30 χρόνια από το θρυλικό «Black Album»: Οι Metallica το γιορτάζουν με νέες κυκλοφορίες

Οι Metallica, στο πλαίσιο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του ομότιτλου album τους ή αλλιώς του «The Black Album», ανακοινώνουν δύο νέες κυκλοφορίες για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το “The Black Album” αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά albums όλων των εποχών με τις περισσότερες πωλήσεις και το 1991 που κυκλοφόρησε, εκτόξευσε τους Metallica κατευθείαν στο Νο.1 των charts πολλών χωρών. Στην Αμερική μόνο, παρέμειναν για έναν συνεχόμενο μήνα στο Νο.1 των albums charts.

Τα singles “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” & “Sad But True” έκαναν τους Metallica να γεμίζουν στάδια και αρένες, ενώ και εδώ και 30 χρόνια τώρα καθιστούν το “The Black Album” ως το best-selling album στην ιστορία της μουσικής από κάθε είδος.

Στο πλαίσιο λοιπόν των 30 χρόνων από όταν πρωτο-κυκλοφόρησε το 16 φορές πλατινένιο album, το “The Black Album” θα επανακυκλοφορήσει στην remastered εκδοχή του και στις παρακάτω μορφές: 180 Gram Double Vinyl LP, Standard CD & 3 CD Expanded Edition, ψηφιακά και σε Limited Edition Deluxe Box.

Την ίδια στιγμή οι Metallica ανακοινώνουν την κυκλοφορία του αφιερωματικού album “The Metallica Blacklist”, που πρόκειται για μια συλλογή από διασκευές 53 καλλιτεχνών από διαφορετικά είδη μουσικής και κουλτούρες, πάνω στα θρυλικά τραγούδια από το “The Black Album” της μπάντας.

To “The Metallica Blacklist” προσφέρει μια νέα εμπειρία και δίνει μια νέα οπτική γωνία στη μουσική της iconic μπάντας, αφού 53 καλλιτέχνες από την punk, indie, pop, rock, metal κ.ά σκηνή παρουσιάζουν την δική τους προσέγγιση πάνω στα κομμάτια των Metallica, δημιουργώντας διασκευές που θα μαγνητίσουν.

Τα δύο νέα τραγούδια – διασκευές

Από το άλμπουμ “The Metallica Blacklist” έχει ανακοινωθεί το “Nothing Else Matters” από την Miley Cyrus (σε συνεργασία με τους WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith).

Από το “The Black Album Remastered” έχει ανακοινωθεί σε τρείς εκδοχές το Enter Sandman: “Enter Sandman (Remastered)”, “Enter Sandman (Live στο Tushino Airfield)” και “Enter Sandmand (Το Demo από τις 12 Ιουλίου του 1990)”.

Όλα τα έσοδα των πωλήσεων από το “The Metallica Blacklist”, θα διατεθούν σε 52 διαφορετικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από την MINOS EMI.