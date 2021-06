Πού να πάμε σήμερα; 25 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Τετάρτη 30 Ιουνίου

1. Παράσταση: «Το Νυφικό Κρεβάτι» του Jan de Hartog στο Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής)

Την κωμωδία «Το Νυφικό Κρεβάτι» του Jan de Hartog παρουσιάζει φέτος σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις», σε διασκευή – απόδοση Αλέξανδρου Ρήγα – Δημήτρη Aποστόλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, με πρωταγωνιστές την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και τον Ορέστη Τζιόβα. Μια τρυφερή κωμωδία που παρουσιάζει έναν άντρα και μια γυναίκα από την γνωριμία τους και την πρώτη νύχτα του γάμου τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους, με κέντρο πάντα το συζυγικό κρεβάτι.

Τετάρτη 30/6, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος: 15€ | Ειδικές τιμές για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές: 12€ | Group άνω των 20 ατόμων: 10€ | Τιμή εισιτηρίου προπώλησης: 12€. Προπώληση: viva.gr.

Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», Γαρδίκη και Σμόλικα, Ηλιούπολη. Τηλ: 21 0992 3840.

2. Παράσταση: «Η Πόρνη από Πάνω» στο Θέατρο Λαμπέτη (Ταράτσα)

Ο μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η Πόρνη από Πάνω», με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεκινάει μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από τις 18 Ιουνίου. Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε…..

Τετάρτη 30/6, 21:15

Εισιτήριο: Από 12€, Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Συκιές. Τηλ: 21 0646 3685

3. Παράσταση: «Ναπολεοντία» του Ανδρέα Στάικου στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια

Ο Πολυχώρος Τέχνης Αλεξάνδρεια παρουσιάζει, από τις 7 έως τις 30 Ιουνίου, την ψευδοϊστορική, κωμωδία του νεοέλληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου, «Ναπολεοντία». Ένας Φαναριώτης μεγαλοαστός γιατρός, η σύζυγός του και η κόρη τους Ναπολεοντία, προσφέρουν φιλοξενία σε παλαίμαχο αγωνιστή της Επανάστασης του 1821. Ο γιατρός αποφασίζει να «συγγράψει» τα απομνημονεύματα του αγωνιστή, αντλώντας ατυχώς την έμπνευσή του από την προσωπική του εξευρωπαϊσμένη αντίληψη περί αγώνων και ηρωισμού. Σκηνοθεσία: Κερασία Σαμαρά.

Τετάρτη 30/6, 21:15

Εισιτήριο: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο: φοιτητικό, συνταξιούχων, ομαδικό άνω των 6 ατόμων) | Προπώληση: viva.gr

Πολυχώρος Τέχνης Αλεξάνδρεια, Σπάρτης 14, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 2100 7079.

4. Φεστιβάλ Πέτρας 2021 – Παράσταση: «Οραματισμοί – Ιωάννης Καποδίστριας» στο Θέατρο Πέτρας

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 190 χρόνων από την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια (1831) του σημαντικού Ευρωπαίου πολιτικού και πρώτου κυβερνήτου της μετα-επαναστατικής Ελλάδας, η βραβευμένη μουσική παράσταση του συνθέτη Γιώργου Βούκανου, «Οραματισμοί – Ιωάννης Καποδίστριας», παρουσιάζεται στο κοινό για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης.

Τετάρτη 30/6, 21:30

Είσοδος Ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη. https://petroupoli.gov.gr/

5. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Χορός: «A dance as a dance» της Ίρις Καραγιάν στην Πειραιώς 260

Η χορογράφος Ίρις Καραγιάν παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή «A dance as a dance», 28-30 Ιουνίου, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ανατρέχοντας σε αρχειακό υλικό που μελετά το κινητικό λεξιλόγιο και τους χορούς διαφορετικών πολιτισμών, η χορογράφος εστιάζει στον πυρήνα της κίνησης, στους παλμούς και τις ανάσες, δημιουργώντας μια παράσταση με άξονα τον ίδιο χορό, την εμπειρία ως κιναίσθηση και την ζωντανή παρουσία ως συνθήκη σχέσης με τον κόσμο.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη ζώνη15€ • Ζώνη Α΄ 10€ • Φοιτητικό / 65+ / Καλλ. Σωματείων8€ • ΑΜΕΑ / Ανέργων/ Σπουδαστικό Καλλ. Σχολών 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900. http://aefestival.gr/

6. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Χορός: «Οικοδομή» του Άντι Τζούμα στην Πειραιώς 260

Το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στη hip hop σκηνή συνεχίζεται, 23-30 Ιουνίου, με την παράσταση χορού του χορογράφου Άντι Τζούμα «Οικοδομή», στην Πειραιώς 260. Συνδυάζοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσική και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του hip hop, η Οικοδομή δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας.

Τετάρτη 30/6, 20:15

Εισιτήριο: Ελεύθερη είσοδος. Κρατήσεις: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900.

7. Φεστιβάλ στη «Σκιά των Βράχων» – Stand Up Comedy: Λάμπρος Φισφής Best Of στο Θέατρο βράχων

Το «Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων» που διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Υμηττού συνεχίζεται την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 21:00. Ο stand up κωμικός Λάμπρος Φισφής έρχεται στο Θέατρο Βράχων για να παρουσιάσει μια BEST OF παράσταση με κείμενα από τα one man show «Να Ένας Σοφός», «Δες το Θετικό» και «Να το Φως».

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: 12€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Βράχων, Βύρωνας Αττικής. festivalvraxon.gr

8. Stand Up Comedy: «Όλα Κουλά» με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος παρουσιάζει την νέα του stand up comedy παράσταση, με τίτλο «Όλα Κουλά» στο Lunar Space, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», την Κυριακή 20 Ιουνίου και τις Τετάρτες 23 και 30 Ιουνίου 2021. Αμετανόητος και καυστικός μέχρι να του βάλουν τσιμέντο στα πόδια και να τον πετάξουν στη θάλασσα (ή να τον χώσουν στην Ακρόπολη), ο Χριστόφορος Ζαραλίκος για να μοιράσει γέλια και νόημα με νέο υλικό.

Τετάρτη 30/6, 21:15

Εισιτήριο: 12€. Προπώληση: viva.gr.

Lunar Space, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλέφωνο: 21 1418 5217. www.fhw.gr

9. Παιδικό Θέατρο: «Μια γιορτή στου Νουριάν» από τη Συντεχνία του Γέλιου στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Η Συντεχνία του Γέλιου επιστρέφει με τη νέα εκδοχή της παράστασης «Μια γιορτή στου Νουριάν» του Volker Ludwig, σε σκηνοθεσία Βασίλη Κουκαλάνι, στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού. Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 21:00, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόσβαση» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα. Μία ανατρεπτική κωμωδία για τις προκαταλήψεις, τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών και την πολιτισμική συμφιλίωση.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. Κρατήσεις θέσεων viva.gr.

Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού, Ιωαννίνων και Καπανέως, Κολωνός, Αθήνα. Τηλ: 210-5284856. https://www.opanda.gr/

10. Παιδικό Θέατρο: «Ο Πέτρος και ο Λύκος» στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

H παιδική σκηνή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη παρουσιάζει από τα μέσα του Ιουνίου 2021, σε καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα, το διασημότερο μουσικό παραμύθι όλων των εποχών «Ο Πέτρος και ο λύκος», του Σεργκέι Προκόφιεφ, σε απόδοση -σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και πέντε μουσικούς με 7 μουσικά όργανα ζωντανά επί σκηνής.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: 10 € | Ειδική τιμή εισιτηρίου για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους: 8 € | Group άνω των 20 ατόμων: 7 €/άτομο . Προπώληση: viva.gr.

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου. Τηλ: 21 3202 7185.

11. Παιδικό Θέατρο: «Μόγλης: Το βιβλίο της ζούγλάς» – Θέατρο Χυτήριο, Προάυλιο

Το γνωστό σε όλους παραμύθι, «Μόγλης – Το Βιβλίο της Ζούγκλας», ζωντανεύει κάθε Τετάρτη, έως τις 28 Ιουλίου, στον μαγικό κήπο του Θεάτρου Χυτήριο στο Γκάζι, ο οποίος μεταμορφώνεται σε μία υπέροχη ζούγκλα για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους σε ένα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο εκπλήξεις, τραγούδι και χορό. Στη μυστηριώδη ζούγκλα της μακρινής Ινδίας ζει ένα μικρό αγόρι που το λένε Μόγλη, μαζί με τον μαύρο πάνθηρα Μπακίρα και την αρκούδα Μπαλού, θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον κακό τίγρη Σερ Καν και τον πελώριο πύθωνα Κίσσα; Σκηνοθεσία – Κείμενο: Νίκος Λημνιός.

Τετάρτη 30/6, στις 18:30

Εισιτήριο: Από 8€ | Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού, Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός. Τηλ: 210-341-2313. Email: [email protected]

12. Συναυλία: Η Νατάσσα Μποφίλιου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο Βεάκειο

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ξεκινώντας από τον Πειραιά, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι την «Εποχή του Θερισμού» σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η «Εποχή του Θερισμού», μία παράσταση βασισμένη στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό.

Τετάρτη 30/6, 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 18€. Προπώληση: Ticket Services, στο ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και στα καταστήματα Public.

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 21 0422 6330.

13. Urban Athens Festival 2021: Οι Πυξ Λαξ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ Λαξ έρχονται για να μας θυμίσουν «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν σε παλιά γνώριμα μονοπάτια, την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στο πλαίσιο του Urban Athens Festival 2021 στην Τεχνόπολη. Συμμετέχει η Joanna Drigo.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: Ζώνη Α: 25 ευρώ, Ζώνη Β -Τραπέζια: 15 ευρώ, Ζώνη Γ: 13 ευρώ. Προπώληση: viva.gr.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι. Τηλ: 2130109300. athens-technopolis.gr

14. Συναυλία: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Γης (Θεσσαλονίκη)

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης. Έτοιμος από καιρό, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θα μας τραγουδήσει όλα όσα θέλουμε να ακούσουμε: τα πολιτικά του, τα ερωτικά του, τις επιτυχίες του, τα δικά του αγαπημένα, αλλά και φρέσκα τραγούδια από τον νέο του δίσκο «Αντίλαλος».

Τετάρτη 30/6, στις 21:30

Εισιτήριο: 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Γης, Τριανδρία 553 37, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 231 520 0200.

15. Συναυλία: Ο Κωστής Μαραβέγιας στο Θέατρο Άλσος

Ο Κωστής Μαραβέγιας μας υποδέχεται αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος μας καλεί να γίνουμε σώμα μιας συναυλίας-γιορτής από τα παλιά, την Τετάρτη 23 και την Τετάρτη 30 Ιουνίου. Ορμώμενος από το στούντιο και το νέο του τραγούδι «Ρίτα», με όλα τα αγαπημένα μας από τη δισκογραφία του αλλά και δικά του αγαπημένα που διασκευάζει και τραγουδά, μας προσκαλεί να σμίξουμε, να γίνουμε όλοι ξανά μια μεγάλη παρέα.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: Α Ζώνη 30€, Β Ζώνη 25€, Γ Ζώνη 20€, Δ Ζώνη 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως, Τηλέφωνο: 21 0822 7471.

16. Συναυλία: Δημήτρης Ζερβουδάκης και Γεωργία Νταγάκη στη Βίλα Ζωγράφου

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Γεωργία Νταγάκη έρχονται την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στο πλαίσιο Ζωγράφου Summer Festival 2021, στη Βίλα Ζωγράφου, σε μια μουσική συνεύρεση που ενώνει το Βορρά με το Νότο, τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη. Ένα μουσικό αφήγημα με εναλλαγές, περνώντας από τις ακουστικές μπαλάντες, στην ηλεκτρισμένη ροκ εκφορά, στον ρυθμό και στην ένταση.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Είσοδος Ελεύθερη. Κρατήσεις εδώ.

Βίλα Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 13. zografouculture.gr

17. Συναυλία: Ιουλία Καραπατάκη, Θοδωρής Καζάκος και Νίκος Πλιός στο Θέατρο Γκράβας

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 21:00, Ιουλία Καραπατάκη, Θοδωρής Καζάκος και Νίκος Πλιός έρχονται στο ανοιχτό θέατρο Γκράβας, με τα πιο ωραία λαϊκά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά που μας έλειψαν., στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: 10€ Γενική Είσοδος. Προπώληση: ticketservices.gr.

Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας, Ταϋγέτου 60, Αθήνα. Τηλ: 210-5284989.

18. Συναυλία: Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ στο Gazarte Roof Stage

Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ με τη μπάντα του έρχονται στην Ταράτσα του Gazarte τις Τετάρτες 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, έχοντας πάντα το hip hop ως αφετηρία και σημείο αναφοράς, έχει καταφέρει να περάσει τη μουσική του σε ετερόκλητα ακροατήρια, μέσα από τους πειραματισμούς του που ξεκινούν από τη funk και τη soul και φτάνουν μέχρι την δημοτική παράδοση.

Τετάρτη 30/7, 21:30 (Ώρα προσέλευσης: 20:30)

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση: viva.gr.

Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Αθήνα. Τηλ: +30 210 3460347, +30 210 3452277. gazarte.gr.

19. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Συναυλία: Η Χριστίνα Μαξούρη και ο Δημήτρης Χαλιώτης στο Στέκι του Ηλία

Ένα ταξίδι στη ζωή και στα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλλου με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της μας παρουσιάζουν, 28/6-1/7, η Χριστίνα Μαξούρη και ο Δημήτρης Χαλιώτης, στο Στέκι του Ηλία. Μια αυλή στη γειτονιά του Θησείου. Με τρόπο λιτό, αυθεντικά λαϊκό, η Χριστίνα Μαξούρη ζωντανεύει τραγούδια του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, του Μητσάκη, του Καλδάρα, του Σαββόπουλου, κ.ά., που η Σωτηρία Μπέλλου σφράγισε με τη μεταλλική, τραχιά φωνή της.

Τρίτη 29/6, 21:00

Εισιτήριο: Γενική Είσοδος 10€ • ΑΜΕΑ / Ανέργων 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Το Στέκι του Ηλία, Επταχάλκου 5, Αθήνα. Τηλ: +302103458052.

20. Συναυλία: Ο Γιάννης Χαρούλης στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Ο Γιάννης Χαρούλης και η μουσική του παρέα, μας προσκαλούν να αισθανθούμε, να μοιραστούμε και κυρίως να ξανασμίξουμε, υπό τον ήχο αγαπημένων μας τραγουδιών, 28-30 Ιουνίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του οι μουσικοί: Λευτέρης Ανδριώτης/Λύρα, Βασίλης Μπαχαρίδης/Κρουστά, Θανάσης Τζίνγκοβιτς/Ηλεκτρική Κιθάρα, Πάνος Τόλιος /Κρουστά, Ορέστης Μπενέκας/Πλήκτρα, Mark Nieuwenhuis/Τρομπέτα.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: 15€ Γενικό, 12€ ανέργων – φοιτητικό – ΑΜΕΑ – άνω των 65 ετών. Προπώληση: tickervices.gr.

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, Μάνου Κατράκη &, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Κυρά Της Ρώ, Νίκαια.

21. Συναυλία: Ματθαίος Τσαχουρίδης και Ιωάννης Παπαζήσης στο CT Garden Festival

Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στο CT Garden Festival, για μια συναυλία που είναι ταυτόχρονα κι ένα αφιέρωμα στον «πατριάρχη της ποντιακής λύρας» Γώγο Πετρίδη. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν στη γη του Πόντου. Μία μουσική διαδρομή, µε φωνή και µε δοξάρι, για να νιώσουμε µε τη συμβολή των ονειρικών αφηγήσεων του Ιωάννη Παπαζήση, τί θα πει μυσταγωγία, ελεγειακή γοητεία, μαγνητικός λυρισμός και γνήσια ομορφιά.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

CΤ Garden Festival, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεΐκου 139. Email: [email protected] Τηλ: 211 7701700. https://ct.gr

22. Φεστιβάλ – Συναυλία: «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2021»: Άρτεμις Ματαφιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας (κήπος)

«Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών» επιστρέφει, 20-30 Ιουνίου, με ένα ολοκληρωμένο Jazz & World music festival 11 συνολικά συναυλιών, στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας έναντι του σταθμού Λαρίσης. Το «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2021» θα θέσει ως ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη ζωή μας γενικότερα, την αντίληψη κατ’ αρχήν και υιοθέτηση κατόπιν, του καθημερινού μας σεβασμού στο οικοσύστημα που ζούμε ή επισκεπτόμαστε. Τετάρτη 30 Ιουνίου, η Άρτεμις Ματαφιά.

Τετάρτη 30/6, 21:00

Ελεύθερη είσοδος. Κρατήσεις θέσεων: [email protected]

Στον κήπο της Kεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων, Δομοκού 2 – μετρό Σταθμός Λαρίσης.

23. Προβολές σε θερινά σινεμά: Athens Open Air Film Festival: «Στη Σκιά Των Τεσσάρων Γιγάντων» στον Προαύλιο χώρο θεάτρου Λυκαβηττού

Το Athens Open Air Film Festival, ο δημοφιλής καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός της Αθήνας επιστρέφει, 14 Ιουνίου με 20 Αυγούστου, με πλούσιο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών και ελεύθερη είσοδο. Παρακολουθήστε την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 21:30, την ταινία «Στη Σκιά Των Τεσσάρων Γιγάντων» του Άλφρεντ Χίτσκοκ στον Προαύλιο χώρο θεάτρου Λυκαβηττού.

Τετάρτη 30/6, στις 21:30

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική προκράτηση δελτίων εισόδου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προαύλιο χώρο θεάτρου Λυκαβηττού. Προβολή με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

24. Προβολές σε θερινά σινεμά: 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το 23o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ξεκινά την Πέμπτη 24 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε θερινούς κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη και online για χρήστες σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθούν 92 ταινίες στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε επτά ακόμα θερινούς κινηματογράφους της πόλης ενώ 142 ταινίες θα προβληθούν και online στο online.filmfestival.gr.

24 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Τιμή εισιτηρίου: 4€. Τα εισιτήρια του Φεστιβάλ εκδίδονται αποκλειστικά online (www.filmfestival.gr και www.viva.gr).

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

25. Προβολές σε θερινά σινεμά: 5ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA επιστρέφει με την 5η διοργάνωση του στις 24-30 Ιουνίου 2021 στον θερινό κινηματογράφο Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas. Το FeCHA θα παρουσιάσει ταινίες σε πρώτη προβολή στην Αθήνα από την Ισπανία και την Λατινική Αμερική. Δεν θα λείψουν οι αγαπημένοι μας αστέρες όπως οι Ναταλία Ορέιρο, Βικτόρια Αβρίλ, Ρόσι Ντε Πάλμα, Μάριο Κάσας, Χαβιέ Κάμαρα τους οποίους θα απολαύσουμε στις νέες τους ταινίες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

24-30 Ιουνίου

Εισιτήριο: Προβολής: 8 ευρώ. Μειωμένο: 6 ευρώ (Φοιτητικό-Ανέργων- ΑμΕΑ-Σπουδαστές Ινστιτούτου Θερβάντες). Προπώληση: cinemax.gr.

Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas, Λ. Κηφισίας 29-31, Αθήνα. Τηλέφωνα: 210 6464009. https://fecha.gr/