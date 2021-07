Park Your Cinema στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ: Οι κινηματογραφικές προβολές του Ιουλίου

Το Park Your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζεται δυναμικά και τον Ιούλιο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Φέτος, τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, επιλέγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), ενώ το πρόγραμμα των παιδικών ταινιών της ενότητας Park Your Cinema Kids επιμελείται το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF).

Ο Ιούλιος φέρνει στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ και μία καινούρια ενότητα μουσικών ντοκιμαντέρ. Ο κινηματογράφος και η μουσική είχαν από νωρίς (ακόμη και πριν το φιλμ αρχίσει να καταγράφει ήχο) μια σχέση συμβιωτική. Κι αν συνήθως η εικόνα είναι εκείνη που κλέβει την παράσταση, το σινεμά χάρισε στη μουσική ένα ολόκληρο κινηματογραφικό είδος, το μιούζικαλ, και τίμησε τους σπουδαίους δημιουργούς της, μέσα από μουσικά ντοκιμαντέρ που έχουν το δικό τους κοινό και λόγο ύπαρξης. Τρία από αυτά θα φιλοξενηθούν φέτος το καλοκαίρι στην ενότητα Park Your Cinema Docs, πάντα σε συνεργασία με το ΦΚΘ και με τραγούδια που έχουν φτιάξει το soundtrack της ζωής όλων.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στις 21:00 στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προτείνεται οι θεατές να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό και ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος.

Τα προγράμματα Park Your Cinema, Park Your Cinema Docs και Park Your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα προβολών του Ιουλίου αναλυτικά

Park Your Cinema

Παρασκευή 02/07 – Η μέρα της μαρμότας (Groundhog Day)

Σκηνοθεσία: Χάρολντ Ράμις

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Μάρεϊ, Άντι ΜακΝτάουελ, Κρις Έλιοτ

Μία από τις κλασικές κινηματογραφικές κωμωδίες των ’90s, Η μέρα της μαρμότας του Χάρολντ Ράμις αφηγείται την ιστορία ενός εγωκεντρικού τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος πηγαίνει σε μια μικρή κωμόπολη για να καλύψει τηλεοπτικά ένα τοπικό έθιμο με πρωταγωνίστρια μια μαρμότα. Εκεί διαπιστώνει ότι ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά, μια επανάληψη που αντιλαμβάνεται μόνο ο ίδιος. Μπιλ Μάρεϊ και Άντι ΜακΝτάουελ πρωταγωνιστούν σε μία ταινία που η ιστορία της αποτέλεσε έμπνευση για δεκάδες άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Παρασκευή 16/7 – Μια Τρελή, Απίθανη Πτήση (Airplane!)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ και Τζέρι Ζάκερ, Τζιμ Εϊμπραμς

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Χέιζ, Τζούλι Χάγκερτι, Λέσλι Νίλσεν, Λόιντ Μπρίτζες

Αν τα Σαγόνια του Καρχαρία δεν επέτρεψαν ποτέ να ξανακάνουμε μπάνιο ήρεμοι, τότε η ανάμνηση αυτής εδώ της ταινίας φέρνει χαμόγελο πριν την κάθε πτήση. Ο Τεντ, πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, σε βαθιά κατάθλιψη, αποφασίζει να πετάξει από το Λος Άντζελες στο Σικάγο, προκειμένου να κερδίσει ξανά την αγάπη του μεγάλου του έρωτα, της αεροσυνοδού Ελέιν. Όταν, όμως, μια μαζική τροφική δηλητηρίαση, σε επιβάτες, πιλότους και προσωπικό, θέτει την πτήση σε κίνδυνο, ο Τεντ θα χρειαστεί να προσγειώσει το αεροπλάνο και να διασώσει τους επιβάτες. Παρωδία των ταινιών καταστροφής, παραμένει μια από τις πιο παράτολμες, ξεκαρδιστικές, ιερόσυλες κωμωδίες όλων των εποχών.

Παρασκευή 23/07 – High Fidelity

Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς

Πρωταγωνιστούν: Τζον Κιούζακ, Τιμ Ρόμπινς, Λίζα Μπονέ, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Λίλι Τέιλορ, Τζόαν Κιούζακ, Τζακ Μπλακ

Μουσική και έρωτας συνδυάζονται στην ταινία του Στίβεν Φρίαρς που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Νικ Χόρνμπι. Όταν η σύντροφός του τον αφήνει για κάποιον άλλο, ένας ιδιοκτήτης παλιού δισκάδικου αποφασίζει να αναθεωρήσει τη ζωή του και να έρθει σε επαφή με όλες τις παλαιότερες ερωμένες του που τον εγκατέλειψαν. Ροκ μουσική, ερωτικές ανασφάλειες, μία συλλογή από τοπ-5, μπόλικο χιούμορ αποτελούν τα βασικά υλικά μιας ταινίας, στην οποία αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας.

Παρασκευή 30/07 – Οικογένεια Τενενμπάουμ (The Royal Tenenbaums)

Σκηνοθεσία: Ουές Άντερσον

Πρωταγωνιστούν: Τζιν Χάκμαν, Αντζέλικα Χιούστον, Μπεν Στίλερ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Λουκ Γουίλσον, Όουεν Γουίλσον, Μπιλ Μάρεϊ, Ντάνι Γκλόβερ

Ο αγαπημένος Ουές Άντερσον στρέφει τον φακό του σε μία ιδιοσυγκρασιακή και παράξενη οικογένεια. Τα τρία παιδιά-θαύματα της οικογένειας Τένενμπαουμ και η μητέρα τους Εθελάιν βιώνει ο καθένας την προσωπική του απογοήτευση. Θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και με τους εαυτούς τους όταν ο πατέρας και σύζυγος Ρόιαλ, ο οποίος τους είχε ξαφνικά εγκαταλείψει, επιστρέφει και ζητά μια θέση στην οικογενειακή εστία. Μια γλυκόπικρη, πανέξυπνη, τρυφερή κωμωδία από έναν από τους πιο συναρπαστικούς σύγχρονους Αμερικανούς σκηνοθέτες.

Park Your Cinema Docs

Τετάρτη 14/07 – Μάριαν και Λέοναρντ: Λόγια αγάπης (Marianne & Leonard: Words of Love)

Σκηνοθεσία: Νικ Μπρούμφιλντ

«Now so long Marianne / It’s time that we began to laugh / And cry and cry and laugh about it all again…» Σ’ αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ, έρχονται στο φως τρυφερές λεπτομέρειες από τον έρωτα του θρυλικού καναδού τραγουδοποιού Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του, που κέρδισε την αθανασία μέσα από τα τραγούδια «So Long Marianne» και «Bird on the Wire», και έγινε η πηγή έμπνευσης για τους βαθιά συναισθηματικούς στίχους που απηχούν μέχρι σήμερα.

Τετάρτη 21/07 – Amy

Σκηνοθεσία: Ασίφ Καπάντια

Χρησιμοποιώντας αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια (Senna), φωτίζει τη σύντομη ζωή και τη λαμπερή καριέρα της σόουλ/τζαζ τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Έιμι Γουάινχαουζ, αλλά και το τραγικό τέλος της σε ηλικία μόλις 27 ετών. Το πορτραίτο της βραβευμένης με 6 Grammy μουσικού σκιαγραφείται μέσα από τα λόγια της ίδιας, μέσα από homemade βίντεο και συνεντεύξεις με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες της. Μια ατίθαση, εκρηκτική, larger-than-life προσωπικότητα σε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε με Όσκαρ, BAFTA και Grammy.

Park Your Cinema Kids

Όλες οι ταινίες προβάλλονται μεταγλωττισμένες.

Σάββατο 03/07 – Ψυχρά κι Ανάποδα 2 (Frozen 2)

Σκηνοθεσία: Κρις Μπακ, Τζένιφερ Λι

Γιατί γεννήθηκε η Έλσα με μαγικές δυνάμεις; Μαζί με την Άννα, τον Κρίστοφ, τον Όλαφ και τον Σβεν, θα ξεκινήσει ένα επικίνδυνο και συναρπαστικό ταξίδι για να βρει την καταγωγή της και να σώσει για μια ακόμα φορά το βασίλειο της. Το πρώτο Ψυχρά κι Ανάποδα μας σύστησε δύο αξιαγάπητες αδελφές, ένα γοητευτικό βουνίσιο τύπο και έναν αξέχαστο χιονάνθρωπο που αγαπούσε το καλοκαίρι. Έγινε η πιο επικερδής ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Τραγουδιού για το εμβληματικό «Let It Go». Στη δεύτερη ταινία, σύσσωμη η απίθανη παρέα επιστρέφει σε μια επική ιστορία που θα ταξιδέψει τους θεατές σε ένα μαγικό δάσος, όπου τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (γη, άνεμος, νερό, φωτιά) έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εκεί, θα αποκαλυφθούν πολλά μυστικά και όλοι οι αγαπημένοι ήρωες θα αλλάξουν για πάντα.

Σάββατο 17/07 – Ο Καλόσαυρος (The Good Dinosaur)

Σκηνοθεσία: Πήτερ Σον

Τι θα συνέβαινε αν εκατομμύρια χρόνια πριν ο αστεροειδής που άλλαξε για πάντα τη ζωή στη Γη, άλλαζε πορεία και περνούσε ξυστά επιτρέποντας στους τεράστιους δεινόσαυρους να συνεχίσουν τη ζωή τους; Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η Pixar θα μπορούσε να απαντήσει, πόσο μάλλον να το κάνει ταινία. Το πρωτοποριακό animation studio αφηγείται μια ακόμα συναρπαστική και ανατρεπτική ιστορία ενηλικίωσης με καθηλωτικά εφέ, αξέχαστους χαρακτήρες και φυσικά άφθονο γέλιο και συγκίνηση. Σε ένα κόσμο όπου οι δεινόσαυροι δεν έχουν αφανιστεί, ένας νεαρός Απατόσαυρος με το όνομα Άρλο γίνεται φίλος με τον Σπόρο, ένα μικρό αγόρι των σπηλαίων. Μαζί θα διασχίσουν έναν αφιλόξενο και μυστηριώδη κόσμο. Ο Άρλο θα μάθει να αντιμετωπίζει τους φόβους του, καθώς ανακαλύπτει όλα αυτά για τα οποία είναι ικανός.

Σάββατο 24/07 – Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ (Missing Link)

Σκηνοθεσία: Κρις Μπάτλερ

Ο κύριος Λινκ είναι ένα ελαφρώς αφελές αλλά πολύ έξυπνο και καλόψυχο θηρίο που αποτελεί και το τελευταίο δείγμα της πρωτόγονης καταγωγής του ανθρώπου. Είναι ο σύνδεσμος που λείπει. Με όλο και περισσότερα είδη να είναι υπό εξαφάνιση, ο κύριος Λινκ βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο καθώς είναι ο τελευταίος του είδους του. Ξεκινώντας μια τολμηρή αναζήτηση των μακρινών συγγενών του, θα ζητήσει τη βοήθεια του Σερ Λάιονελ Φρόστ, του μεγαλύτερου ερευνητή μύθων και τεράτων στον κόσμο, και της Αντελίνα Φόρτναϊτ που έχει στην κατοχή της τον μοναδικό γνωστό χάρτη που θα οδηγήσει στη μυθική κοιλάδα που κρύβονται οι μακρινοί συγγενείς του, σε μια απίθανη οδύσσεια σε όλο τον κόσμο.

Σάββατο 31/07 – Ζωούπολη (Zootopia)

Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Ριτς Μουρ, Τζάρεντ Μπους

Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια με πρωταγωνιστή… ολόκληρο το ζωικό βασίλειο! Η Ζωούπολη μας ξεναγεί σε έναν ευφάνταστο κόσμο γεμάτο απολαυστικούς χαρακτήρες και πανέξυπνες σινεφίλ αναφορές. Η μοντέρνα μητρόπολη της Ζωούπολης δεν μοιάζει με καμία άλλη πόλη. Είναι ένα χωνευτήριο όπου κάθε είδους ζώο, από τον θηριώδη ελέφαντα μέχρι το μικροσκοπικό τρωκτικό, συνυπάρχει με το άλλο. Παρ’ όλα αυτά η πόλη είναι χωρισμένη σε κοινωνικές τάξεις βασισμένες σε προκαταλήψεις. Όταν η αισιόδοξη αστυνομικός Τζούντι Χοπς καταφθάνει, ανακαλύπτει ότι το να είσαι το πρώτο λαγουδάκι αστυνομικός ανάμεσα σε μεγαλόσωμα και σκληρά ζώα δεν είναι καθόλου εύκολο. Αποφασισμένη να αποδείξει την αξία της, αρπάζει την ευκαιρία να λύσει μια υπόθεση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστεί με μια φλύαρη και παμπόνηρη αλεπού που ακούει στο όνομα Νικ Γουάιλντ.

