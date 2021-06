TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 28 Ιουνίου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 170: Μια μεγάλη νύχτα ξεκινάει στον Πλάτανο για όλους τους ήρωές μας. Τα δύο ξαδέρφια αγκαλιά με τα εκατομμύρια, η Κατερίνα αγκαλιά με τον Νικόλα και η Αγγελική αγκαλιά με την καλύτερη ιδέα που είχε ποτέ! Βέβαια, οι μεγάλες ιδέες στην πράξη φαίνονται και εκεί η παπαδιά θα τα βρει ζόρικα καθώς η δικιά της ιδέα κοντράρει με αυτή του Τζώρτζη, να προσλάβουν τον Θράσο -μπράβο από την Αθήνα- για να φυλάει τα χρήματά τους. Ο παπάς, απογοητευμένος από τις ανασφάλειες της Κικής, είναι στην κόψη του ξυραφιού για τη μεγάλη απόφαση: να χωρίσουν.

Άραγε, θα κάνει το βήμα; Ποιος θα νικήσει, η Αγγέλα ή η αγάπη; Ο Χαραλάμπης έχει ετοιμάσει στην Καλλιόπη μια μεγάλη έκπληξη: ταξίδι του μέλιτος στην Καππαδοκία, αλλά η κατάρα της Μάρμως είναι βαθιά ριζωμένη και η Καλλιόπη θα το επιβεβαιώσει, για ακόμα μια φορά. Η φάρσα του Μένιου με την ψεύτικη νάρκη δεν του βγαίνει σε καλό. Ο χρόνος τελειώνει και Παναγής και Νικόλας παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στη διεκδίκηση της Κατερίνας.

21:00 «8 Λέξεις» στο ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 241: Η Αποστολία αρχίζει να διαβάζει το βιβλίο του Φρίξου και προς το παρόν δεν έχει βρει ομοιότητες που θα μπορούσαν να την παραπέμψουν στην Ηλιάνα. Ο Φρίξος επιμένει με το θέμα της δημοσιότητας και ζητάει από τον Βήχο να τον απαλλάξει από κάθε υποχρέωση. Ο Οδυσσέας καμαρώνει με τον τρόπο που μανατζάρει τον εαυτό του κι η Ναυσικά προσπαθεί να του θυμίσει πως κι η Έρση ήταν καλή στη δουλειά της, ασχέτως που χώρισαν.

Ο Μάρκος κάνει μια ακόμα προσπάθεια με τη Ναυσικά και την ικετεύει για μια τελευταία ευκαιρία, αφού πρώτα απολογείται για όλα του τα λάθη. Οι καλεσμένοι φτάνουν ο ένας μετά τον άλλον στην Κέρκυρα, προκειμένου να παρευρεθούν στον γάμο της Βικτώριας και του Μιχαήλ. Ο Σίμος δείχνει να εδραιώνεται ως νέος παρουσιαστής ειδήσεων. Η Ναυσικά μαθαίνει πως εγκρίθηκε η πατέντα του φαρμάκου της και πετάει από τη χαρά της. Μέσα στο όλο κλίμα συγκίνησης, δίνεται η πολυπόθητη ευκαιρία στον Μάρκο για να λυγίσει ξανά η Ναυσικά. Η Ηλιάνα βλέπει μια φωτογραφία από τον γάμο στην Κέρκυρα και παθαίνει υστερία.

21:00 «Έξαψη» στο MEGA

Επεισόδιο 70: Ο Μηνάς επισκέπτεται το Γιάννο στο νοσοκομείο. Φαίνονται και οι δύο αποφασισμένοι να κάνουν μια νέα αρχή, στη ζωή τους. Ο Τζώρτζης είναι πολύ πεσμένος, λίγο πριν της εκλογές. Μοιάζει να έχει παραιτηθεί από τη ζωή. Η Εβίτα και η Βίκυ στέκονται, μαζί, στο πλευρό του. Οι ελπίδες της Κλαίρης αναπτερώνονται. Νιώθει ότι, σύντομα, θα μπορεί να είναι και πάλι με την Αγάπη. Μετά από τόσους μήνες έρευνας, ο Ορφέας, βλέπει τον ένοχο, πίσω από τα κάγκελα. Το άρρωστο σχέδιό του, επιτέλους, αποκαλύπτεται.

21:00 «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 151: Η Αγγελική σκάβει μανιωδώς για να βρει αν εκεί που την οδήγησε, χωρίς να το ξέρει ο Δημήτρης, είναι θαμμένος ο πατέρας της μέχρι που ο Μιχάλης την πείθει να επιστρέψει στο σπίτι για να μην κινήσει υποψίες με την απουσία της μια τόσο σημαντική μέρα για την οικογένεια Αργυρού.

Η Αθηνά είναι ακόμα ανήσυχη για το ανθρώπινο οστό που βρέθηκε στο κτήμα από τους εργάτες, αλλά ο Δημήτρης την αγνοεί και ετοιμάζεται για τον γάμο όσο η Κατερίνα δέχεται απρόσμενα την επίσκεψη της Ιωάννας και της Σοφίας, οι οποίες αποφασίζουν να βάλουν στην άκρη τους ενδοιασμούς τους και να σταθούν στο πλευρό της Κατερίνας αυτή τη μέρα.

Η Χριστίνα αιφνιδιάζει το Νικόλα όταν πηγαίνει να τον βρει στο κτήμα για να του δώσει την απάντησή της. Η Τζένη καλεί την Αγγελική για να της πει το σχέδιό της και η Αγγελική την προειδοποιεί ότι με αυτό που έχει σκεφτεί κινδυνεύει και η ίδια, αλλά η Τζένη την καθησυχάζει λέγοντάς της ότι τα έχει φροντίσει όλα.

Όμως τα σχέδια της Τζένης τα γνωρίζει και ο Παύλος αφού παρακολουθεί στενά κάθε της κίνηση. Ο Δημήτρης και η Κατερίνα ανταλλάσσουν τους όρκους τους όταν ο Μιχάλης με τον Αποστόλη ανακαλύπτουν κάτι που δεν περίμεναν.

ΤΑΙΝΙΕΣ

22:00 «Megan Leavey» στον ALPHA

Δραματική ταινία-βιογραφία, αμερικανικής παραγωγής (2017). Σκηνοθεσία Γκαμπριέλα Καουπέρθγουεϊτ. Ηθοποιοί: Κέιτ Μάρα, Ραμόν Ροντρίγκεζ, Τομ Φέλτον, Γουίλ Πάτον

Υπόθεση: Η Μέγκαν Λίβι, δεκανέας του αμερικάνικου πεζικού, καλείται να συνεργαστεί στο πεδίο της μάχης με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, Ρεξ, προκειμένου να φέρουν εις πέρας μία δύσκολη αποστολή. Οι δύο τους θα σώσουν τις ζωές πολλών. Όταν όμως ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εκραγεί αναπάντεχα, η Μέγκαν θα βρεθεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της δικής της ζωής, όπου μόνο ένα θαύμα μπορεί να αποτρέψει το μοιραίο.

21:00 «Το Σινικό Τείχος (The Great Wall)» στο STAR

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής, κινεζικής, αυστραλιανής, καναδικής συμπαραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Ζανγκ Γιμού. Ηθοποιοί: Ματ Ντέιμον, Γουίλεμ Νταφόε, Άντι Λάου, Πέδρο Πασκάλ

Υπόθεση: Δύο αιχμάλωτοι δυτικοί μισθοφόροι βρίσκονται αναπάντεχα μέσα στις φλόγες μιας άνισης μάχης ανάμεσα στον αυτοκρατορικό κινέζικο στρατό και στα απόκοσμα πλάσματα Τάο Τέι που προσπαθούν να διαπεράσουν το Σινικό Τείχος για να κατακτήσουν την αχανή χώρα.

21:00 «Πριν Έρθεις Εσύ (Me Before You)» στο OPEN BEYOND

Αισθηματικό δράμα βρετανικής και αμερικανικής συμπαραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Τία Σάροκ. Ηθοποιοί: Εμίλια Κλαρκ, Σαμ Κλάφλιν, Τζάνετ ΜακΤιρ

Υπόθεση: Η γλυκιά κι αισιόδοξη Λου αναλαμβάνει τη φροντίδα του νεαρού και πάμπλουτου Γουίλ, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Προσπαθεί να δώσει νόημα στη ζωή του και να τον διασκεδάσει, αλλά εκείνος φαίνεται πως έχει πάρει τις αποφάσεις του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

19:00 «Στα ίχνη του Οδυσσέα» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2000). Σκηνοθεσία Ζαν Μπαρονέ

Υπόθεση: Ομήρου Οδύσσεια… το συναρπαστικό δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη. Ακολουθούμε τα βήματα του ομηρικού ήρωα στη Μεσόγειο, για να ανακαλύψουμε εάν τα μέρη που περιέγραψε ο σπουδαίος επικός ποιητής υπήρξαν στην πραγματικότητα.

22:00 «Ο ‘Πρώτος’ Κόσμος» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, βρετανικής παραγωγής (1992). Σκηνοθεσία Χίλαρι Λόσον και Κάθι Ο’ Νιλ

Υπόθεση: Πώς ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας επηρέασαν τη σύγχρονη σκέψη, την αρχιτεκτονική και την κοινωνική οργάνωση; Ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ, γυρισμένο σε Η.Π.Α., Ευρώπη και Ελλάδα, που μας συστήνει δυο εξέχουσες ιστορικές προσωπικότητες.