Νικητές των Όσκαρ 2021: Ποια είναι τα επόμενα κινηματογραφικά τους βήματα;

Τα Όσκαρ έληξαν πανηγυρικά περίπου δύο μήνες πριν, σε μια δύσκολη χρονιά για την κινηματογραφική βιομηχανία. Με την ευχή να μην επιστρέψουμε σε εποχές που η αναβολή πρεμιέρας της μιας ταινίας θα διαδέχεται την άλλη, όλοι «βάζουν μπροστά» νέα πρότζεκτ. Ποια είναι, λοιπόν, τα επόμενα κινηματογραφικά βήματα των φετινών νικητών των βραβείων Όσκαρ;

Κλόε Ζάο – Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας

Η Κλόε Ζάο έγραψε ιστορία στα φετινά Όσκαρ, καθώς έγινε η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Το εν λόγω φιλμ είναι, φυσικά, το «Nomadland» με πρωταγωνίστρια την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ. Η επόμενη πολυσυζητημένη σκηνοθετική δουλειά της Ζάο είναι η ταινία της Marvel με τον τίτλο «Eternals». H συγκεκριμένη ταινία, μάλιστα, έχει ήδη γυριστεί και με κάποιες αναβολές που πήρε, η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2021. Ακόμη, υπάρχει και το ενδεχόμενο της συνεργασίας της Ζάο με την Universal Pictures. Πρόκειται για μια γουέστερν παραλλαγή επιστημονικής φαντασίας του «Dracula»!

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ – Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Nomadland», κέρδισε το τρίτο Όσκαρ της καριέρας της. Το πιο γνωστό και πολυαναμενόμενο – μετά από τόσες αναβολές – επόμενο βήμα της ηθοποιού, είναι η ταινία «The French Dispatch» του Γουές Άντερσον. Ακόμη, αναμένεται να παίξει την Lady Macbeth στην ταινία «The Tragedy of Macbeth» του Τζόελ Κοέν. Θα παίξει, επίσης, και στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Women Talking», τα δικαιώματα του οποίου αγόρασε η ίδια.

Άντονι Χόπκινς – Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Ο Άντονι Χόπκινς στα 83 του, έγινε ο γηραιότερος νικητής της κατηγορίας στην ιστορία των Όσκαρ. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο που κερδίζει και είναι, φυσικά, για την ταινία «The Father». Η αμέσως επόμενη ταινία η οποία κυκλοφόρησε αμέσως μετά τα Όσκαρ και στην οποία συμπρωταγωνιστούσε, είναι το θρίλερ «The Virtuoso». Άλλη μια ταινία στην οποία πρόκειται να πρωταγωνιστήσει είναι το δράμα μυστηρίου «Where Are You?».

Yuh-Jung Youn – Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Η Yuh-Jung Youn κερδίζοντας αυτό το Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Minari», έγινε η πρώτη Κορεάτισα που κέρδισε ποτέ Όσκαρ ερμηνείας. Αναμένεται η κυκλοφορία της ταινίας «Heaven: To The Land of Happiness» στις ΗΠΑ, η οποία ήταν στην επίσημη επιλογή των περσινών ακυρωμένων Καννών 2020. Επίσης, πρόκειται να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό δράμα της Apple «Pachinko».

Ντάνιελ Καλούγια – Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου

Ο Ντάνιελ Καλούγια κέρδισε το Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Judas and the Black Messiah». O αδιαμφισβήτητα ανερχόμενος και ταλαντούχος ηθοποιός, έχει στο πλάνο του πολλά σχέδια. Αυτό που είναι για το άμεσο μέλλον είναι η ταινία του Netflix με τίτλο «The Upper World». Απ’ ότι φαίνεται, η συγκεκριμένη ταινία, που βρίσκεται στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, θα γίνει σειρά ταινιών από τη διάσημη πλατφόρμα.

Έμεραλντ Φένελ – Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου

Η Έμεραλντ Φένελ απέσπασε το βραβείο για το σενάριο που έγραψε για την ταινία «Promising Young Woman» με την Κάρεϊ Μάλιγκαν, την οποία κιόλας σκηνοθέτησε. Το επόμενο πρότζεκτ της ανερχόμενης σεναριογράφου και σκηνοθέτιδος είναι – όπως και της Ζάο – μία ταινία βασισμένη σε κόμικ. Δεν είναι γνωστό αν θα σκηνοθετήσει αλλά σίγουρα θα γράψει σενάριο για την ταινία της Warner Bros. και DC με τίτλο «Zatanna». H Φένελ, μάλιστα, έχει δηλώσει μεγάλη φαν των ταινιών με υπερήρωες αλλά και των κόμικ, πράγμα που την ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο για αυτήν την συνεργασία.

Φλόριαν Ζέλερ – Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «The Father» κέρδισε το εν λόγω Όσκαρ μαζί με τον συνεργάτη του, Κρίστοφερ Χάμπτον. Το σενάριο προερχόταν από το θεατρικό έργο του ίδιου, κάτι το οποίο σχεδιάζει να κάνει και στο μέλλον. Το επόμενό του σχέδιο είναι η κινηματογραφική μεταφορά του άλλου θεατρικού του έργου, με τίτλο «The Son». Στην ταινία έχουν ήδη υπογράψει ως πρωταγωνιστές ο Χιου Τζάκμαν και η Λόρα Ντερν!

Τόμας Βίντερμπεργκ – Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Ο Δανός Τόμας Βίντερμπεργκ κατέκτησε ένα Όσκαρ που δικαιωματικά του άξιζε για την ταινία «Another Round». Με τον ευχαριστήριο λόγο του, συγκίνησε τους πάντες όταν αφιέρωσε το φιλμ στην μικρή του κόρη που χάθηκε ξαφνικά από τη ζωή. Το πρότζεκτ που έχει αναλάβει τόσο ως σκηνοθέτης, όσο και ως σεναριογράφος στο πλευρό της υπόλοιπης συγγραφικής ομάδας, είναι μια τηλεοπτική σειρά. Πρόκειται για το οικογενειακό δράμα αποτελούμενο από 6 μέρη με τίτλο «Families Like Ours».

Έρικ Μέσερσμιντ – Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας (Cinematography)

O Έρικ Μέσερσμιντ κέρδισε το βραβείο για την πρώτη ταινία στην οποία φρόντισε την φωτογραφία, δηλαδή το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ. Έχει κινηματογραφίσει πολλά επεισόδια σειρών όπως το «Mindhunter», το «Fargo», το «Legion» και το «Raised by Wolves». Ως επόμενο πρότζεκτ, ο Μέσερσμιντ έχει την δραματική ταινία «Devotion».