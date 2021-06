TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 19-20 Ιουνίου

Σάββατο 19/06, 20:00 «Ζακέτα να Πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 20: Η Ευγενία, ύστερα από μερικά γεγονότα που παρατηρεί, είναι σίγουρη πως η Φούλη είναι έτοιμη να ξαναρχίσει το τραγούδι, αλλά τους το κρύβει. Η Φούλη, με τη βοήθεια του Λουκά πάντα, καταφέρνει και της ξεγλιστράει, αλλά ο κλοιός της Ευγενίας σφίγγει και ο Λουκάς έχει τόσες τύψεις για τα ψέματά του, που καλεί στο σπίτι ως και τον παπα-Ιγνάτιο για ευχέλαιο, ευελπιστώντας να βρει τη δύναμη να αντέξει.

Για κακή τύχη της Φούλης, ένας σεισμός, αργά το βράδυ, θα κάνει τους πάντες να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και να βρεθούν στο σαλόνι. Όλους, εκτός από τη Φούλη, που τραγουδάει στο μαγαζί. Η Ευγενία είναι πια σίγουρη πως η πεθερά της ετοιμάζεται να γυρίσει στις πίστες και την απειλεί πως, αν δεν τους πει πού ήταν, θα τη διώξει από το σπίτι. Η Φούλη, μη έχοντας τι άλλο να προφασιστεί, λέει πως ήταν με τη σχέση της. Τώρα, ποιον θα παρουσιάσει ως σχέση είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.

Ως guest εμφανίζεται ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος στο ρόλο του «παπα-Ιγνάτιου» και ο Στέφανος Παπατρέχας στο ρόλο του «κούριερ».

Κυριακή 20/06, 20:00 «Ζακέτα να Πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 21: Η Αριστέα, μαθημένη στη δουλειά και στον κόσμο, βαριέται να κάθεται άπραγη στην Αθήνα. Αφού έφτασε μέχρι στο σημείο να φέρει τη ραπτομηχανή της από το χωριό για να φτιάξει κουρτίνες στον Ευθύμη και φορεματάκια στις εγγονές της Φούλης. Έτσι περνάει η ώρα της. Είναι, όμως, καλή και γρήγορη και η φήμη της στη γειτονιά απλώνεται. Η μία γειτόνισσα της έστειλε μια άλλη, η άλλη μία τρίτη και γρήγορα η Αριστέα βρίσκεται με φουλ δουλειά, να μην προλαβαίνει τις παραγγελίες.

Και κανονικά θα τα είχε παρατήσει λόγω κούρασης, αλλά ανακαλύπτει πως, μέσα από τις πελάτισσες, μπορεί να ανοίξει τον κύκλο της και να βρει την πολυπόθητη νύφη για τον Ευθύμη. Εκείνος, πάλι, ψάχνει τρόπο να γλιτώσει το σαλόνι του, που γίνεται μέρα με τη μέρα ατελιέ. Και, φυσικά, με τη βοήθεια των αγοριών δεν θα αργήσει να τον βρει.

Ως guest εμφανίζεται η Χρυσούλα Παππά στο ρόλο της Ανθής και η Άννα Χανιώτη στο ρόλο της Ελένης.

Κυριακή 20/06, 21:00 «Σιωπηλός δρόμος» στο MEGA

Επεισόδιο 11: Οι έρευνες γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς στο Βαθύ θα οδηγήσουν σε συλλήψεις και προσαγωγές. Η Θάλεια μαζί με τον Νάσο συνεχίζουν να αναζητούν μια σύνδεση μεταξύ της απαγωγής και της παλιάς υπόθεσης του τροχαίου ατυχήματος και καταλήγουν σε έναν σημαντικό μάρτυρα. Την ίδια στιγμή ο Μιχάλης παίρνει την πρωτοβουλία, παρά τις αντιδράσεις του «ενορχηστρωτή», να μεταφέρει το άρρωστο παιδί στο νοσοκομείο και εντοπίζεται από την αστυνομία.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Σάββατο 19/06, 20:00 «ArtWeek (2020-2021)» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Με μία μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα θα τιμήσουν το θεατρόφιλο κοινό ο Γιάννης Μπέζος, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μυρτώ Αλικάκη, με όχημα τον Οθέλλο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Η Λένα συζητάει με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές για το άνοιγμα του πολιτισμού, για τις νέες προτεραιότητες που έχουν βάλει μετά την πανδημία, για την ανάγκη για επαφή και επικοινωνία.

Σάββατο 19/06, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Αυτό το Σαββατοκύριακο, το «My Greece» μας ταξιδεύει στα παραμυθένια νησιά των Κυκλάδων, Μήλο και Κίμωλο. Καλεσμένη της Δέσποινας Βανδή η Έρρικα Πρεζεράκου. Η βόλτα ξεκινά το Σάββατο 19 Ιουνίου από τη Μήλο, με πρώτη στάση τον Αδάμαντα, ένα από τα μεγαλύτερα και ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου. Συνεχίζεται στο Μεταλλευτικό Μουσείο, στη Χώρα, στο ηφαιστειακό Παλαιοχώρι και στα πολύχρωμα Σύρματα.

Η επιστροφή βρίσκει τη Δέσποινα και την Έρρικα να περιπλανώνται στα γραφικά σοκάκια του νησιού μέσα από τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, ενώ επισκέπτονται και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Κυριακή 20/06, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Το ταξίδι συνεχίζεται την Κυριακή 20 Ιουνίου στην Κίμωλο. Η Δέσποινα και η Έρρικα φτάνουν στην παραλία Πράσσα και δανείζονται βιβλία από την υπαίθρια βιβλιοθήκη. Στη βόλτα τους, επισκέπτονται κάποιες από τις εκκλησίες του νησιού και ανακαλύπτουν, με έκπληξη, ότι συνολικά η Κίμωλος μετράει 80 ναούς. Ακόμα, μαθαίνουν τα μυστικά της παραδοσιακής κιμωλιάτικης λαδένιας.

Η Δέσποινα και η Έρρικα επιστρέφουν στη Μήλο και επισκέπτονται τις σεληνιακές παραλίες του νησιού με τα λευκά βράχια. Η περιπλάνηση ολοκληρώνεται στα πολύχρωμα Σύρματα, με τις μεγάλες ξύλινες πόρτες και τα έντονα χρώματα, παρέα με τον καπετάν Μπίζη.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Σάββατο 19/06, 21:00 «Τζάστιν Και Οι Γενναίοι Ιππότες (Justin And The Knights Of Valour)» στο OPEN BEYOND

Ταινία κινουμένων σχεδίων, ισπανικής και βρετανικής συμπαραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Μανουέλ Σισίλια.

Υπόθεση: Ο Τζάστιν θέλει να γίνει ιππότης απεγνωσμένα. Πράγμα δύσκολο, γιατί από τη μία είναι εντελώς ακατάλληλος και από την άλλη έχει και τον πατέρα του που ως σύμβουλος της βασίλισσας θέλει να τον δει επιτυχημένο νομικό. Αποφασισμένος να κυνηγήσει το όνειρό του, ο Τζάστιν φεύγει από το βασίλειο.

Δίπλα του, σ’ αυτή τη διαδρομή θα σταθεί η Τάλια, ένα δυναμικό και ανεξάρτητο κορίτσι, ένας παράξενος μάγος, ο Μελκιάδης, ο γόης Σερ Κλόρεξ, καθώς και τρεις καλόγεροι που θα γίνουν οι μέντορές του. Η μεγάλη πρόκληση για τον Τζάστιν δεν θα αργήσει να έρθει καθώς πριν καν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον πρώην βασιλιά, Σερ Εράκλιο που εκστρατεύει ενάντια στο βασίλειο με τον στρατό του.

Σάββατο 19/06, 21:00 «Ροβινσώνας Κρούσος (Robinson Crusoe)» στο STAR

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, βέλγικης και γαλλικής συμπαραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Μπεν Στάσεν και Βενσάν Κάστελουτ

Υπόθεση: Ένα τσούρμο πειρατών περισυλλέγει από ένα έρημο νησί τον ναυαγό Ροβινσώνα Κρούσο. Κι ενώ εκείνος διηγείται τα «κατορθώματά» του στο πλήρωμα, ο παπαγάλος Παρασκευάς αφηγείται σε δυο ποντίκια την αληθινή ιστορία τους.

Σάββατο 19/06, 22:30 «Χτυποκάρδια Στο Θρανίο» στον ALPHA

Υπόθεση: Μια μαθήτρια γυμνασίου (Αλίκη Βουγιουκλάκη) ερωτεύεται ένα γιατρό (Δημήτρης Παπαμιχαήλ). Πηγαίνουν στην Πόλη για το γαμήλιο ταξίδι αλλά, όταν επιστρέφουν, εκείνη νοσταλγεί το σχολείο της και αποφασίζει να επιστρέψει στα θρανία χωρίς να το γνωρίζει ο σύζυγός της. Επειδή δυσκολεύεται με τα μαθήματα, τη βοηθάει ένας καθηγητής (Γιώργος Κωνσταντίνου). Η συχνή απουσία της από το σπίτι εγείρει τις υποψίες του άνδρα της πως τον απατά. Όταν όμως ο σύζυγος καλείται ως κηδεμόνας της γυναίκας του στο σχολείο, καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σάββατο 19/06, 22:50 «Ντουέτο Εν Δράσει (The Heat)» στο STAR

Αστυνομική κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ και Μάρλον Γουέιανς. Ηθοποιοί: Σάντρα Μπούλοκ, Μάικλ Ράπαπορτ, Μελίσα Μακ Κάρθι, Μάρλον Γουέιανς

Υπόθεση: Η πράκτορας του FBI Σάρα Άσμπερν, είναι γνωστή στο σώμα για τη μεθοδικότητα της, τη λατρεία της στην τελειότητα αλλά και την αλαζονεία της. Από την άλλη, η Σάνον Μάλινς θεωρείται το ίδιο ικανή με τους καλύτερους άντρες του αστυνομικού τμήματος της Βοστόνης. Αντιδρά άμεσα, δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους κι έχει το ένστικτο και το θάρρος να συλλαμβάνει τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς στους δρόμους της πόλης.

Καμία από τις δύο δεν είχε ποτέ συνεργάτη, αλλά στην ουσία ούτε και φίλο. Όταν αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να κατατροπώσουν ένα μεγαλέμπορο ναρκωτικών, γίνονται αυτό που κανείς δεν θα περίμενε ποτέ: φίλες!

Κυριακή 20/06, 21:00 «Ο Μπακαλόγατος» στο STAR

Υπόθεση: Ο Ζήκος, ένας επαρχιώτης, που δουλεύει υπάλληλος στο μπακάλικο του κυρ – Παντελή, είναι ερωτευμένος με την όμορφη Φιφίκα, μια κοπέλα της γειτονιάς, η οποία, θέλοντας να παίξει μαζί του, προσποιείται ότι ανταποκρίνεται στα αισθήματα του.

Ο Παντελής, αν και προχωρημένης ηλικίας, θέλει να παντρευτεί τη νεαρή φίλη της Φιφίκας, τη Λίτσα. Ο Ζήκος τον κοροϊδεύει για την επιλογή του αλλά εκείνος δεν αλλάζει γνώμη. Με τη βοήθεια μιας προξενήτρας και χωρίς να το ξέρει η Λίτσα, ο Παντελής συμφωνεί με τον πατέρα της κοπέλας, έναν φτωχό εισπράκτορα, να γίνουν οι αρραβώνες την ημέρα των γενεθλίων της.

Κυριακή 20/06, 21:45 «Υδάτινος Κόσμος (Waterworld)» στον ALPHA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (1995). Σκηνοθεσία Κέβιν Ρέινολντς. Ηθοποιοί: Κέβιν Κόστνερ, Ντένις Χόπερ, Τζιν Τριπλχορν, Τίνα Ματζορίνο

Υπόθεση: Οι περιπέτειες του Μάρινερ, ενός αμφίβιου ήρωα, στο μακρινό μέλλον, όπου η γη έχει σκεπαστεί από τη θάλασσα.

Κυριακή 20/06, 21:15 «Jack Reaher: Ποτέ Μη Γυρίζεις Πίσω (Jack Reacher: Never Go Back)» στο OPEN BEYOND

Ταινία δράσης, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Έντουαρντ Ζούικ. Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Κόμπι Σμάλντερς, Ντάνικα Γιαρός

Υπόθεση: Ο πρώην αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας Τζακ Ρίτσερ επιστρέφει στην παλιά του βάση για να ξεδιαλύνει μια σκευωρία που έχει στηθεί εις βάρος της ταγματάρχη Τέρνερ. Οι δυο τους μαζί με τη 15χρονη Σαμάνθα ξεκινούν μιαν άνιση μάχη απέναντι σε μια σκοτεινή εταιρεία πολεμικού υλικού.

Κυριακή 20/06, 22:50 «Colombiana» στο STAR

Ταινία δράσης, αμερικανικής και γαλλικής συμπαραγωγής (2011). Σκηνοθεσία Ολιβιέ Μεγκατόν. Ηθοποιοί: Ζόι Σαλντάνα, Μάικλ Βάρταν, Κλιφ Κέρτις

Υπόθεση: Αφού έγινε μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών του, ένα μικρό κορίτσι διαφεύγει από την Κολομβία στις ΗΠΑ, εκπαιδεύεται ως επαγγελματίας δολοφόνος κι έπειτα από χρόνια βάζει μπροστά το σχέδιο εκδίκησης.

Κυριακή 20/06, 22:10 «Εφιάλτης μέσα στο δάσος» στο MEGA

Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Στίφεν Κεμπ. Ηθοποιοί: Τζούλια Λαλόντε, Μόιρα Κέλι, Χένρι Τόμας, Νιλ Νάπιερ

Υπόθεση: Βασισμένο σε μια τρομακτική αληθινή ιστορία, το Girl In the Bunker αφηγείται τον δεκαήμερο εφιάλτη της Ελίζαμπεθ Σοάφ και πώς τελικά ξεπέρασε την αιχμαλωσία της. Προσποιούμενος τον αστυνομικό, ο Βίνσον Φίλοου απαγάγει την 14χρονη Ελίζαμπεθ, την οδηγεί στο δάσος και την αιχμαλωτίζει σε μια υπόγεια αποθήκη. Οι γονείς της ψάχνουν μανιωδώς να την βρουν και κινητοποιούν την αστυνομία σε μια εφιαλτική αναζήτηση. Η τραγική ειρωνεία είναι πως το κορίτσι κρατείται αιχμάλωτο.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σάββατο 19/06, 21:00 «Μυστικά της Ιστορίας- Πρίγκιπας Φίλιππος» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2020). Σκηνοθεσία Μπατίστ Ματόν

Υπόθεση: Ξεχώρισε για το στιλ και το χιούμορ του, αλλά και για τις γκάφες και τα ξεσπάσματά του. Όμως, 70 χρόνια τώρα, ο πρίγκιπας Φίλιππος παραμένει στο πλευρό της βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του Στέμματος.

Σάββατο 19/06, 22:40 «Εθνική Λυρική Σκηνή- Η Ταινία» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV και ΕλCulture (2017). Σκηνοθεσία Κώστας Αυγέρης

Υπόθεση: Η ιστορία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της! Από την ίδρυση ως τη μεταστέγαση, μπροστά και πίσω από τη σκηνή, μαθαίνουμε για το χθες, το σήμερα και το πολλά υποσχόμενο αύριο του οργανισμού.

Κυριακή 20/06, 21:40 «Μυστικά της Ιστορίας: Μέγας Αλέξανδρος» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Κουεντίν Κανέτ

Υπόθεση: Στέφθηκε βασιλιάς σε ηλικία 20 ετών, εδραίωσε την κυριαρχία του πατέρα του στον ελλαδικό χώρο και, αφού εκσυγχρόνισε τον στρατό του, κατέκτησε σχεδόν το σύνολο του τότε γνωστού κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου!

Κυριακή 20/06, 23:30 «Κρήτη: Η Ιστορία του Λαβύρινθου» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Ντομινίκ Αντ

Υπόθεση: Ταξιδεύουμε στην Κρήτη για να ανακαλύψουμε την ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους μύθους της ανθρωπότητας… του λαβυρίνθου. Μια επίσκεψη στα σπήλαια του νησιού και στο υπόγειο δίκτυο τεχνητών σηράγγων στο κέντρο της Μεγαλονήσου.