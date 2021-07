Happier Τhan Ever: Έρχεται το νέο άλμπουμ της Billie Eilish

Το φαινόμενο Billie Eilish μάς έκανε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αφού ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Happier Than Ever» με 16 ολοκαίνουργια τραγούδια, καθώς και την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ στις 30 Ιουλίου.

Το “Happier Than Ever” είναι o νέoς ολοκληρωμένος δίσκος της πολυβραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, μετά το ντεμπούτο της album “When We All Go To Sleep, Where Do We Go?”.

Το “Happier Than Ever” αποτελεί μια δουλειά αποκλειστικά από την 19χρονη Billie Eilish στον στίχο και τον αδερφό της FINNEAS στην παραγωγή του άλμπουμ, που έγινε εξολοκλήρου στο Los Angeles.

Αυτά είναι τα τραγούδια του «Happier Than Ever»:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy