).

Πρέπει να επανορθώσουμε για τη ζημιά που έχουμε προκαλέσει και να φέρουμε τους παγκόσμιούς ηγέτες και τους επιχειρηματίες προ των ευθυνών τους, ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλοι μαζί θα ανακάμψουμε από την πανδημία. Η «Ισότιμη Ανάκαμψη» δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας- αλλά ο μόνος τρόπος ώστε να εξασφαλίσουμε δραστικές αλλαγές που θα επιφέρουν έναν βιώσιμο πλανήτη, απαλλαγμένο από την ακραία φτώχεια».

Πηγή: globalcitizen.org, Deadline