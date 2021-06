Evil: Η αγαπημένη σειρά μυστηρίου που «ακροβατεί» στα όρια θρησκείας και επιστήμης επιστρέφει στην COSMOTE TV

Ποια είναι τα όρια επιστήμης και θρησκείας; Τι είναι πραγματικά «κακό»; Μπορούν να συμβούν μεταφυσικά θαύματα; Πάνω σε αυτά κινείται το Evil, η σειρά μυστηρίου που αναζητά την προέλευση του κακού και επιστρέφει με τη 2η σεζόν της τη Δευτέρα 21 Ιουνίου στις 21.00, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Το «Evil», αποτελεί δημιουργία των Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ, των σεναριογράφων πίσω από τις τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες The Good Wife, The Good Fight και Your Honor. Και όπως όλες οι σειρές των Κινγκ, έτσι και το «Evil» έχει ένα τρομερό καστ.

Πρωταγωνιστές είναι η Kristen, μια σκεπτικίστρια ψυχολόγος (Κάτια Χέρμπερς – Westworld) και ο David, ένας καθολικός εκπαιδευόμενος ιερέας (Μάικ Κόλτερ – The Following, The Good Wife). Οι δυο τους καταπιάνονται με ανεξήγητα μυστήρια, με στόχο να ανακαλύψουν κατά πόσο υπάρχει επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτά, ή αν αποτελούν «γνήσια» θαύματα. Μαζί τους ένας ακόμα πιο σκεπικιστής επιστήμονας, ο Μπεν (Άασιφ Μάντβι – Η Πρόταση), που τους βοηθά, όσο ένας (κυριολεκτικά) σατανικός ψυχολόγος, ο Λίλαντ (Μάικλ Έμερσον – LOST) τους κυνηγά.

Το «Evil» επιστρέφει με δεύτερη σεζόν

Πρόκειται για μια ανατριχιαστική σειρά, που καταφέρνει παράλληλα να παραμένει απολαυστική και άκρως ενδιαφέρουσα. Έτσι, όταν τελείωσε η πρώτη σεζόν -με ένα συγκλονιστικό- αγωνιώδες φινάλε, όλοι περίμεναν τη δεύτερη σεζόν, που υπόσχεται να ερευνήσει ακόμα περισσότερα μυστήρια (από τα U.F.O μέχρι τους εφιάλτες), όσο μας κάνει αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό το «κακό» που τόσο φοβόμαστε. Μήπως τελικά δεν είναι κάτι που έρχεται καταπάνω μας, αλλά… κάτι που μας έχει ήδη καταλάβει;

Εξαιρετικά γραμμένο και γεμάτο αγωνία, σασπένς, μυστήριο, τρόμο, το Evil δεν φοβάται να αντιμετωπίσει όλα τα ερωτήματα που θέτει και φυσικά να μας κάνει να ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Ίσως γι’ αυτό ψηφίστηκε μία από τις καλύτερες σειρές του 2019 από τα New Yorker, NPR και TV Line, ενώ στο IMDb έχει συνολική βαθμολογία 7,7/10.

Δείτε κι εσείς το τρέιλερ της 2ης σεζόν του Evil:

Καθένα από τα 13 επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του στις ΗΠΑ.