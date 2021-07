TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 9 Ιουλίου

Σειρές

21:00 Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 10: Ένας άντρας από το παρελθόν αναστατώνει τη σχέση της Ελπίδας με τη Νανά, η οποία επανεξετάζει τη ζωή της, καθώς ένα παλιό μυστικό έρχεται στην επιφάνεια. Ο Στέλιος αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά του στο υπουργείο και πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Η Ελπίδα κάνει εντατικά Αγγλικά και ο Αντώνης μπλέκει άσχημα σε μια διαδήλωση.

21:00 Η Φαμίλια στον ANT1

Επεισόδιο 05: Η Γιαγιά Δέσποινα. Η Μαίρη κι ο Γιάννης μιλούν στον ψυχολόγο για τη μαμά του Γιάννη, την Δέσποινα, που δεν έχει πρόβλημα να μπει στο σπίτι του ζευγαριού και ν’ αλλάξει τη διαρρύθμιση των επίπλων σαν να μην τρέχει τίποτα! Η Δέσποινα είναι μια χειριστική μάνα και πεθερά, που θέλει να έχει λόγο για τα πάντα και στα πάντα. Η Μαίρη εκνευρίζεται απίστευτα με τον Γιάννη, όταν ειδικά δεν την υποστηρίζει αρκετά μπροστά στην Δέσποινα.

18:40 Είσαι το ταίρι μου στο MEGA

Επεισόδιο 30. Τα ψέματα τελειώνουν. Η ζωή για τη Στέλλα, τη Βίκυ, τον Νίκο, τον Γρηγόρη, τον Σωτήρη, την Αννέτα και τον Παναγιώτη είναι ένα λαχταριστό πιάτο από γεύσεις που μπερδεύτηκαν. Μήπως ήρθε, όμως, η στιγμή να ειπωθούν όλες οι κρυμμένες λέξεις;

Εκπομπές

20:00 Η αυλή των χρωμάτων στην ERT2

Η Αυλή των Χρωμάτων» με την Αθηνά Καμπάκογλου φιλοδοξούν να ομορφύνουν τα βράδια της Παρασκευής. Υπέροχα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε, αλλά και νέες συνθέσεις, οι οποίες “σηματοδοτούν” το μουσικό παρόν μας. Ξεχωριστοί καλεσμένοι από όλο το φάσμα των τεχνών, οι οποίοι πάντα έχουν να διηγηθούν ενδιαφέρουσες ιστορίες. Δείτε σήμερα: «Τα βιολιά του Αιγαίου». Μια εκπομπή αφιερωμένη στη νησιωτική παραδοσιακή μουσική και στα περίφημα γλέντια που εκτείνονται από άκρη σε άκρη του Αιγαίου.

16:00 Φλερτ στην ΕΡΤ 1

Το «φλΕΡΤ», με παρουσιάστρια τη Νάντια Κοντογεώργη. Η ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ παραμένει πιστή στα θέματα τέχνης και πολιτισμού, υγείας, ευεξίας και οικογένειας, ισότητας, επιστήμης και κάθε δημιουργικής δραστηριότητας. Ποιοτική ψυχαγωγία και, φυσικά, με ξεχωριστούς καλεσμένους.

Ταινίες

22:00 Τιτανικός στο STAR

Αισθηματική ταινία εποχής αμερικανικής παραγωγής (1997) Σκηνοθεσία:Τζέιμς Κάμερον

Ηθοποιοί: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βίκτορ Γκάρμπερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Κάθι Μπέιτς, Γκλόρια Στιούαρτ,

Υπόθεση: Η ερωτική ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ, δύο νέων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, που συναντιούνται και ερωτεύονται πάνω στον θρυλικό «Τιτανικό», το υπερωκεάνιο, που βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 1912. H εκατοντάχρονη Ρόουζ διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία της, που ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 1912, όταν επιβιβάστηκε στον «Τιτανικό»

23:00 Last Vegas στο SKAI

Κωμωδία Αμερικάνικης παραγωγής (2013) Σκηνοθεσία: Τζον Τουρτέλτομπ

Ηθοποιοί: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Μάικλ Ντάγκλας, Μόργκαν Φρίμαν, Κέβιν Κλάιν

Υπόθεση: Τέσσερις φίλοι βάζουν πλώρη για το Βέγκας με σκοπό να ξεχάσουν την ηλικία τους και να ξεσαλώσουν, όπως παλιά. Παρόλο που πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ήταν νέοι, θα καταφέρουν όχι μόνο να προσαρμοστούν στα καινούρια δεδομένα, αλλά και να κλέψουν την παράσταση.

21:00 Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ στο OPEN

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2010) Σκηνοθεσία: Ρομπ Λέτερμαν

Ηθοποιοί: Τζακ Μπλακ, Αμάντα Πιτ, Τζέισον Σίγκελ, Έμιλι Μπλαντ

Υπόθεση: Ο Γκιούλιβερ δουλεύει στο ταχυδρομείο για να βγάζει τα προς το ζην. Μια μέρα θα του ανατεθεί κατά λάθος να γράψει ένα ταξιδιωτικό άρθρο για το Τρίγωνο των Βερμούδων. Το ταξίδι που κάνει, παίρνει μια απροσδόκητη τροπή κι έτσι ο Γκιούλιβερ ανακαλύπτει ένα νησί, όπου κατοικούν μικροσκοπικά πλασματάκια, οι Λιλιπούτειοι. Ενώ στην αρχή πιάνεται αιχμάλωτος από τα μικρά εργατικά ανθρωπάκια, η περιπέτειά του θα έχει μια απρόσμενη εξέλιξη.

21:00 Ο Παπατρέχας στο MEGA

Κωμωδία ελληνικής παραγωγής του (1966) Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός

Ηθοποιοί: Θανάσης Βέγγος, Σούλη Σαμπάχ, Μαρία Σολδάτου, Ηρώ Κυριακάκη, Κία Μπόζου, Κατερίνα Γιουλάκη,

Υπόθεση: Ο Πολύδωρος Λαγός ένας αεικίνητος και ακούραστος θυρωρός σε πολυκατοικία κάνει τα πάντα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ιδιοτροπίες και τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις των ενοίκων της πολυκατοικίας, αλλά και να παντρέψει τις έξι αδελφές του. Και όλα αυτά για να μπορέσει επιτέλους να πάρει σειρά και να παντρευτεί την καλή του Χαρίκλεια Ανωγιαννάκη που την έχει αστεφάνωτη και φοβάται τους αδελφούς της από την Κρήτη.

Nτοκιμαντέρ

19:00 Αρχαίοι Κόσμοι στο COSMOTE HISTORY HD

Nτοκιμαντέρ Βρετανικής παραγωγής (2010) Σκηνοθεσία: Τιμ Κίρμπι

Yπόθεση: Εποχή του Σιδήρου. Ο αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Μάιλς διερευνά τους ‘νικητές’ και τους ‘χαμένους’ μετά την κατάρρευση της Εποχής του Χαλκού, 3.000 χρόνια πριν. Στη νέα εποχή που θα ξημέρωνε, ένας νέος, πολύ πιο ανθεκτικός πολιτισμός θα δημιουργούνταν.

Προτάσεις από το NETFLIX

Death wish

Ταινία δράσης Αμερικάνικης παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Ίλαϊ Ροθ

Ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις, Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο, Ελίζαμπεθ Σου

Yπόθεση: Μετά από μια εγκληματική επίθεση κατά της συζύγου και της κόρης του, ο Δρ Πολ Κέρσι παίρνει τον νόμο στα χέρια του επιζητώντας εκδίκηση. Ο Μπρους Γουίλις με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα βάζει με τους πάντες, για ακόμα μία φορά. Με το πείσμα και με την πονηριά που τον διακατέχει προσπαθεί να βγει νικητής κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες.

Προτάσεις από την COSMOTE TV

21:00 Κάποτε στη Δύση (Once Upon a Time in the West) στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Γουέστερν Ιταλικής και Αμερικάνικης παραγωγής (1968) Σκηνοθεσία : Σέρτζιο Λεόνε

Ηθοποιοί: Χένρι Φόντα,Τσαρλς Μπρόνσον,Κλαούντια Καρντινάλε

Yπόθεση: Κλασσική ταινία γουέστερν που μνημονεύεται μέχρι και σήμερα. Η ταινία εξελίσσεται στην Άγρια δύση. Εκεί, ένας διαβόητος πιστολέρο αναλαμβάνει να προστατέψει μια πανέμορφη χήρα από τον αδίστακτο δολοφόνο που κατακρεούργησε τον σύζυγό της και την οικογένειά του. Μαζί του, ένας μυστηριώδης άνδρας με φυσαρμόνικα, που διψά για εκδίκηση.