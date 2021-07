TV Guide: Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 2 Ιουλίου

21:00 «8 Λέξεις» στο ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 246: Η Ηλιάνα συλλαμβάνεται και ο Άκης σοκαρισμένος είναι σίγουρος πως κάποιο λάθος έχει γίνει. Παίρνει έναν δικηγόρο και πάει στην Ασφάλεια, ενώ στο μεταξύ ο αστυνόμος Βρανάς ανακρίνει την Ηλιάνα, η οποία αρνείται να μιλήσει. Όμως, όταν ο αστυνόμος της παραθέτει τα αδιάσειστα στοιχεία της ενοχής της, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, παρά να παραδεχτεί πως αυτή σκότωσε τις δυο γυναίκες στην Κέρκυρα.

Ο Άκης μαθαίνει για την ομολογία της κόρης του από τον Βρανά και καταρρέει. Στη μια και μοναδική συνομιλία που θα έχει με την Ηλιάνα, της απευθύνει τον λόγο για τελευταία φορά και της λέει ότι πλέον τη θεωρεί νεκρή. Όλοι οι άλλοι, θα μάθουν τα νέα από τις ειδήσεις και θα συμπονέσουν τον Άκη Αρώνη για την τραγωδία που του χτύπησε την πόρτα. Το ερώτημα τώρα είναι, κατά πόσο θα αντέξει ο ίδιος να σηκώσει αυτό το βάρος.

Επεισόδιο 247: Η Ναυσικά πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την επικείμενη βράβευση, αλλά και άλλο ένα χαρμόσυνο γεγονός έρχεται να προστεθεί στο ευχάριστο κλίμα. Η παρέα της Κέρκυρας βρίσκει ξανά τις ισορροπίες της. Στο κανάλι πνέει αέρας ανανέωσης ενώ το κόμμα της Αναγέννησης αναβαθμίζεται. Ένας νέος έpωτας φουντώνει και σκορπίζει χαμόγελα και ένας δεύτερος έpωτας δημιουργείται ακαριαία και κεραυνοβόλα.

Κάποιοι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τα λάθη τους και βιώνουν την προσωπική τους λύτρωση. Κάποιοι θα χαμογελάσουν και κάποιοι άλλοι θα έχουν την τύχη που τους αξίζει. Η ζωή θα αποφασίσει για μερικούς και κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Η μέρα της βράβευσης φτάνει και η Ναυσικά υποδέχεται φίλους και συγγενείς στην πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της. Πολλά ευτράπελα και άλλα τόσα συγκινητικά θα ζήσουν όλοι αυτή τη μέρα.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

20:00: «Η Αυλή των Χρωμάτων» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Ένα αφιέρωμα στις “Μουσικές του Κόσμου” παρουσιάζει “Η Αυλή των Χρωμάτων”, με την Αθηνά Καμπάκογλου.

Ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι με οδηγούς αγαπημένα τραγούδια, τα οποία μας ταξιδεύουν, είτε σε γνώριμα μονοπάτια, είτε σε τόπους μακρινούς.

Τραγούδια που μας δίνουν την ευκαιρία να ακούσουμε και να “γευτούμε” τα διαφορετικά ηχοχρώματα της μουσικής τέχνης, τα οποία μας γοητεύουν και χαρίζουν στιγμές ευδαιμονίας.

Ο αγαπημένος μας ερμηνευτής και μουσικός παραγωγός Κώστας Θωμαΐδης τραγουδά για εμάς με τον μοναδικό του τρόπο, τραγούδια από την Ιταλία, η Μπέτυ Χαρλαύτη ήρθε κοντά μας με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της, που έχει τίτλο “Με το φεγγάρι περπατώ”, αλλά μας τραγουδά και συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2017, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ.

Η Μεξικανή τραγουδίστρια Martha Moreleon, ερμηνεύει για εμάς τραγούδια του τόπου της, ο Πορτογάλος Andre Maia τραγουδά για εμάς τα μελαγχολικά fados, ενώ ο Σπύρος Κλείσσας με τη βελούδινη φωνή του, ερμηνεύει Leonard Cohen και Kurt Weill.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Οι Επόμενες Τρεις Μέρες (The Next Three Days)» στο OPEN BEYOND

Ταινία δράσης, αμερικανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία Πολ Χάγκις. Ηθοποιοί: Ράσελ Κρόου, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Λίαμ Νίσον, Μπράιαν Ντένεχι

Υπόθεση: Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που η γυναίκα του Τζον Μπρέναν, ενός φιλήσυχου καθηγητή, καταδικάστηκε για ένα φόνο τον οποίο ισχυρίζεται ότι δεν διέπραξε. Όταν η τελευταία έφεση απορρίπτεται κι εκείνη κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, ο Τζον καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει τα πάντα για να τη βγάλει από τη φυλακή.

22:10 «Η Αλίκη Στο Ναυτικό» στο MEGA

Υπόθεση: Η Αλίκη και ο Κώστας γνωρίζονται ένα καλοκαίρι στον Πόρο όπου έχουν πάει εκδρομή, ο καθένας με την παρέα του. Ο ένας γοητεύεται από τον άλλο και συμφωνούν να ανταμώσουν ξανά αλλά το ραντεβού που δίνουν δεν πραγματοποιείται. Συναντιούνται και πάλι τυχαία στον ετήσιο χορό της Σχολής Δοκίμων, μιας κι ο Κώστας είναι δόκιμος αξιωματικός, ενώ η Αλίκη είναι κόρη του ναυάρχου και διοικητή της σχολής. Αυτή τη φορά, όμως, είναι αποφασισμένοι να μην ξαναχαθούν βλακωδώς και σκαρώνουν μια μεταμφίεση της Αλίκης σε ναύτη, ώστε να μπορέσει να ανεβεί στο πλοίο όπου υπηρετεί ο Κώστας για να τον συναντήσει. Στη συνέχεια, το πλοίο –πρόκειται για το αντιτορπιλικό Αετός– συμμετέχει σε μια μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση, και η παρουσία του χαριτωμένου κοριτσιού πάνω σε αυτό γίνεται αφορμή για μια σειρά από απρόοπτες και όλως διασκεδαστικές καταστάσεις.

22:30 «The Bachelor 3» στον ALPHA

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Γιάννης Παπαδάκος. Ηθοποιοί: Γιάννη Τσιμιτσέλη, Νίκο Βουρλιώτη, Θανάση Βισκαδουράκη, Ηλία Μελέτη

Υπόθεση: Ο Τζίμης καλεί τους τρεις κολλητούς του να γνωρίσουν τα πεθερικά του που φτάνουν στην Αθήνα από την Αφρική, με τον Ρένο να αναλαμβάνει χρέη κουμπάρου στον επικείμενο «παραδοσιακό» γάμο.

21:00 «Transporter 2» στο STAR

Ταινία δράσης, αμερικανικής και γαλλικής καταγωγής (2005). Σκηνοθεσία Λουί Λετεριέ. Ηθοποιοί: Τζέισον Στέιθαμ, Άμπερ Βαλέτα, Αλεσάντρο Γκάσμαν

Υπόθεση: Ο μεταφορέας Φρανκ Μάρτιν, πρώην μέλος των Ειδικών Δυνάμεων, έχει αναλάβει καθήκοντα σοφέρ για την οικογένεια ενός υψηλόβαθμου αστυνομικού κατά των ναρκωτικών. Ο 6χρονος γιος όμως της οικογένειας απάγεται από εμπόρους, που τον μολύνουν με ένα θανατηφόρο ιό, και ο Φρανκ σπεύδει να βοηθήσει.

22:50 «Οι Αναλώσιμοι 3 (The Expendables 3)» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής, γαλλικής, βουλγαρικής συμπαραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Πάτρικ Χιούζ. Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Χάρισον Φορντ, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Μελ Γκίμπσον

Υπόθεση: Συγκροτώντας μια καινούργια ομάδα Αναλώσιμων, αποτελούμενη αποκλειστικά από νέο μισθοφορικό αίμα, ο Μπάρνεϊ Ρος επιχειρεί να εξοντώσει έναν πανίσχυρο έμπορο όπλων, τον πρώην συνεργάτη του Κόνραντ Στόουνμπανκς.

23:50 «Μια Νύχτα Στο Μουσείο (Night Αt Τhe Museum)» στο ΣΚΑΙ

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2006). Σκηνοθεσία Σον Λέβι. Ηθοποιοί: Μπεν Στίλερ, Κάρλα Γκουτζίνο, Ρόμπιν Γουίλιαμς

Υπόθεση: Ο διαζευγμένος Λάρι προσλαμβάνεται ως νυχτοφύλακας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης, για να ανακαλύψει ότι το βράδυ τα εκθέματα ζωντανεύουν εξαιτίας μιας μαγικής αιγυπτιακής πλάκας.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:00 «Ο Φράνκο και οι Εβραίοι» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (1998). Σκηνοθεσία Ρισάρ Βαργκά

Υπόθεση: Πώς χιλιάδες Εβραίοι της Αθήνας, του Παρισιού και της Βουδαπέστης γλίτωσαν από το Ολοκαύτωμα χάρη στην ισπανική τους καταγωγή; Ένα ντοκιμαντέρ που φέρνει στο φως ένα εν πολλοίς άγνωστο γεγονός του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

23:10 «Η Σύγκρουση των Θεών: Άδης» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2009). Σκηνοθεσία Τζέσικα Κόνγουεϊ

Υπόθεση: Στην ελληνική μυθολογία, ο Άδης ήταν ο θεός του ‘κάτω κόσμου’. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να ρίξει φως στις πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων για τη μετά θάνατο ζωή, μέσα από τους μύθους τους για τον ζοφερό ‘κάτω κόσμο’ και για τον θεό του.