Nico: Νέα βιογραφία ρίχνει φως στη ζωή και το έργο της αινιγματικής σταρ

Νέα διάσταση στη συμβολή της Γερμανίδας καλλιτέχνιδος Nico στη ροκ κουλτούρα δίνει το βιβλίο «You Are Beautiful And You Are Alone: The Biography of Nico», το οποίο αναφέρεται και στα χρόνια που στήριξε τους Velvet Underground.

Συγκεκριμένα, ήταν εκείνη που τους βοήθησε να ηχογραφήσουν ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ της σύγχρονης εποχής, αλλά όπως διευκρινίζεται στη νέα βιογραφία της, η Nico παραμένει ένα αίνιγμα, καθώς εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζητήσεων πότε και πού γεννήθηκε η Γερμανίδα καλλιτέχνης.

Τι όμως αποκαλύπτει ακριβώς η νέα αυτή πολυαναμενόμενη βιογραφία;

