Twist In My Sobriety: Η Joanne συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Έλενα Παπαρίζου

Η Joanne συναντάει δισκογραφικά για πρώτη φορά την coach της από το διαγωνισμό τραγουδιού Voice, Έλενα Παπαρίζου στο νέο της τραγούδι, με τίτλο Twist In My Sobriety.

Η 19χρονη Joanne, η μεγάλη νικήτρια του The Voice of Greece, κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες το πρώτο της single «Twist In My Sobriety» – ένα dance remake του εμβληματικού hit της Tanita Tikaram από το μακρινό 1988.

Παράλληλα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των MAD VMA παρουσιάζοντας το single της μέσα από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σε ένα special ντουέτο με την number one Έλενα Παπαρίζου, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI.

Βρείτε το “Twist In My Sobriety” με την Έλενα Παπαρίζου εδώ.

Δείτε κι εσείς το βίντεο κλιπ της Joanne για το Twist In My Sobriety: