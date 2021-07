TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 3-4 Ιουλίου

Κυριακή 04/07, 21:00 «Σιωπηλός δρόμος» στο MEGA

Επεισόδιο 13: Η Αθηνά ανησυχεί για τον Πέτρο, και ενώ αρχίζει να αμφιβάλλει για την απόφασή της να παραδώσει τα χρήματα στον Βασίλη, ένα αναπάντεχο γεγονός θα κλονίσει συθέμελα την οικογένεια Καρούζου. Ο Μιχάλης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ομολογία, ενώ στο κρησφύγετο οι απαγωγείς περιμένουν τον ενορχηστρωτή να σημάνει το τέλος. Μέσα σε ένα κύμα αποκαλύψεων και τραγικών γεγονότων, η αστυνομία θα φτάσει στην ταυτοποίηση του ενορχηστρωτή. Η σύλληψή του είναι θέμα ωρών, εκείνος όμως δεν είναι έτοιμος να τα παρατήσει.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Σάββατο 03/07, 20:00 «ArtWeek (2020-2021)» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Δύο υπέροχες θεατρίνες, δύο αγαπημένες ηθοποιοί μιλάνε αυτήν την εβδομάδα στο ART WEEK.

H Mίρκα Παπακωνσταντίνου και η Ελένη Κοκκίδου μοιράζονται σκέψεις και απόψεις με τη Λένα για πολλά θέματα, με αφορμή την παράσταση «1821-επιθεώρηση», των Δημήτρη Καραντζά και Φοίβου Δεληβοριά.

Η Μίρκα και η Ελένη μιλούν για την πανδημία και το πώς βίωσαν αυτή τη δοκιμασία, για τη σχέση τους με το σανίδι και την επιθεώρηση, για την αναγνωρισιμότητα, την επιτυχία, την ευτυχία, για το τι σημαίνει πατρίδα, ιστορία, το τι σημαίνει ζωή μέσα στο Θέατρο και πώς ονειρεύονται το μέλλον τους. Μία συζήτηση εκ βαθέων, με ειλικρίνεια και αμεσότητα.

Σάββατο 03/07, 21:00 «Συν Γυναιξί» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: «Είμαι με το ταγέρ μου, είμαι σε ένα πάνελ, είμαι CEO και κάποιος με λέει “αγαπούλα μου”, οπότε δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται να κάνει μία γυναίκα για να μην την χαιρετήσεις ως “αγαπούλα μου”».

Η γενική διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου μιλάει για τη θέση της γυναίκας στον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και περιγράφει το πώς η ίδια έχει αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος τη συναντά και συζητούν για την πορεία της, την εμπειρία της στην Αμερική, το πώς είναι να είσαι στο τιμόνι μίας τόσο μεγάλης εταιρίας, αλλά και όλα όσα αγαπά να κάνει στον ελεύθερο χρόνο της.

Παράλληλα, η Πέγκυ Αντωνάκου εξομολογείται τις βαθιές σκέψεις της στη Νικόλ Αλεξανδροπούλου, η οποία βρίσκεται πίσω από τον φακό.

Σάββατο 03/07, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Το Σάββατο 3 Ιουλίου το My Greece θα μας ταξιδέψει στην Κρήτη. Η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον Μανώλη Κονταρό θα μάθει πώς κατασκευάζονται οι λύρες.

Κυριακή 04/07, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Την Κυριακή 4 Ιουλίου η Δέσποινα Βανδή μαζί με την Μπέτυ Μαγγίρα και τον Βασίλη Καλλίδη θα μάς ταξιδέψουν στα μικρά Δωδεκάνησα, όπου θα τους δούμε να πιάνουν φούσκες και να μαγειρεύουν φαγητά από την Κάλυμνο.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Σάββατο 03/07, 21:00 «Η γιορτή της μητέρας» στο OPEN BEYOND

Ρομαντική κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Γκάρυ Μάρσαλ. Ηθοποιοί: Τζένιφερ Άνιστον, Κέιτ Χάντσον, Τζούλια Ρόμπερτς, Σέι Μίτσελ, Τζέισον Σουντέικις, Τίμοθι Όλιφαντ

Υπόθεση: Μέλλουσες, ανύπαντρες, ομόφυλες, εν διαστάσει μητέρες… Η γιορτή τους γίνεται η αφορμή για να συνδεθούν διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από τις πολλαπλές εκδοχές της μητρότητας.

Σάββατο 03/07, 21:00 «Paddington 2» στο STAR

Παιδική ταινία, αμερικανικής, βρετανικής και γαλλικής συμπαραγωγής (2017). Σκηνοθεσία Πολ Κινγκ. Ηθοποιοί: Μαντλίν Χάρις, Σάμιουελ Τζόσλιν, Σάλι Χόκινς, Χιού Γκραντ, Χιού Μπόνεβιλ, Μπεν Γουίσοου

Υπόθεση: Ο πιο διάσημος αρκούδος του κόσμου επιστρέφει, με νέες περιπέτειες, σε μία μαγική ταινία για όλη την οικογένεια!

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια βρίσκει τον Πάντινγκτον ευτυχισμένο στο σπίτι της οικογένειας Μπράουν στο Λονδίνο. Ο Πάντινγκτον ψάχνει το τέλειο δώρο για τα 100ά γενέθλια της πολυαγαπημένης θείας του, Λούσι και εντοπίζει ένα μοναδικό pop-up βιβλίο στο μαγαζί με αντίκες του κ. Γκρούμπερ.

Έτσι αναλαμβάνει μία σειρά από μικροδουλειές ώστε να μπορέσει το αγοράσει. Όταν όμως το βιβλίο κλαπεί, μόνο ο Πάντινγκτον και οι Μπράουν μπορούν να ανακαλύψουν τον κλέφτη, ο οποίος φαίνεται να είναι άσος στις μεταμφιέσεις.

Σάββατο 03/07, 22:10 «Ο Γάμος Του Καλύτερού Μου Φίλου (My Best Friend’s Wedding)» στο MEGA

Αισθηματική κομεντί, αμερικανικής παραγωγής (1997). Σκηνοθεσία Π. Τζ. Χόγκαν. Ηθοποιοί: Τζούλια Ρόμπερτς, Κάμερον Ντίαζ, Ντέρμοτ Μαλρόνει, Ρούπερτ Έβερετ

Υπόθεση: Η Τζούλιαν έχει μόνο τέσσερις μέρες στη διάθεσή της για να χαλάσει το γάμο του καλύτερού της φίλου και να τον κατακτήσει ερωτικά.

Σάββατο 03/07, 22:30 «Ο Σκληρός Άνδρας» στον ALPHA

Υπόθεση: Ο Ηρακλής, ένας ευγενικός και καλοκάγαθος υπάλληλος του δημοσίου, παροτρύνεται από τη δικηγόρο του να διεκδικήσει δυναμικά τα ενοίκια που του οφείλουν οι κάτοικοι της τριώροφης πολυκατοικίας που έχει κληρονομήσει. Πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα και ζητώντας τα χρήματα του, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια μεγάλη παρεξήγηση, αφού θα κατηγορηθεί για την κλοπή ενός διαμαντιού. Θα καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα όπου και θα αποκαλυφθεί τελικά ο ένοχος της υπεξαίρεσης.

Σάββατο 03/07, 23:15 «Ο Χάρι Πότερ Και Η Κάμαρα Με Τα Μυστικά (Harry Potter And The Chamber Of Secrets)» στο STAR

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2002). Σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους. Ηθοποιοί: Ντάνιελ Ράντκλιφ, Ρούπερτ Γκριντ, Έμα Γουάτσον, Κένεθ Μπράνα, Ρίτσαρντ Χάρις, Μάγκι Σμιθ

Υπόθεση: Ο Χάρι Πότερ, παρά τις προειδοποιήσεις του ξωτικού Ντόμπι, επιστρέφει στο Χάγκουαρντς, όπου αντιμετωπίζει μια σατανική οντότητα που εδρεύει σε ένα μυστικό δωμάτιο της σχολής. Διασκευή του δεύτερου βιβλίου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ της σειράς του «Χάρι Πότερ».

Κυριακή 04/07, 21:00 «Αϊ Φορ: Λούφα Και Απαλλαγή» στο STAR

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής (2008). Σκηνοθεσία Βασίλης Κατσίκης. Ηθοποιοί: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Στάθης Παναγιωτίδης, Κώστας Φραγκολίας, Γιώργος Κιμούλης, Νίκος Βουρλιώτης, Μαρία Κορινθίου

Υπόθεση: Μια παρέα νεοσυλλέκτων, οι οποίοι υπηρετούν σε ένα ακριτικό νησί ως Ι4, καλούνται να συμμετάσχουν σε μια άσκηση και να έρθουν αντιμέτωποι με μια ομάδα λοκατζήδων. Αφού χαθούν, πεινασμένοι και διψασμένοι, στο βουνό, θα οργανωθούν για την αντεπίθεσή τους.

Κυριακή 04/07, 21:00 «Η Πρόταση (The Proposal)» στον ALPHA

Ρομαντική κομεντί, αμερικανικής παραγωγής (2009). Σκηνοθεσία Αν Φλέτσερ. Ηθοποιοί: Σάντρα Μπούλοκ, Ράιαν Ρέινολντς, Μέρι Στρινμπέργκερ

Υπόθεση: Η Μάργκαρετ, σκληρή προϊσταμένη του φιλότιμου Άντριου, κινδυνεύει να απελαθεί στον Καναδά και εκβιάζει τη βοήθειά του. Εκείνος δέχεται να προσποιηθεί τον μνηστήρα της κι έτσι οι μελλόνυμφοι βρίσκονται στην Αλάσκα για να γνωριστούν οικογενειακώς.

Κυριακή 04/07, 21:00 «Robocop 3» στο OPEN BEYOND

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (1993). Σκηνοθεσία Φρεντ Ντέκερ. Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Μπερκ, Νάνσι Αλέν

Υπόθεση: Ο Ρομποκόπ βοηθάει τους κατοίκους μιας περιοχής στο Ντιτρόιτ στον αγώνα τους εναντίον μιας κτηματομεσιτικής εταιρίας που θέλει να τους διώξει από τα σπίτια τους.

Κυριακή 04/07, 23:15 «Στα Καλά Καθούμενα» στο STAR

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Νίκος Ζαπατίνας. Ηθοποιοί: Ζέτα Μακρυπούλια, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Υπόθεση: Η ζωή του Μπάμπη θα ανατραπεί μετά την επεισοδιακή συνάντηση του με την ωραία και δυναμική Αθηνά. Οι δυο τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες ένα πιάνο που κρύβει ένα μεγάλο θησαυρό, μια γυναίκα που το έχει σκάσει από το σπίτι της, μια περιουσία που αναζητά κληρονόμο, μια άπιστη αρραβωνιαστικιά, ένα ύποπτο μοναστήρι και τελικά τον έρωτα.

Κυριακή 04/07, 22:10 «Η Αγάπη Έρχεται Στο Τέλος (Love In The End)» στο MEGA

Ρομαντική κομεντί, ελληνικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Βασίλης Κεχαγιάς. Ηθοποιοί: Τζωρτζίνα Λιώση, Νικόλας Αγγελής, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κατερίνα Γερονικολού

Υπόθεση: Έξι ανερχόμενοι ηθοποιοί, τέσσερις πόλεις, τρεις ιστορίες αγάπης. Μια σπονδυλωτή ελληνική κομεντί κυκλοφορεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου έχοντας ως θέμα τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά από κάθε πραγματική ερωτική περιπέτεια. Ο σκηνοθέτης Βασίλης Κεχαγιάς, έχοντας πλούσιο βιογραφικό σε τηλεοπτικές σειρές, βιντεοκλίπ και μικρούς μήκους εγχειρήματα, υπογράφει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινίας του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σάββατο 03/07, 21:00 «Η Τελευταία Μάχη των 300» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2007). Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Πάντρας

Υπόθεση: Θερμοπύλες, 480 π.Χ. 7.000 Έλληνες αναμετρώνται με τη μεγαλύτερη πολεμική δύναμη της εποχής, τους Πέρσες. Στην πρώτη γραμμή, 300 Σπαρτιάτες. Η μάχη που καθόρισε την πορεία του δυτικού πολιτισμού, όπως δεν την έχετε ξαναδεί!

Σάββατο 03/07, 22:40 «Ρωμανιώτες: Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV και Στέλιου Τατάκη (2019). Σκηνοθεσία Ανιές Σκλάβου και Στέλιος Τατάκης

Υπόθεση: Η κοινότητα των Ρωμανιωτών, των ελληνόφωνων Εβραίων, είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μωσαϊκού των Ιωαννίνων. Ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις άλλες κοινότητες της πόλης.

Κυριακή 04/07, 20:00 «Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (1997)

Υπόθεση: Τα θαυμαστά δημιουργήματα της αρχαιότητας ζωντανεύουν! Εξερευνήστε την ιστορία και τη σημασία μνημείων όπως η Πυραμίδα της Γκίζας, ο Κολοσσός της Ρόδου, οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, ο ναός της Αρτέμιδος και το άγαλμα του Δία.

Κυριακή 04/07, 22:40 «Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Δημήτρη Τράγκαλου (2020). Σκηνοθεσία Δημήτρης Τράγκαλος

Υπόθεση: Τα ρεμπέτικα είναι το στοιχείο που ενώνει τα μέλη της πολυεθνικής ορχήστρας ‘The Famous SOAS Rebetiko Band’. Η κάμερα ακολουθεί τις περιοδείες τους και καταγράφει πώς μεταδίδουν τον ενθουσιασμό τους στο κοινό ανά τον κόσμο.