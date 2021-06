Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών έρχεται στο Ρέθυμνο

Φέτος το καλοκαίρι, η πόλη του Ρεθύμνου θα πάλλεται στο ρυθμό, στα χρώματα και την παράδοση των κρουστών! Δημιουργία, αλληλεπίδραση, κίνηση, και έκφραση συναισθημάτων, σε ένα πολύκροτο Φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές κάτω από τον έναστρο ρεθυμνιώτικο ουρανό τον Ιούλιο, στην κάρδια του καλοκαιριού!

Η Act for Art σε συνδιοργάνωση και υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης διοργανώνει το “Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου” που θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του το καλοκαίρι του 2021.

Καλεσμένοι από το εξωτερικό, μεγάλα ονόματα της διεθνούς κοινότητας κρουστών, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής σκηνής, καθώς και σημαντικοί μουσικοί από την Κρήτη, θα αφηγηθούν την δική τους ιστορία σε έναν διαπολιτισμικό μουσικό διάλογο, που θα ορίζεται από μια πανδαισία ήχων και ρυθμών, μια μουσική γιορτή για όλες τις ηλικίες. Αρχέγονη παράδοση, world music, street culture, flamenco, σύγχρονη μουσική, συνθέτουν ένα μουσικό μωσαϊκό που μέσα από την τέχνη των κρουστών θα αναδείξει το Φεστιβάλ σε ένα τριήμερο γεμάτο ρυθμό!

Πλαισιωμένο από εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις ανάδειξης της μουσικής των κρουστών μέσα από άλλες τέχνες το Φεστιβάλ αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό του χαρακτήρα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου, με την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή Τάκη Βασιλείου, έχει ως στόχο να μπει στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων μουσικών Φεστιβάλ, και να γίνει θεσμός, στεγάζοντας κάθε καλοκαίρι τη μαγεία της αρχέγονης τέχνης των κρουστών στην πόλη του Ρεθύμνου.

Κεντρικές συναυλίες 22-23-24 Ιουλίου – Φορτέτζα

Οι κεντρικές συναυλίες του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο βενετσιάνικο κάστρο της Φορτέτζας, ένα μοναδικό μνημείο που δεσπόζει στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου. Μουσικοί και κοινό από διαφορετικά μέρη του κόσμου θα συναντηθούν σε έναν οικουμενικό μουσικό διάλογο, μια μοναδική γιορτή που απευθύνεται σε όλους! Στις συναυλίες θα συμμετέχουν από το εξωτερικό οι: Itamar Doari(Ισραήλ), The Bucket Boy (Matthew Pretty) (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), και από Ελλάδα οι: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Βαγγέλης Καρίπης, Haig Yazdjian, Τάκης Φαραζής, Percussion4one feat. Tigran Sargsyan, De Todas Formas, Πέτρος Βαρθακούρης, Παντελής Ντζιάλας. Θα συμμετέχουν επίσης τοπικές μπάντες από την Κρήτη: οι Topos, οι Al Hanim Trio, και οι Σκίουρο 5 feat. Μαρία Κώτη.

Πρόγραμμα Συναυλιών

22.07 – Έναρξη στις 20:15

Topos

Percussion4one feat. Tigran Sargsyan

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

23.07 – Έναρξη στις 20:15

Σκίουρο 5 feat. Μαρία Κώτη

The Bucket Boy (Matthew Pretty)

Βαγγέλης Καρίπης

24.07 – Έναρξη στις 20:15

Al Hanim trio

De Todas Formas

Itamar Doari

Special musician guests

Haig Yazdjian

Πέτρος Βαρθακούρης

Τάκης Φαραζής

Παντελής Ντζιάλας

Παράλληλες Δράσεις από τον Δήμο Ρεθύμνης στην Πλατεία Μικρασιατών – Φορτέτζα

Στο πλαίσιο του Rethymnon Percussion Festival ο Δήμος Ρεθύμνης προσφέρει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει καλύτερα την ιδιαίτερη αλλά και ξεσηκωτική μουσική των κρουστών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν: Γαστρονομία “Percussion B [eat]s ”, Live Performances, Εκπαιδευτικές Δράσεις, και Έκθεση Φωτογραφίας/Προβολή.

“Percussion B[eat]s” (Κρουστά και Γαστρονομία) – Πλατεία Μικρασιατών

20-21 Ιουλίου – Προσέλευση από τις 19:00

Πως συνδέονται τα κρουστά με τη γαστρονομία; Μέσω της μουσικής! Η μουσική των κρουστών μέσα από τις 4 ηπείρους που εκπροσωπούνται στο Rethymnon Percussion Festival (Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική), θα ενωθεί με τη γαστρονομία σε μία πολιτισμική ενότητα που θα περιλαμβάνει κουζίνες του κόσμου μαζί με την φημισμένη κουζίνα της Κρήτης!

Live sessions/performances – Πλατεία Μικρασιατών

20-21 Ιουλίου – Προσέλευση από τις 19:00

Μουσική, παραστατικές τέχνες και εικαστικά στον ρυθμό των κρουστών, θα πρωταγωνιστούν στην Πλατεία Μικρασιατών με δωρεάν είσοδο στις 20 – 21 Ιουλίου! Ο The Bucket Boy (Matthew Pretty) από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τους headliners στις συναυλίες του Φεστιβάλ Κρουστών, το σύνολο κρουστών o Bombo από το Ρέθυμνο που θα μας ταξιδέψει με βραζιλιάνικους ρυθμούς, οι Sea Clown Sailing Circus, μια διεθνής Ομάδα New Circus που κάνει τα πάντα: χορεύει, τραγουδάει, παίζει μουσική, κάνει ακροβατικά και ζογκλερικά, και η εικαστικός Λία Κουτελιέρη με ένα art- in- progress έργο που θα δημιουργηθεί στην Πλατεία Μικρασιατών μπροστά στο κοινό και θα βρει τη θέση του στην Φορτέτζα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κρουστών.

Πρόγραμμα

20.07

O Bombo

Seα Clown Sailing Circus

Λία Κουτελιέρη

21.07

The Bucket Boy (Matthew Pretty)

Sea Clown Sailing Circus

Λία Κουτελιέρη

Εκπαιδευτικές δράσεις – Workshops, Σεμινάρια

Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ είναι η γνωριμία των παιδιών με τη μουσική και τα κρουστά, η επιμέρους επιμόρφωση σπουδαστών μουσικής ή μουσικών αλλά και η εν γένει καλλιτεχνική όσμωση που θα προκύψει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δράσεων

20.07 – “Η παραδοσιακή μουσική στο σήμερα ” (από 15 ετών) Σεμινάριο για τους τρόπους εξέλιξης και ανανέωσης της παραδοσιακής μουσικής με σύγχρονα μέσα και σύγχρονα μουσικά όργανα.

Από την Ομάδα Σκίουρο5

21.07 – “ Ας μιλήσουμε στην Γλώσσα των Κρουστών ” (από 10 ετών): Εργαστήρι για τις βασικές αρχές του ρυθμού ως γλώσσα μέσα από το πρίσμα των Βραζιλιάνικων ρυθμών. Ζωηροί, χορευτικοί, παιχνιδιάρικοι και δυναμικοί, δίνουν αφορμή στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν ταλέντα και πτυχές που ίσως αγνοούσαν. Γνωριμία με τα όργανα και εισαγωγή στο ρυθμικό αλφάβητο.

Από τον Μάνο Ναζλή

21.07 – “Ανακαλύπτοντας τους βασικούς ρυθμούς του Flamenco”: Εργαστήριο γνωριμίας με τον χορό και την μουσική Flamenco μέσα από τα μουσικά όργανα των κρουστών.

Από την Ομάδα De Todas Formas

22.07 – Street Drumming (από 10 ετών): Πως να αυτοσχεδιάσεις με διάφορα αντικείμενα και να δημιουργήσεις μοναδικούς ρυθμούς.

Από τον Matthew Pretty “The Bucket Boy”

23.07 – “Κρουστά για τρεις, από τους Percussion4one” : (από 15 ετών) Ιδέες και τρόποι ενορχήστρωσης για ensemble κρουστών !

Από τους Percussion4one

Έκθεση φωτογραφίας/προβολή

Θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας και προβολή video, οι οποίες θα είναι ανοιχτές στο κοινό από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου.

“Ρέθυμνο: Μια διαφορετική προσέγγιση”: Έκθεση Φωτογραφίας της ομάδας «Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου» υπό την καθοδήγηση του Μανώλη Καραταράκη. Ανακαλύπτοντας χρώματα και άγνωστα τοπία μέσα από τη ματιά του φωτογράφου.

“Κρουστά” : Οπτικοακουστικό υλικό με θέμα την ιστορία των μουσικών οργάνων των κρουστών και τους καλλιτέχνες. Σκηνοθεσία / Μοντάζ : Γιάννης Ανδρίτσιος.