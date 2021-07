TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 10-11 Ιουλίου

Εκπομπές

Σάββατο 10/7, 22:00 Στα Τραγούδια Λέμε ΝΑΙ στην ERT1

Θέμα εκπομπής: Tο Σάββατο 10 Ιουλίου, η εκπομπή Στα Τραγούδια Λέμε ΝΑΙ! με τη Ναταλία Δραγούμη και τον Μιχάλη Μαρίνο δίνει μια … μελωδική εκκίνηση για τις καλοκαιρινές διακοπές και αποχαιρετά τη σαιζόν με ένα πάρτυ, δυνατό και δροσερό, παρέα με τους πιο κεφάτους φίλους. Kαλεσμένοι οι : ο Θάνος Καλλίρης, η Κατερίνα Λιόλιου, η Χριστίνα Κολέτσα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Μελίνα Μακρή.

10/7, 21:00 Celebrity game night στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Η Σμαράγδα Καρύδη είναι έτοιμη να προκαλέσει και να προσκαλέσει τους καλεσμένους της σε νέες αναμετρήσεις. Ευφάνταστα παιχνίδια, απρόσμενες εκπλήξεις, γρίφοι, αλλά και νέα εντυπωσιακά actiongames, συμβαίνουν στο στούντιο του Celebrity GameNight. Προσκεκλημένοι της Σμαράγδας αγαπημένοι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, αθλητές, πρόσωπα της επικαιρότητας που χωρίζονται σε δύο ομάδες.

Σάββατο 10/07, 20:00 «ArtWeek (2020-2021)» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Ο Άρης Σερβετάλης, αποκαλυπτικός, άμεσος, εξομολογητικός, μίλησε για τη σχέση του με τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε, τον σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα, για τον πανικό που έζησε λόγω της ξαφνικής διασημότητας, για τη ζωή του μέσα από την Ορθοδοξία, για τις επιλογές στην Τέχνη και στη ζωή του αλλά και με ποιο κριτήριο τις κάνει, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και για τα όνειρά του. Σε αποκλειστική τηλεοπτική συνέντευξη, μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα αυτόν τον σημαντικό και αγαπημένο ηθοποιό.

Κυριακή 11/7, 18:35 Σημείο συνάντησης στην EΡΤ1

Θέμα εκπομπής: Oι καλεσμένοι συζητούν μεταξύ τους, χαλαρώνουν και ανοίγονται σαν να μη γράφουν οι κάμερες, αποκαλύπτοντας πτυχές από τις ζωές τους, που έως σήμερα ελάχιστοι γνώριζαν. Το κλίμα είναι φιλικό, χαλαρό και αυθόρμητο, καθώς η συζήτηση εκτυλίσσεται όπως ακριβώς θα γινόταν στο σαλόνι του σπιτιού τους. Στη σημερινή εκπομπή δείτε ξανά τον Νίκο Μουτσινά σε μια συνάντηση με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Ταινίες

Σάββατο 10/7, 23:45 Ο Χάρι Πότερ Και Ο Αιχμάλωτος Του Αζκαμπάν στο STAR

Περιπέτεια φαντασίας αμερικάνικης παραγωγής (2004) Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Κουαρόν

Ηθοποιοί: Ντάνιελ Ράντκλιφ, Ρούπερτ Γκριντ, Έμα Γουάτσον και Γκάρι Όλντμαν.

Υπόθεση: Οι καλοκαιρινές διακοπές του Χάρι Πότερ στο σπίτι των αχώνευτων συγγενών του Ντάρσλι, είναι αβάσταχτες όσο ποτέ άλλοτε. Η απρόσμενη επίσκεψη της εκνευριστικής θείας Μαρτζ έχει αναπάντεχη κατάληξη καθώς, σε μια ξαφνική έκρηξη οργής, ο Χάρι Πότερ χρησιμοποιεί τις μαγικές του δυνάμεις για να την… φουσκώσει σαν μπαλόνι και να την εκτοξεύσει στον ουρανό! Όμως ο όρκος που έχει δώσει στο Χόγκουαρτς είναι σαφής: ένας μάγος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τις υπερφυσικές του δυνάμεις στον πραγματικό κόσμο.

Σάββατο 10/7, 22:10 Κάθε φορά πρώτη φορά στο MEGA

Ταινία αμερικάνικης παραγωγής (2004) Σκηνοθεσία: Πίτερ Σιγκάλ

Ηθοποιοί: Άνταμ Σάντλερ, Ντρου Μπάριμορ, Ρομπ Σνάιντερ, Νταν Ακρόιντ

Υπόθεση: Στην ονειρεμένη Χαβάη, ο κτηνίατρος Χένρι Ροθ ερωτεύεται κεραυνοβόλα τη Λούσι, μετά από μια αξέχαστη συνάντηση. Αξέχαστη όμως είναι μόνο για εκείνον, καθώς η Λούσι, που πάσχει από απώλεια μνήμης, δεν τον θυμάται καν. Αναγκαστικά, ο Χένρι θα πρέπει κάθε μέρα να… ξανασυστήνεται και να κερδίζει τον έρωτα της Λούσι από την αρχή.

Σάββατο 10/7, 21:00 Τέντυ Μπόι Αγάπη Μου στο STAR

Κωμωδία ελληνικής παραγωγής (1965) Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Hθοποιοί: Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς,Νικήτας Πλατής, Νίτσα Μαρούδα, Ελένη Μαυρομάτη, Αλίκη Ζωγράφου, Νανά Σκιαδά,

Υπόθεση: Ο Ασημάκης ένας πλούσιος χήρος πείθεται από την Ζωϊτσα να επιπλώσει ένα διαμέρισμα για εκείνον και την καινούργια του αγάπη, αλλά τα παιδιά του διαφωνούν με αυτό το σχέδιο. Τότε δημιουργούνται ξεκαρδιστικά μπερδέματα με το χιούμορ που διακρίνει τον Κώστα Βουτσά.

Κυριακή 11/7, 21:00 Θα Χυθεί Αίμα (There Will Be Blood) στο SKAI

Δραματική ταινία αμερικάνικης παραγωγής (2007) Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Ηθοποιοί: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Ράσελ Χάρβαρντ, Πολ Ντάνο, Ράνταλ Κάρβερ

Yπόθεση: Στην ανατολή του 20ου αιώνα, ένας επιχειρηματίας μαθαίνει ότι σε ένα μικρό χωριό στις δυτικές πολιτείες αναβλύζουν τόνοι πετρελαίου. Μαζί με το γιο του μετακομίζουν σε αυτό το χωριό, που έχει σαν κέντρο της ζωής των κατοίκων την εκκλησία του χαρισματικού ιεροκήρυκα Ίλαϊ Σάντεϊ. Αμέσως αποκτούν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της γεμάτης πετρέλαιο γης ενός οικογενειακού ράντσου, στήνουν την επιχείρησή τους και γίνονται μεγιστάνες. Το χωριό μετατρέπεται σε βιομηχανική πόλη και όλοι πλουτίζουν χάρη στην πετρελαιοπηγή.

Kυριακή 11/7, 21:00 Pretty woman στον ALPHA

Ηθοποιοί: Τζούλια Ρόμπερτς, Ρίτσαρντ Γκιρ, Ραλφ Μπέλαμι, Τζέισον Αλεξάντερ

Υπόθεση: Ο φιλόδοξος επιχειρηματίας, Έντουαρντ Λιούις έχει μόλις φτάσει στο Λος Άντζελες για μια επιχειρηματική εκδήλωση. Προσπαθώντας να βρει πληροφορίες για τη σωστή διαδρομή, θα πέσει τυχαία πάνω σε μια πόρνη, τη Βίβιαν Γουάρντ, η οποία είναι πρόθυμη να τον βοηθήσει. Όχι φυσικά χωρίς κάποιο αντίτιμο, αφού δε συνηθίζει να κάνει ποτέ κάτι δωρεάν.

Κυριακή 11/7, 21:00 Μαζί τα φάγαμε στο STAR

Κωμωδία ελληνικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης

Ηθοποιοί: Κώστας Αποστολάκης, Μπέσυ Μάλφα, Σωτήρης Καλυβάτσης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Θωμαΐς Ανδρούτσου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Κώστας Ευριπιώτης

Υπόθεση: Ο Σωτήρης Παπακώστας εργάζεται ως υπεύθυνος προμηθειών σε έναν μεγάλο Δημόσιο Οργανισμό. Είναι απόλυτα έντιμός και ευσυνείδητος υπάλληλος, συνεπής σε όλα του τα καθήκοντα. Η γυναίκα του Γκέλυ έχει συμβιβαστεί με τις αρχές του άντρα της αλλά ταυτόχρονα η καθημερινότητά της είναι δύσκολη αφού τα οικονομικά της οικογένειας πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Νοκιμαντέρ

Σάββατο 10/7, 21:00 Maria by Callas: Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ Γαλλικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Τομ Βολφ

Yπόθεση: Μια διεισδυτική ματιά στη ζωή και την καριέρα της θρυλικής σοπράνο Μαρίας Κάλλας, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και επιστολές που είχε στείλει η ίδια στην οικογένειά της, τους φίλους της και τον αγαπημένο της Αριστοτέλη Ωνάση.

Σάββατο 10/7, 23:00 Χτίζοντας μια Αυτοκρατορία: Η εποχή του Μ. Αλεξάνδρου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικάνικης παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Τεντ Πουλ,Μαρκ Κάνον

Yπόθεση: Το 438 π.Χ. ολοκληρώθηκε το ύψιστο δημιούργημα της αρχαιότητας, ο Παρθενώνας. Ωστόσο, παρά τα σπουδαία επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, η μετάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου οφείλεται στον Μέγα Αλέξανδρο.

Κυριακή 11/7, 21:00 Εξερευνώντας την Ιστορία: Αθήνα, Θρίαμβος και Τραγωδία COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικάνικης παραγωγής (1997)

Υπόθεση: Πλήθος εντυπωσιακών μνημείων είναι αφιερωμένα στη θεά Αθηνά. Άραγε αυτά τα θαυμαστά αρχιτεκτονήματα είχαν ως σκοπό να στεγάσουν μία νέα μορφή πολιτεύματος, τη δημοκρατία, ή να εξυπηρετήσουν τη μακρόχρονη λατρεία της θεάς;

Κυριακή 11/7, 23:00 Ύδρα στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής(1958) Σκηνοθεσία: Βασίλης Μάρος

Υπόθεση: Ύδρα… τέλη της δεκαετίας του ’50. Ο Βασίλης Μάρος μάς ξεναγεί στο ιστορικό νησί που ήδη προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Περίπατος στην προκυμαία, επίσκεψη στα γραφικά σοκάκια και τα αρχοντόσπιτα κι αναδρομή στη μακραίωνη ιστορία της νήσου.

Προτάσεις ταινιών από την COSMOTE TV

Σάββατο 10/7, 21:00 Το Κυνήγι (The Hunt) στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Tαινία τρόμου αμερικάνικης παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Κρεγκ Ζόμπελ

Ηθοποιοί: Μπέτι Γκίλπιν,Χίλαρι Σουάνκ,Άικ Μπάρινχολτζ

Yπόθεση: Δώδεκα άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι ξυπνούν σε μια ερημική τοποθεσία χωρίς να γνωρίζουν πού βρίσκονται ή πώς έφτασαν εκεί. Στην πορεία, όμως, ανακαλύπτουν ότι τους επέλεξαν για να πάρουν μέρος σε ένα νοσηρό παιχνίδι επιβίωσης.

Σάββατο 10/7, 22:40 Ο Αετός Πάτησε στη Γη (The Eagle Has Landed) στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Πολεμική ταινία αμερικάνικης παραγωγής(1976) Σκηνοθεσία: Τζον Στέρτζες

Hθοποιοί: Μάικλ Κέιν, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Ρόμπερτ Ντιβάλ

Yπόθεση: Στο αποκορύφωμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μία μονάδα Γερμανών αλεξιπτωτιστών αναλαμβάνει μια αδιανόητη μυστική αποστολή. Στόχος της, η απαγωγή του Βρετανού Πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ και η μεταφορά του στο Βερολίνο.

Κυριακή 11/7, 21:00 21 Γέφυρες (21 Bridges) στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Αστυνομική ταινία αμερικάνικης παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Μπράιαν Κερκ

Ηθοποιοί: Τσάντγουικ Μπόσμαν, Σιένα Μίλερ, Τζέι Κέι Σίμονς

Yπόθεση: Μετά την αιματηρή κατάληξη μιας ληστείας, ένας ντετέκτιβ εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών. Καθώς, όμως, ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης, ανακαλύπτει στοιχεία που συνδέουν την αστυνομία με το οργανωμένο έγκλημα.

Κυριακή 11/7, 22:50 Τα Δύο Πρόσωπα του Νόμου (Dragged Across Concrete) στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Αστυνομική ταινία αμερικάνικης παραγωγής(2019) Σκηνοθεσία: Σ. Κρεγκ Ζάλερ

Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Βινς Βον, Τόρι Κιτλς

Υπόθεση: Δύο αστυνομικοί τίθενται σε διαθεσιμότητα, όταν βγαίνει στην επιφάνεια ένα βίντεο που δείχνει τις σκληρές μεθόδους εκφοβισμού που ακολουθούν. Καθώς βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, καταφεύγουν στο παράνομο κέρδος.

Προτάσεις από το NETFLIX

Warcraft: Η Σύγκρουση Δυο Κόσμων

Tαινία επιστημονικής φαντασίας Aμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Ντάνκαν Τζόουνς

Ηθοποιοί: Τράβις Φίμελ, Πάολα Πάτον, Μπεν Φόστερ

Yπόθεση: Το πέρασμα της πύλης των πολεμιστών του Ντρένορ στο Άζεροθ σηματοδοτεί τη σύγκρουση ανθρώπων και ορκ. Βασισμένο στο ομώνυμο και παγκόσμιας απήχησης παιχνίδι (World of warcraft).