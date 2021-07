TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 1 Ιουλίου

21:00: «8 λέξεις» στον ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 244: Η Ηλιάνα συλλαμβάνεται και ο Άκης σοκαρισμένος είναι σίγουρος πως κάποιο λάθος έχει γίνει. Παίρνει έναν δικηγόρο και πάει στην Ασφάλεια, ενώ στο μεταξύ ο αστυνόμος Βρανάς ανακρίνει την Ηλιάνα, η οποία αρνείται να μιλήσει. Όμως, όταν ο αστυνόμος της παραθέτει τα αδιάσειστα στοιχεία της ενοχής της, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, παρά να παραδεχτεί πως αυτή σκότωσε τις δυο γυναίκες στην Κέρκυρα.

Ο Άκης μαθαίνει για την ομολογία της κόρης του από τον Βρανά και καταρρέει. Στη μια και μοναδική συνομιλία που θα έχει με την Ηλιάνα, της απευθύνει τον λόγο για τελευταία φορά και της λέει ότι πλέον τη θεωρεί νεκρή. Όλοι οι άλλοι θα μάθουν τα νέα από τις ειδήσεις και θα συμπονέσουν τον Άκη Αρώνη για την τραγωδία που του χτύπησε την πόρτα. Το ερώτημα τώρα είναι, κατά πόσο θα αντέξει ο ίδιος να σηκώσει αυτό το βάρος.

Επεισόδιο 245: Η Ναυσικά πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την επικείμενη βράβευση, αλλά και άλλο ένα χαρμόσυνο γεγονός έρχεται να προστεθεί στο ευχάριστο κλίμα. Η παρέα της Κέρκυρας βρίσκει ξανά τις ισορροπίες της. Στο κανάλι πνέει αέρας ανανέωσης ενώ το κόμμα της Αναγέννησης αναβαθμίζεται. Ένας νέος έρωτας φουντώνει και σκορπίζει χαμόγελα και ένας δεύτερος έρωτας δημιουργείται ακαριαία και κεραυνοβόλα.

Κάποιοι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τα λάθη τους και βιώνουν την προσωπική τους λύτρωση. Κάποιοι θα χαμογελάσουν και κάποιοι άλλοι θα έχουν την τύχη που τους αξίζει. Η ζωή θα αποφασίσει για μερικούς και κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.

Η μέρα της βράβευσης φτάνει και η Ναυσικά υποδέχεται φίλους και συγγενείς στην πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της. Πολλά ευτράπελα και άλλα τόσα συγκινητικά θα ζήσουν όλοι αυτή τη μέρα.

22:00: «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 154: Ο Νικόλας τραυματίζεται σοβαρά από τη σφαίρα που προοριζόταν για την Αγγελική και παλεύει για τη ζωή του. Η αστυνομία φτάνει στο κτήμα και ο Δημήτρης με την Αθηνά καταλαβαίνουν ότι πλέον τους μένει μόνο μία λύση. Αφού όλα τελειώνουν, η Αγγελική πιάνει τον Στέφανο για να του ξεκαθαρίσει τα πάντα. Η αντίδραση του την εκπλήσσει.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Ένας Ξένος Στην Πόλη (Gringo)» στο STAR

Κωμωδία δράσης αυστραλιανής, αμερικανικής και μεξικανικής συμπαραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Νας Έτζερτον. Ηθοποιοί: Ντέιβιντ Ογιέλοου, Σαρλίζ Θερόν, Τζοέλ Έντγκερτον, Αμάντα Σέιφριντ

Υπόθεση: Καταλαβαίνοντας πως τα αφεντικά του τον προορίζουν για απόλυση και μαθαίνοντας πως η γυναίκα του σκοπεύει να τον εγκαταλείψει, ο φιλότιμος υπάλληλος μιας φαρμακευτικής, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στο Μεξικό, οργανώνει την ψεύτικη απαγωγή του. Αυτό κινητοποιεί μια σειρά από κακοποιούς, αστυνομικούς και μισθοφόρους, ακόμη και το τοπικό καρτέλ ναρκωτικών.

21:00 «Μόλις Χώρισα» στο MEGA

Ρομαντική κομεντί, ελληνικής παραγωγής (2008). Σκηνοθεσία Βασίλης Μυριανθόπουλος. Ηθοποιοί: Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Λεκάκη

Υπόθεση: Η Ηλέκτρα ετοιμάζεται να πάει με τους φίλους της στο κλαμπ που παίζει μουσική ο Πέτρος για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Εκείνος, όμως, της αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή ότι θέλει να χωρίσουν, κάτι που η παρέα προσπαθεί να της ανακοινώσει… με τρόπο.

21:00 «Ο Λαβύρινθος (The Maze Runner)» στο OPEN BEYOND

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Γουές Μπολ. Ηθοποιοί: Γουίλ Πούλτερ, Ντίλαν Ο’ Μπράιεν, Κι Χονγκ Λι, Κάγια Σκολεντάριο

Υπόθεση: Ο νεαρός Τόμας, χωρίς να θυμάται τίποτε από το παρελθόν του, ξυπνά σε ένα υπόγειο ασανσέρ που τον μεταφέρει σε μια περικυκλωμένη από πανύψηλα τείχη κοιλάδα. Εκεί κατοικεί μια ομάδα αγοριών η οποία προσπαθεί να επιβιώσει σαν πρωτόγονη κοινότητα. Ο Τόμας όμως ξέρει πως η ελευθερία τους βρίσκεται πίσω από τα τείχη και τον απειλητικό λαβύρινθο που τους χωρίζουν από τον έξω κόσμο.

23:00 «Γιατί Αυτόν; (Why Him?)» στο ΣΚΑΙ

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Τζον Χάμπουργκ. Ηθοποιοί: Μπράιαν Κράνστον, Τζέιμς Φράνκο, Ζόι Ντόιτς, Μέγκαν Μουλάλι

Υπόθεση: Ο υπερπροστατευτικός Νεντ Φλέμινγκ ταξιδεύει στην Καλιφόρνια με τη γυναίκα του και το μικρό του γιο για να συναντήσει τον φίλο της κόρης του. Έναν εξωστρεφή εκατομμυριούχο της Σίλικον Βάλεϊ τον οποίο αντιπαθεί από την πρώτη στιγμή και έρχεται σε απόγνωση όταν μαθαίνει πως σκοπεύει να γίνει γαμπρός του.

23:00 «Ολική Επαναφορά (Total Recall)» στο MEGA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία Λεν Γουάιζμαν. Ηθοποιοί: Κόλιν Φάρελ, Μπράιαν Κράνστον, Τζέσικα Μπίελ, Κέιτ Μπεκινσέιλ, Μποκίμ Γουντμπάιν

Υπόθεση: Στο τέλος του 21ου αιώνα ένας βιομηχανικός εργάτης που ζει μια ζωή ρουτίνας επισκέπτεται μια εταιρεία η οποία «μετατρέπει τα όνειρα σε πραγματικότητα» για να ζήσει λίγο σαν μυστικός πράκτορας. Εκεί όμως τα πράγματα περιπλέκονται και ο ίδιος μπαίνει στο στόχαστρο της αστυνομίας σαν αληθινός καταζητούμενος πράκτορας.

23:00 «Το Σπίτι Της Συμφοράς (Are We Done Yet?)» στον ΑΝΤ1

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2007). Σκηνοθεσία Στιβ Καρ. Ηθοποιοί: Άις Κιουμπ, Νια Λονγκ, Τζον Μακ Γκίνλεϊ, Αλισα Άλλεν, Φίλιπ Ντάνιελ Μπόλντεν, Τζόναθαν Κατζ.

Υπόθεση: Ο Νικ Πέρσονς (Άις Κιουμπ) φέρνει τη νέα του σύζυγο (Νία Λονγκ) και τα δυο της παιδιά να ζήσουν όλοι μαζί στο εργένικο διαμέρισμά του. Σύντομα καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος εκεί για μια οικογένεια, κι έτσι με νέο μωρό στα σκαριά, η οικογένεια Πέρσονς αφήνει την πόλη και μετακομίζει στην εξοχή στο σπίτι των ονείρων τους. Όταν όμως αυτό αποδεικνύεται πραγματικός εφιάλτης, αποφασίζει να προσλάβει έναν εργολάβο, τον Τσακ (Τζον Σι ΜακΓκίνλεϊ) για να τους φτιάξει το σπίτι.

Μόνο που αυτός είναι ένας θεότρελος κατασκευαστής, του οποίου οι ανορθόδοξες μέθοδοι θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:00 «Ο Σύζυγος της Βασίλισσας» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2015). Σκηνοθεσία Αναΐς Φεγιέτ και Εφ-Εξ Γκομπί

Υπόθεση: Έχει χαρακτηριστεί οξύθυμος, απρόβλεπτος και πνευματώδης. Έχει βρεθεί χιλιάδες φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πόσα όμως πραγματικά γνωρίζουμε για τον σύζυγο της Βασίλισσας Ελισάβετ και Δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο;

23:30 «Δίστομο: Τόπος Μαρτυρίου» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής 2 Vision (2020). Σκηνοθεσία Γιώργος Δαμασκόπουλος

Υπόθεση: Το Δίστομο είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ρούμελης. Εδώ, όμως, τον Ιούνιο του 1944 διαπράχθηκε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα των Ναζί στη χώρα μας: η στυγερή εκτέλεση 230 αθώων ψυχών σε αντίποινα για μια επίθεση ανταρτών.